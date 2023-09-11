15 крутышек, от которых наглецы и чудаки отхватили по полной

Все мы периодически сталкиваемся с обманом, несправедливостью и попросту чужой беспардонностью. Порой из-за шока или усталости мы предпочитаем махнуть на все рукой и отпустить обидчиков безнаказанными. Но герои нашей статьи — крепкие орешки, поэтому никогда не упускают возможности отстоять себя и свои права.