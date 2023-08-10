15 людей, которые просто ослышались, а их фантазия разыгралась не на шутку

Наверняка у каждого из нас найдется парочка случаев, когда мы не расслышали слова собеседника и из-за этого попали в курьезную ситуацию. Некоторые много лет напевают какую-то песню и только потом узнают, что, оказывается, там совсем другие слова. Пользователи сети поделились своими ослышками, над которыми нам захотелось посмеяться от души.