15+ комментаторов, которые лихо метят не в бровь, а в глаз

Практически у каждого из нас есть какой-то талант. Одни просто волшебно поют, другие профессионально занимаются рукоделием, но есть и те, кто умеет мастерски складывать слова в остроумные комментарии. Порой именно такие люди поднимают настроение всему интернету.

1.

2.

Для создания этого материала был использован источник: Vetrenica / Pikabu

3.

4.

5.

6.

7.

Кстати, посмотрите еще на некоторых гениальных комментаторов, которые познали все тонкости искусства сарказма.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.