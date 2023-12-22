15+ курьеров, у которых историй о работе вагон и маленькая тележка

У курьеров жизнь не сахар: целый день доставляют посылки, припираются с заказчиками, не успели оглянуться — вот и день уже прошел. Так что истории о своей нелегкой работе у них никогда не заканчиваются.

В бонусе расскажем историю о том, как одна случайная реплика курьера может зарядить позитивом на весь день.

Заказали доставку из магазина: вода, газировка — вышло больше 30 кг. Курьер приехал, когда жена была одна дома, звонит: «Я все привез, спускайтесь». Жена: «Тяжесть такая, я дома одна». И тут он выпалил: «Я не грузчик вам, не обязан такую тяжесть волочить». Жена говорит: Да? Хорошо, тогда я сейчас позвоню в вашу компанию и они пришлют кого-нибудь вам в помощь". Тут же сдулся и все принес.

Однажды у нас заказали просто огромную пиццу со всеми начинками, которые только были. В итоге ее вес получился около13 кг. Заказчики здорово удивились, когда я с ней приехал. © Chris Ward / Quora

Работаю курьером. Утро не заладилось, не поел. Выскочил из дома и поехал развозить заказы. Привез на один адрес несколько пар обуви. Открывает дверь девушка ангельской внешности, ухоженная, в квартире запах домашних котлеток, идеальный порядок. Передаю ей заказ, и тут так предательски начинает урчать живот от голода. Она, конечно же, услышала и выдает: «У нас на примерку 15 минут. А давайте я вас накормлю, пока все горячее». Пытался отказаться, но она ни в какую. Пока она все примеряла, я уминал эти божественные котлеты с пюре и салатом и думал о том, что такой, как она, купишь любую обувь, любую одежду, все! Лишь бы в доме были такой уют и вкуснейшая пища. До сих пор завидую ее мужу. © Подслушано / Ideer

Доставила 3 коробки пиццы клиентке, так она привязала деньги к удочке и спустила их со 2-го этажа, а пиццу сказала оставить под дверью. © Emilia Rosa / Quora

У заказчика не хватило налички в кошельке, чтобы оплатить доставку. Деньги лежали в запертом серванте, ключ он не мог найти. Тогда он взял топор и разрубил дверцу, чтобы открыть ее. © Андрей Ломакин

В свободное от работы время курьером подрабатываю. Мне сейчас деньги нужны. Так вот. Беру сегодня заказ, доставляю, закрываю в курьерском приложении. И понимаю, что облажался. Мне-то чаще всего заказы с безналом падают. А этот был с оплатой наличными, но я денег не взял и теперь ничего не докажешь. Очень расстроился. И вдруг... Заказчик сам меняет способ оплаты на безнал. С его счета деньги улетают, мне прилетают. Как же рад я был этому поступку. Я верю в хороших людей, и они есть. © Novoe.Utro / Pikabu

Люди ко мне садятся как к таксисту, еще и деньги суют за проезд. Но это запрещено политикой нашей компании — пицца может остыть. © Bakir Hajdarevic / Quora

В далекой юности работала в зубной лаборатории курьером. То есть возила сначала оттиски зубов, потом металлические отлитые болванки, потом уже прокрашенные, и так до упора, пока металлокерамика не сядет идеально на подготовленную челюсть заказчика. Каждый раз, входя в кабинет и поздоровавшись, я по простоте душевной спрашивала: «А зубы куда?» Ответ был неизменен: «На полку!» © Алина Ботнар

Мне однажды дали на чай $ 300 просто за то, что я просто доставил кофе. © Eastern-Archer-5690 / Reddit

Работаю водителем-курьером в городской больнице. Один из филиалов находится в небольшом отдалении от основных точек. Съездила. Вернулась в основной пункт. Звонок:

— Алина, а вы рентгены не забрали.

— Все, что мне дали, я забрала. Значит, рентгенов не было в корзине с бумагами.

