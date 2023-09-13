15+ комментариев в сети, от авторов которых пользователи бегут прочь из чата, роняя тапки
В интернете каждый сам выбирает с кем ему дружить, а с кем нет, чьи посты и фотографии залайкать, а кого забанить на веки вечные. Мы обратились к историям от пользователей сети, уставших от назойливых постов, тонн фотографий и голосовых сообщений, и решили поделиться своим недовольством.
- В больнице угораздило соседствовать в 2-х местной палате с дамой, помешанной на своих дочке и внучке. «Ну ты посмотри, какие красотки, они у меня прям как сестренки!» И миллионы бесконечных одинаковых фоток, где щека к щеке две женские физиономии картинно выпячивают накачанные губы. Деваться из палаты некуда и послать воспитание не позволяет. Я этих девочек не видела и не увижу никогда, а пришлось терпеть больше недели. © Мариша Колтунова / ADME
- Раздражает, когда в комментариях начинают исправлять орфографические ошибки, когда об этом никто не просил. Это просто невежливо. © JarJarBinch / Reddit
- Бесит, когда люди сначала попросят о помощи, а потом начинают отмазываться и находить тысячи причин, почему ваши советы им не подходят. © hizzthewhizzle / Reddit
- Ужасно раздражает и одновременно смешит показушность в соцсетях. Посмотришь на фото, складывается впечатление, что люди шикарно живут и все у них отлично. А потом я узнала, что квартира моей одноклассницы куплена в ипотеку на 20 лет и по документам принадлежит ее свекрови. Бизнес моей однокурсницы только в интернете крутой, а на деле она должна банку кучу денег. Красивый муж другой моей однокурсницы изменяет ей. А моя бывшая коллега, которая постит фотки из частых отпусков в Европе, живет в крохотной комнатушке с ужасными соседями. Зато в новостной ленте у них все прекрасно. Ненавижу этот век показушности! © Подслушано / VK
- В ленту зайти невозможно: тонны фоток детей родственников и друзей, все закрыты смайлами. Да мне и без того ваши дети не интересны, никакого умиления младенцы не вызывают. В итоге я брала и шерстила страницы бездетных знакомых, у которых действительно хорошие снимки были и можно было пообщаться и посмеяться. В ответ обижаются, что я не лайкаю фото смайликов. Короче, ушла я из соцсетей и не жалею. © Anila / ADME
- Когда кто-то рассказывает о чем-то ужасном, что с ним происходило или происходит, а другой, даже не посочувствовав, просто пишет ему в ответ свою собственную историю. © AlpacamyLlama / Reddit
- Не люблю тех, кто во всех своих неудачах обвиняет исключительно какие-то внешние факторы. © pipchad / Reddit
- Ненавижу голосовые, потому что на работе я работаю, много встреч и не всегда есть возможно спокойно прослушать, а к вечеру я вообще забываю про них. Прочитать текст и вычленить главное — гораздо быстрее. Текст организует: можно выразить основную мысль, без всяких ненужных подробностей. Плюс в текстовых сообщениях проще и быстрее найти нужную инфу, вместо того, чтобы искать в десятке голосовых сообщений. © Селебная пятка / ADME
- Смешит, когда кто-то делится рецептом, а в комментариях спрашивают что-то вроде: «Можно ли заменить огурцы морковью, потому что я не люблю огурцы?» Да кто же тебя остановит! © LIIIIAA / Reddit
- Кошмар как раздражает, когда публикуется фото машины, гитары, еды и добавляется текст: «Мужчины оценят». Я девушка и тоже могу это оценить, я тоже люблю шашлык, гитару из красного дерева! Почему это должно нравиться только мужчинам? У женщин разные вкусы! Накипело. © Палата № 6 / VK
- Подруга обиделась, потому что я попросила ее не пересылать мне видеоролики незнакомых людей. Дескать рот затыкаю, она имеет право слать что угодно, а я поступаю эгоистично и некрасиво. Сказала ей, что тогда, видимо, я сама вправе определять, что из получаемого смотреть, а что игнорировать. Оказалось, что так тоже нельзя. То есть я должна смотреть, как девушка, с которой я не знакома, повела своего ребенка к врачу и еще как-то на это реагировать! © Anastomus / ADME
- Не люблю умников, которым только дай языком почесать абсолютно на любую тему. Даже по поводу каких-нибудь игр они могут дискутировать часами. © Unknown author / Reddit
- Меня раздражают посты в социальных сетях с фотографиями котов, собак, кого-то еще, где в комментариях все умиляются, мол «какая прелесть». Как будто при виде очередного зверька у всех неожиданно падает интеллект до уровня четырехлетки. © Палата № 6 / VK
- Я не против того, чтобы богатые и успешные люди писали о своих деньгах и успехе. До той поры, пока они не начинают навязывать свой образ жизни окружающим. © ColdShadowKaz / Reddit
- Очень раздражают такие фразы как: «А не вот это вот все», «Душно, откройте окно» и другие избитые фразы. Но написаны они с претензией на остроумие, хотя это вообще не остроумно. Зачем такое писать?! © Sasha / ADME
- Бесит, когда люди мне советуют: «Просто поищи это в интернете». Отлично, спасибо. Тогда давайте все будем держаться подальше от социальных сетей, не задавать вопросов, ни с кем не общаться. Все просто будут искать ответы на свои вопросы в интернете. © Froomian / Reddit
- Знакомая регулярно жалуется на сообщения от завистников в соцсетях. Зашла посмотреть на ее страничку, что там такого, раз люди молчать не в силах. Не нашла фоток из жарких стран, дорогих подарков и букетов. Зато увидела по 7-8 фотографий в день, сделанных ночью через грязное лобовое стекло машины. Через эту грязь в отвратительном качестве можно разглядеть кусты, фонари, части домов в спальном районе. Вся эта «красота» сопровождается подписями из серии: «Хорошо, когда любимый рядом, не могу представить и дня без тебя», «Едем в счастье» и так далее. Любимый, к слову, ни на одном фото не фигурирует. Фотографии периодически сменяются видеороликами с аналогичными пейзажами и подписями. Через пару дней меня тоже стали необъяснимо раздражать эти бессмысленные посты в моей ленте со слащавыми подписями и я от нее отписалась. Теперь тоже попала в ряд «злобных завистников». © Палата № 6 / VK
Сегодня без социальных сетей никуда — там можно завести друзей, найти полезную информацию, задать любой вопрос и получить дельный совет. Однако, плюсы никак не могут существовать без минусов, с которыми, к сожалению, приходится мириться.
AdMe/Народное творчество/15+ комментариев в сети, от авторов которых пользователи бегут прочь из чата, роняя тапки
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