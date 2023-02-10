15 курьезных историй от женщин, у которых что ни день, то целое приключение
Наша жизнь — это бесконечные американские горки: никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом. Однако важно ко всему относиться с легкостью и юмором, чтобы не впадать в уныние. Героини нашей подборки, кажется, овладели этим искусством в совершенстве, поэтому теперь любые неожиданные и порой даже раздражающие ситуации встречают c улыбкой.
- Пришла на собеседование в престижную компанию. Понимала, что шансов мало, но не попробовать не могла. Вдруг в разгар собеседования в кабинет входит мой одноклассник Боря. Он видит меня, здоровается, спрашивает, как дела, жмет мне руку, желает удачи и уходит. Ну я немного приободрилась... И вдруг менеджер говорит, раз уж у меня такие рекомендации, то я принята. И поздравляет с успешным собеседованием. А мы просто учились вместе... Повезло-то как. © Палата № 6 / VK
- Работаю торговым представителем. Сегодня в магазине продавец сказал, что у них заказ дают исключительно за поцелуй. Пикапер, ага. А у меня настроение с самого утра плохое. Поэтому я поцеловала так смачно ладошку и легонько шлепнула его по лбу. Откуда же я могла знать, что сзади в этот момент будет стоять его жена... Но заявку все-таки сделали, и на большую сумму. © Подслушано / VK
- Дочке 4 года, сдружилась с 5-летним соседским мальчиком. Недавно приводит его ко мне знакомиться и заявляет, что теперь это ее парень, потому что ей нравится, что он умеет очень быстро бегать и любит улиток так же сильно, как она. © LittleMissEmmet / Reddit
- Муж постоянно пропадал на рыбалке. Решила поступить хитро: раз он не проводит время со мной, то делать это буду я. Собралась, и на рассвете мы выехали на рыбалку. Было скучно просто сидеть и смотреть на озеро, вечно кусали комары, и мне все надоело где-то через час. От нечего делать попросила научить и меня забрасывать удочку. Муж рассказал мне о тонкостях прикорма, о снастях и показал правильный заброс. В итоге я так втянулась, что теперь самой в кайф ездить. Жду, когда смогу похвастаться уловом. © Палата № 6 / VK
- Ходила на свидание с парнем, который во всем оказался неплох, кроме одной детали: стоило мне только положить еду в рот, как он вдруг задавал мне вопрос, после чего, соответственно, смотрел на меня и ждал, пока я дожую. И так было не один раз: это продолжалось в течение всего часа, пока мы болтали. Больше мы не виделись. © impossibleturtle / Reddit
- Переписываюсь с подружкой:
Я: «Как дела? Чем занимаетесь?»
П.: «Муж пошел гулять на улицу с ребенком».
Я: «Молодец!
П.: «Вот только ребенок дома, со мной...»
Я: «В смысле?»
П.: «Ну он взял коляску и пошел. А потом звонит через полчаса, говорит: „Чего-то коляска легкая, ты что, ребенка мне забыла положить?“» © eka6065600 / Pikabu
- Моя дочь учится в 8-м классе, и у нее в школе есть 2 лучшие подруги, с которыми она чаще всего гуляет. У одной из подружек появились проблемы со здоровьем, ее внешность сильно поменялась, поэтому некоторые одноклассники начали над ней смеяться. Дочь и другая подруга не растерялись, записались на дзюдо, за месяц выучили некоторые мощные приемы и теперь шугают всех обидчиков бедной девочки. © Палата № 6 / VK
- Работала в конторе федерального масштаба. Только в нашем регионе насчитывалось около 2 тысяч сотрудников. Однажды я накосячила. Не очень серьезно, но наш начальник славился дурным характером, мог и за меньшее с работы выжить. Вызывает к себе и говорит: «Не была бы ты Лехиной сестрой, выгнал бы. А так работай пока». А я вовсе не Лехина сестра, у меня вообще брата никогда не было! Потом посмотрела в списке сотрудников — и правда, есть какой-то Алексей с такой же, как и у меня, фамилией, но он в другом регионе и с другим отчеством, да и по дате рождения мне скорее в отцы годится, чем в братья. Спорить не стала, очень уж увольняться не хотелось. Спасибо Лехе. © Подслушано / VK
- В подъезде от прежних жильцов остался горшок с пальмой — огромный такой, напольный. Взяла домой, стала ухаживать за ним. Как-то меняла в горшке землю и нашла внутри значительную сумму... Растение будто бы отблагодарило за заботу. © Подслушано / VK
- Устроилась хостес в ресторан. Я была невероятно вдохновлена, потому что до этого работала посудомойщицей и из-за экземы постоянно испытывала дикую боль. Итак, первый день, прихожу в ресторан вся нарядная, чтобы встречать гостей. А меня в итоге ведут на кухню и говорят мыть посуду, потому что, видите ли, посудомойщица только что уволилась. Пришлось тоже уйти от них в тот же вечер. © unknown author / Reddit
- Разводилась с мужем через суд по своей инициативе. Дочке тогда было 3 месяца, на грудном вскармливании еще. Судья спрашивает: «Есть ли вопросы к жене?» Муж поворачивается ко мне: «Вот скажи, почему ты не хочешь работать?» Развели нас в тот же день. © Подслушано / VK
- Стою в пробке. Слева стоит тачка: сзади стекло опущено, и на заднем сиденье паренек лет 9. Серьезный такой сидит, а у меня настроение игривое, солнце светит, музыка играет. Показала ему язык. Мгновение — и переднее тонированное стекло опускается, а там за рулем отец, на пассажирском мама, из-за паренька девочка лет 5 выглянула, и вся семья показала мне языки! Настроение до конца дня было отличное. © oseledich / Pikabu
- Поссорились с мужем из-за того, что я на обед приготовила только суп. Разбухтелся, что одного супа мало, обед обязательно должен включать первое и второе. Окей. На следующий день подала ему суп и гречку с котлетами. Он выдал: «Я что, на свинью похож? Зачем столько еды?» Съел только суп. И так было не один раз, а раз сто. И окружающие еще удивляются, чего это я развелась с ним. © Подслушано / VK
- Сестра позвала нас с дочкой пожить неделю у ее бабушки в деревне. Спальных мест было мало, пришлось ютиться нам на небольшой кровати. В такую жару спать рядом невыносимо, так что мы обе были мокрые — и дочь, и я. Поэтому, когда она засыпала, я стала уходить в сени: там старый диван, но хотя бы прохладнее. А с первыми петухами вставала и шла обратно в кровать. Как-то утром дочка спросила, что за трава висит над кроватью. Я ей ответила, что это зверобой, который, согласно легенде, отгоняет злых духов. И тут дочка задала вопрос: «Ты поэтому каждую ночь от меня уходила?» © kalmar*** / Pikabu
- Ходили как-то в зоопарк с дочкой, ей полтора года. На выходе стояли продавцы с шариками. И одна женщина засунула шарик прямо дочке в ладошку. Красивый такой, большой, яркий. Рассчитывала, что мне придется купить. А я говорю: «Cпасибо» — и ухожу. Она кричала мне вслед что-то, но я сделала вид, что не слышу. Ибо не надо втюхивать свой товар в такой агрессивной манере. Мне не стыдно. © Подслушано / VK
AdMe/Народное творчество/15 курьезных историй от женщин, у которых что ни день, то целое приключение
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