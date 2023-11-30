15+ комментаторов, которые лихо метят не в бровь, а в глаз
Практически у каждого из нас есть какой-то талант. Одни просто волшебно поют, другие профессионально занимаются рукоделием, но есть и те, кто умеет мастерски складывать слова в остроумные комментарии. Порой именно такие люди поднимают настроение всему интернету.
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Для создания этого материала был использован источник: Vetrenica / Pikabu
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Кстати, посмотрите еще на некоторых гениальных комментаторов, которые познали все тонкости искусства сарказма.
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Бывают моменты, когда после тяжелого дня хочется забыть обо всем и просто хорошенько посмеяться. А потом натыкаешься на комментарии от людей, которые всю жизнь только и делают, что острят. Читаешь и понимаешь, что от плохого настроения не осталось и следа.
AdMe/Народное творчество/15+ комментаторов, которые лихо метят не в бровь, а в глаз
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