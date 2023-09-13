15+ комментариев в сети, от авторов которых пользователи бегут прочь из чата, роняя тапки

В интернете каждый сам выбирает с кем ему дружить, а с кем нет, чьи посты и фотографии залайкать, а кого забанить на веки вечные. Мы обратились к историям от пользователей сети, уставших от назойливых постов, тонн фотографий и голосовых сообщений, и решили поделиться своим недовольством.