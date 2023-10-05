15+ крутышек, которые решили устроить наглецам веселую жизнь
Как бы ни хотелось жить в мире осознанных взрослых людей, нам до сих пор частенько встречаются они — беспардонные наглецы. Начальники, которые считают нормой не платить зарплату, и просто те, у кого есть особо важное мнение по поводу вашего внешнего вида. Но герои нашей статьи — крепкие орешки. И поэтому очень виртуозно отстаивают себя.
- Шеф задержал нам зарплату на 3 недели. Врал, что в компании трудности и надо немного подождать. Мы затянули пояса, кто-то даже взял кредит, чтобы дотянуть до зарплаты. Пока покорно ждали, начальник прикатил к офису на новом джипе. Наш внутренний чат с коллегами взорвался от негодования: сразу поняли, что навешал лапши. Решили проучить и на следующий день просто не явились на работу. Сказали, что выйдем, когда выплатит все до копейки. И — о чудо! — день посидел в пустом офисе и резко нашел деньги. Выдал конвертики даже с надбавкой за ожидание. Пусть знает, что не прогнемся! © Палата № 6 / VK
- Заболел локоть. Пришел на прием к ортопеду. Врач спросила про симптомы, я все рассказал. Она попросила подождать и начала в телефоне что-то печатать. Называет диагноз, телефон кладет на стол. Я смотрю на экран, а там в поисковик вбиты мои симптомы и диагноз, который она назвала, первой строчкой. Прием стоит 1 300 рублей. Я встал и говорю: «Пошли бы вы лесом с таким лечением!» Написал жалобу и свалил, не оплатив. © fcuktv / Twitter
- Лето, дача. Прибегают дети и говорят, что к нам забрались чужаки. Я бегу к ним. Оказывается, молодежь бывает вежлива, мила и собирает за собой мусор. Но, возможно, причиной была моя стоящая на дыбах, хрипящая на ошейнике, рвущаяся всех обнять и расцеловать девочка-алабай, восьмимесячный теленочек... Мила реально спешила познакомиться, обрадовалась новым лицам, но, увы, они предпочли свалить в закат. © Подслушано / Ideer
- Стою на остановке, жду маршрутку. Тут бабка начинает наезжать на 12-летнюю девочку. Сначала из-за очков (значит, за компьютером много сидит), потом из-за маникюра, и распущенные волосы ей не по нраву. Ребенок терпит и молчит. Но совсем меня взбесило, когда бабка начала жаловаться, что на ней слишком короткие шорты (а на улице жара). Решаю прекратить этот беспредел и начинаю защищать девочку. Говорю, что ее не касается, как кто выглядит. Меня обкладывают, я не отступаю, и в итоге бабка дала заднюю и замолчала. Потом я подозвала девочку и наговорила ей комплиментов. © lovernofriend / Twitter
- Была сегодня в метро, пыталась купить билет, и женщина передо мной, доставая деньги, выронила из кошелька какую-то маленькую листовку, толкнула ее ногой и забила на это. Я не выдержала и сказала: «А поднять за собой — это так тяжело?». На это мне ответили, что в ее возрасте тяжело, хотя женщине на вид было не больше 45. А также она заметила, что я еще не доросла, чтобы поучать. Ну, знаете ли, возраст не оправдывает свинство! © Палата № 6 / VK
- У меня пунктик на уборке: всегда все вычищаю до блеска и ненавижу нерях. Недавно у меня гостила сестра, я выделила ей отдельную комнату. Он развела там такой срач: кружки на столе, белье везде разбросано, пыль, вонь! Мне было неприятно даже проходить мимо. Последней каплей стала ее привычка есть в кровати. Ела и крошила прямо на одеяло. Я поставила условие: либо убирает за собой, либо уезжает. Наутро ее уже не было. © Палата № 6 / VK
- Долго ждала предложения от своего парня. Встречались уже 6 лет. Друзья начали подшучивать, что не дождусь. И вот в один день он приходит ко мне с той самой красной коробочкой. У меня сердце в пятки ушло, дышать стало сложно, слезы стали наворачиваться. Парень открывает ее, а там... кольцо с драконом какое-то. Улыбается и объясняет мне: «Смотри, какой перстень себе купил! Дракон из „Игры престолов“!» Он себе кольцо купил раньше, чем мне! Расстались. © Палата № 6 / VK
- Звонит мама и жалуется, что мой сын [ее внук] все время сидит в телефоне. Я объясняю, что ему просто скучно: двоюродная сестра уехала, вы на работе, надо его просто чем-то занять. Она перебила, сказала, что не будет вмешиваться в мое воспитание, и бросила трубку. Обожаю эту «взрослую» реакцию, когда говорят что-то, что тебе не нравится. Ребенок читает, занимается математикой, вчера писал деду контрольную. Блин, чуваки, лето же! И так через месяц начнется школа. © O_Sanu_San / Twitter
- Долго встречался с девушкой. Мы быстро начали жить вместе: все было не так плохо, но она быстро начала командовать. И все бы ничего, я мог бы на кое-что закрыть глаза, но она не разрешила мне заводить домашних животных в моей же квартире! Ни котика, ни собачку, ни хомяка, ни рыбок! Устроила скандал, мол, пока я тут, то здесь не будет никаких животных. Ставить меня перед таким выбором никто не смеет! Поэтому я закончил наши отношения и взял щенка из приюта. © Палата № 6 / VK
