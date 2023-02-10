15 курьезных историй от женщин, у которых что ни день, то целое приключение

Наша жизнь — это бесконечные американские горки: никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом. Однако важно ко всему относиться с легкостью и юмором, чтобы не впадать в уныние. Героини нашей подборки, кажется, овладели этим искусством в совершенстве, поэтому теперь любые неожиданные и порой даже раздражающие ситуации встречают c улыбкой.