— Ну я еще не успела дописать, когда вы приехали.

— И? Я забираю все, что дают. Сама никого не ищу. Я спросила, есть ли что-то еще, мне ничего больше не дали.

— А вы и в пятницу не забрали!

— А я и в пятницу спрашивала о рентгенах. Не было.

— Ну, в пятницу я опоздала на работу... Unknown author / Pikabu

— Алина, а вы рентгены не забрали. — Все, что мне дали, я забрала. Значит, рентгенов не было в корзине с бумагами. — Ну я еще не успела дописать, когда вы приехали. — И? Я забираю все, что дают. Сама никого не ищу. Я спросила, есть ли что-то еще, мне ничего больше не дали. — А вы и в пятницу не забрали! — А я и в пятницу спрашивала о рентгенах. Не было. — Ну, в пятницу я опоздала на работу... Unknown author / Pikabu Работаю курьером. Сегодня было несколько заказов в одном районе. Один из них в новостройке на отшибе. Я не нашел правильного пути и пошел по снегу, которого было по колено, с тяжелым боксом, через стройку. А впереди были огни катка и на всю округу играл Синатра. Такой вот сюр. © Timofey_Lapshin / Twitter

Подрабатываю курьером, разношу цветы. Звоню получателю букета перед доставкой для уточнения, дома он или нет.

— Здравствуйте! Антонина Петровна?

— Нет, это ее дочь, — отвечает бодрый голос старушки лет 70.

— Для нее букет. Куда привезти?

— Адрес такой-то. Ей сегодня исполнилось 95 лет.

— Ничего себе...

— Да-да, просто кошмар! — все такой же веселый и бодрый голос дочери именинницы. © royko666 / Pikabu

Я как-то проработала 2,5 месяца курьером, за это время похудела на 2 размера. Тяжело было очень: целый день за рулем и на ногах, на работу выезжала в 6 часов утра, приезжала иногда после 10 часов вечера. Еще официально нельзя оправлять коробки весом более 23 или 25 кг, точно не помню. В реальности были коробки от 40–45 кг. Пару раз я даже с места сдвинуть их не могла, не то что поднять. Приходилось просить о помощи. Зато мышцы рук и ног накачала. Были и плюсы: к примеру, клиенты угощали кофе и выпечкой. Но такое случалось редко. Чаще попадались любители поскандалить и нажаловаться. Мол, коробку не той стороной поставили и так далее. © Юлия Александрова / AdMe

Как-то девушки пытались меня развести, сказав, что они мои клиентки. Чуть было не смылись с чужой пиццей. © Bakir Hajdarevic / Quora

Курьер забыл половину заказа в машине. Я написал в поддержку. Через час он вернулся. Был сама вежливость, общался на «вы», но видать так сильно хотел извиниться, что на эмоциях ляпнул: «Извините, братан». © dadaska13 / Pikabu

Работаю курьером. И меня достали женщины, которые заказывают себе откровенно не тот размер, а потом со мной ругаются: «Размерный ряд неправильный, вы мне не то привезли». Как-то не выдержала, принесла одной примерить платье размера XL, а не S (как раз в багажнике от другой покупательницы осталось). Подошло. А она начала на меня орать, мол, это невозможно, ведь она «всю жизнь носит размер S». А потом адекватные женщины не заказывают себе это платье из-за плохих отзывов, дескать, размерный ряд неверный. © Подслушано / Ideer

Бонус: иногда курьер может обеспечить хорошим настроением на год вперед

Заказала всякую косметику 29 декабря, в примечании к заказу добавила, что была бы крайне признательна за оперативность, так как хочется встретить Новый год красивой. 30 декабря звонок в дверь, открываю, там курьер. Он внимательно так посмотрел на меня и с некоторым упреком в голосе сказал: «Так вы же и так красивая!» И вручил заказ. Благодарна и за заказ, и за настроение! © Anastasia Grebenschikova