- Вчера на парковке сцепились с одним типом. Я подъезжал к ТЦ и увидел, что последнее место для инвалидов занимает внедорожник без наклеек. Я вежливо сказал мужику, что это парковка для инвалидов. А он в ответ начал хамить. Сказал, что встает там, где ему нравится. Стал агрессивно рассказывать, что раз у меня инвалидность, то дома бы и сидел. Я уже готов был ко всякому, но охранник подошел разобраться — заставил мужика припарковаться где-нибудь в другом месте. И где такие упыри права покупают?! © Палата № 6 / VK
- Парень сказал, что во время отпуска не будет скидываться на аренду квартиры. Сказала ему тогда забрать свои вещи до отпуска, я найду другого соседа. А он айда давить на чувство вины, что у него через два дня вылет и он не успевает собраться. В конце концов принес мне эти 12 тысяч, но я уже не стала брать. Нашла себе нормальную соседку без финансовых проблем. Устала оттого, что постоянно пытался сесть на шею. © Подслушано / Ideer
- Пришел пораньше в концертный зал и занял козырное место. Позже приходит пожилая женщина, занимает место недалеко от меня и уходит в туалет. В это время появляется мужик и садится на ее место. Женщина возвращается, пытается поговорить с ним, а ему пофиг. Люди уже начали ворчать вокруг, а он все не сдается. В итоге смотрю на него, как бы приглашая на свое место, беру вещи и поднимаюсь, чтобы уйти. Он соскакивает в мою сторону, дама занимает свое место, и я тут же плюхаюсь обратно — как бы передумал. Все наслаждаются концертом! © Akash Tanwar / Quora
- Продавала квартиру. Сама была в другом городе, поэтому все решалось удаленно и полностью без моего участия. Риелтор проделала огромную работу: фото, показы, заказывала и брала за меня по доверенности справки и прочее. И вот незадолго до сделки звонит покупатель. Понятия не имею, откуда взял мой номер. Просит ее опрокинуть. Я, недолго думая, рассказала об этом риелтору. В итоге она наврала мужчине про покупателя с наличкой, и он быстро выкупил квартиру даже на сотню дороже. Мог бы отдать ей 100, а заплатил в итоге 200. © Подслушано / Ideer
- На работе есть весьма неприятная дама. Получив хорошую должность, она совсем забыла о корпоративной этике, дружеском тоне и элементарных «спасибо» и «пожалуйста». Доводит всех до белого каления. Месяц назад пришла девушка почти на 10 лет ее младше. И на все приказы этой мадам она начала отвечать: «Ты забыла сказать волшебное слово», «Как скажешь, солнце», «Не кричи, лучше давай поработаем». И улыбка от уха до уха. Недавно дама пожаловалась на девушку ее руководителю. Мол, издевается и не дает работать. Ржали всем офисом. © Палата № 6 / VK
- Стою на остановке, никого не трогаю. Вдруг подруливает мужик и на ровном месте хамит, мол, ишь как разоделась, девица. Я сначала ошалела, а потом пролепетала: «Спасибо большое, что заметили. А вы могли бы еще оказать мне услугу и дать позвонить? Мне надо поговорить с мамой, но батарейка села». Он опешил, но все же дал телефон, хоть и неохотно. Я тут же пролистала его контакты, нашла «маму» и, как только послышался голос, говорю: «Это благодаря вашему воспитанию этот мужчина оскорбляет незнакомок на ровном месте? Нет? Думаю, вам нужно провести с ним беседу». Отдаю шокированному мужичку телефон и, довольная, удаляюсь в закат. © Unknown author / Quora
- Сдаем мы квартиру. Сдаем дешево, потому что соседка — бабка с прибабахом, которая достает людей просто за любой писк. И даже при низкой цене все равно люди не задерживаются, потому что терпеть это реально сложно. И вот въехал парнишка-неформал, мы его предупредили, ну и стали ждать, сколько же он вытерпит. Месяц, 2 месяца, полгода, год... На 2-й год уже не выдержали, спросили, как он с ней совладал. Оказывается, он попросил знакомого, который занимается экстрим-вокалом, записать самые разные потусторонние звуки, с упоминанием имени бабки в том числе. А потом при бабке, когда она на него опять напала, как бы обмолвился, что его силы особые защищают от обидчиков. И начал по ночам включать эти записи. И бабка стала как шелковая. © Палата № 6 / VK
- Плацкарт. Одна мамаша истошно орала на своих детей. И так детей жалко стало! Я резко подсела к ней и говорю: «Зря ты это все». У нее глаза по пять копеек. Ну а дальше я просто говорю, что вижу все ее проблемы со здоровьем и на работе. И чтобы все наладилось, нужно 40 дней не орать ни на детей, ни на мужа. И через пару минут выхожу на перрон. © Подслушано / Ideer
От встречи с хамами и наглецами никто не застрахован. И при непосредственном контакте от их напора очень легко потеряться и замкнуться. А вот герои другой нашей статьи все-таки смогли не растеряться и дали обидчикам отпор.
AdMe/Народное творчество/15+ крутышек, которые решили устроить наглецам веселую жизнь
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