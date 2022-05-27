15+ котов, чье эксцентричное поведение вызывает одни вопросы

Котики известны своими выходками, которые ставят хозяев в тупик. Например, любят подолгу сидеть без движения и просто смотреть в стену. Могут взять и ни с того ни с сего куда-нибудь залезть или запихнуть свою голову. А иногда принимают такие экзотические позы, что всерьез начинаешь сомневаться, кошка ли вообще перед тобой.

Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, у которых от поведения домашних питомцев мурашки по спине бегут.

Это его злое альтер эго

Она уже 10 минут просто пялится в стену

«Мой кот занял наблюдательный пост»

«Он успел схватить ее до того, как я понял, что вообще происходит»

По крайней мере на этот раз она не жует одежду

Она всегда так спит

«Мой кот засовывает голову под шкафы и облизывает их»

Она очень своеобразная

С первого раза и не поймешь, что здесь происходит

Он всегда так расслабляется на диване

«Прячьте свои пластиковые трубочки: мой кот завелся»

«Кот моего друга так спит»

Она просто сидит вот так в одиночестве

Похоже, у этого парня в роду были собаки

Он часто влипает в какие-нибудь истории, а потом кусается, когда пытаешься ему помочь. В этот раз застрял под потолком

Она просто немного странная

Наконец появился кошачий корм, который помогает сдерживать его голод