15+ котов, чье эксцентричное поведение вызывает одни вопросы
Котики известны своими выходками, которые ставят хозяев в тупик. Например, любят подолгу сидеть без движения и просто смотреть в стену. Могут взять и ни с того ни с сего куда-нибудь залезть или запихнуть свою голову. А иногда принимают такие экзотические позы, что всерьез начинаешь сомневаться, кошка ли вообще перед тобой.
Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, у которых от поведения домашних питомцев мурашки по спине бегут.
Это его злое альтер эго
Она уже 10 минут просто пялится в стену
«Мой кот занял наблюдательный пост»
«Он успел схватить ее до того, как я понял, что вообще происходит»
По крайней мере на этот раз она не жует одежду
Она всегда так спит
«Мой кот засовывает голову под шкафы и облизывает их»
Она очень своеобразная
С первого раза и не поймешь, что здесь происходит
Он всегда так расслабляется на диване
«Прячьте свои пластиковые трубочки: мой кот завелся»
«Кот моего друга так спит»
Она просто сидит вот так в одиночестве
Похоже, у этого парня в роду были собаки
Он часто влипает в какие-нибудь истории, а потом кусается, когда пытаешься ему помочь. В этот раз застрял под потолком
Она просто немного странная
Наконец появился кошачий корм, который помогает сдерживать его голод
- У вас не кот, а клыкастый морж с длинным мехом. © vapablythe / Reddit
- Это не кот, а Котзилла. © Savagedaddie69 / Reddit
- Это фото могло бы стать отличной заставкой к ужастику с Киану Ривзом. © Sheldon_234 / Reddit
А ваши животные ведут себя как положено или у них тоже бывают минутки безумия?
Фото на превью taykaybo / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ котов, чье эксцентричное поведение вызывает одни вопросы
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