15+ курьеров, которые вместе с заказом привезли еще и вагон впечатлений

Курьер курьеру рознь, как кнуты да пряники. Люди из этой подборки почувствовали это на собственном примере и поспешили поделиться со всеми своими мини-приключениями.

«Из всех мест, где можно оставить заказ, он выбрал это»

«В моем заказе оставили (как я предполагаю) сковороду для пиццы»

«Нашего курьера остановили прямо перед домом»

«Сегодня моей подруге доставили посылку в таком виде»

«Мне доставили продукты на самоуправляемом автомобиле»

Несмотря на то, что автомобиль самоуправляемый, за рулем находился водитель. Когда машина подъехала, мне прислали ссылку, чтобы разблокировать ее. К счастью, в ней находился человек, так как ссылка не сработала. Продукты находились на заднем правом пассажирском сиденье, что меня удивило. Я думал, что все будет в багажнике. После того как вы забрали заказ, вы получаете текстовое сообщение с благодарностью за закрытие двери и предупреждением о том, что автомобиль будет ждать еще 3 минуты. © Sailor_Callisto / Reddit

«Курьер положил на пол бумагу, чтобы защитить мою еду»

«Курьер так и не дошел до крыльца. Полагаю, он не фанат чучел»

«Подруге посылка пришла, когда ее не было дома. Поэтому курьер оставил ее под ковриком „для сохранности“»

Иногда от курьера можно получить больше ожидаемого

Сейчас приходит курьер и говорит: «Хотите, я отдам то, что несу?». Сказать что я был удивлен, ничего не сказать. «Мне лишние пакеты с продуктами дали и сказали утилизировать. Возьмете?». Мы забрали. В них были: молоко, хлеб, сметана, колбаса. Все даты были нормальные, ничего просроченного, все свежее. © Ermol66 / Pikabu

«Курьер так старался засунуть мой новый бумеранг в почтовый ящик, что погнул его. Теперь он совершенно бесполезен»

«Доставка посылок вышла на новый уровень»

«Курьер вошел в дом и положил посылку на пуфик. Входная дверь была открыта буквально на 1/3 для проветривания. Он ничего не сказал и даже не постучал. Просто зашел»

Про мебельный сервис

Заказал 5 июля дверь в ближайшем мебельном. Дверь приехала 24 июля, раздолбанная по краям. Пишу в поддержку, говорят: «Мы вам новую вышлем». Высылают новую 26 июля. Сегодня, 17 августа, узнаю, что вторую тоже сломали по дороге и решили просто не привозить. © ariil / Twitter

«Оплатил доставку мебели на первый этаж. Вместо этого доставили на лестницу»

«Мою посылку оставили не у той двери. Я пошла в квартиру, которая была на фотографии доставки, а там уже ничего нет, и они не открывают дверь. Я буквально через 5 минут после доставки пришла туда»

В доставках из мебельного всегда нужен глаз да глаз

Заказал доставку линолеума. Приехали грузчики, спрашивают:

— Какой подъезд? Мы подъехали. Куда нести?

Я отвечаю:

— Подъезд первый. Лифт грузовой вроде работает. Этаж шестнадцатый.

— Так линолеум же не влезет в лифт? Мы по лестнице будем поднимать.

— Как не влезет? Он же по ширине два с половиной метра, а я в прошлый раз два восемьдесят в грузовой лифт погрузил.

— Минутку! У вас же трехметровый рулон?

— Нет, я заказал два пятьдесят, но, в принципе, можете трехметровый привезти.

Проходит несколько минут, снова звонок:

— Извините, мы перепутали заказ. Ваш линолеум выгрузили предыдущему заказчику. Сейчас мы поменяем и привезем ваш.

Через двадцать минут водитель с помощником привезли мой заказ. Прощаясь, водитель сказал: «Спасибо, что предупредили нас, что линолеум должен в лифт войти, а то мы собирались его по лестнице занести». Да... Представляю глаза водителя и его напарника, когда они узнали бы об ошибке, затащив трехметровый рулон линолеума на шестнадцатый этаж по лестнице. © Arvlad / Pikabu