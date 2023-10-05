15+ крутышек, которые решили устроить наглецам веселую жизнь

Как бы ни хотелось жить в мире осознанных взрослых людей, нам до сих пор частенько встречаются они — беспардонные наглецы. Начальники, которые считают нормой не платить зарплату, и просто те, у кого есть особо важное мнение по поводу вашего внешнего вида. Но герои нашей статьи — крепкие орешки. И поэтому очень виртуозно отстаивают себя.