15 людей, которые просто ослышались, а их фантазия разыгралась не на шутку
Наверняка у каждого из нас найдется парочка случаев, когда мы не расслышали слова собеседника и из-за этого попали в курьезную ситуацию. Некоторые много лет напевают какую-то песню и только потом узнают, что, оказывается, там совсем другие слова. Пользователи сети поделились своими ослышками, над которыми нам захотелось посмеяться от души.
- Недавно в больнице назвала доктора тараканьим хирургом. Как оказалось, он был торакальным, а я просто-напросто глухая. © eyudhd / Twitter
- Новую девочку в детсаду называла Фантой, потому что не расслышала ее имя. На самом деле ее звали Ванда. Она меня ни разу не поправила, а я был наказана за то, что якобы таким образом ее дразню. © Shenok_sobaki / Twitter
- Сто лет уже прошло, но этот диалог я не забуду никогда. Сестра рассказывала про свой колледж и вдруг в разговоре проскакивает:
— ...наш ректор, Мерзавец Могилович.
Я в легком недоумении, спрашиваю:
— Это у него прозвище такое?
— Почему? Имя.
— Вот прям Мерзавец Могилович?
— Ну да.
В общем, как потом выяснилось, его звали Мирза Исмагилович. © Gingerina17 / Pikabu
- Готовил во дворе шашлык. Вечером пошел дождь. Жена спрашивает:
— Ты мангал-то убрал? А то ржавчина будет.
Тут из комнаты выходит наш заспанный 7-летний ребенок и спросонья заявляет:
— Я слышал про еду. Я тоже буду кушать.
— ???
— Ну я слышал, как мама сказала, что сейчас ЖРАвчина будет. © lacifaer / Pikabu
- В песне Валерия Сюткина есть такие слова: «И эти 42 минуты под землей я день за днем сложу в года». Так вот, моя знакомая слышала ее так: «42 минуты под землей я день за днем вожу кота». И никак она не понимала, зачем бедного кота таскать с собой в метро каждый день. © Яна Бойко / VK
- Ребенок решил спеть песню, которую он с ребятами разучивал для утренника в детском саду: «Если снежинка не растает, если снежинка не растает. Пока чисты двенадцать блюд!». © Vika Slokvich-Danilova / ADME
- Помню, делала впервые маникюр с гель-лаком. Мастер нанесла лак и говорит мне: «Суй лапу!». Ну я засунула руку, еще подумала, что она как-то пренебрежительно это сказала. Почему лапа? Нормальная рука же! И только потом я поняла, что она сказала: «Суй в лампу!». © Ольга / ADME
- Моя учительница по литературе очень любила шаблонные школьные обороты. Когда класс затруднялся ответить на какой-либо ее вопрос, она частенько приговаривала: «Ну, вы только посмотрите — лес рук, просто лес рук!». А я очень долго не мог понять, кто же такой Ле Срук. Думал, что француз какой-то. © crazy.potato / Pikabu
- Как-то в детстве была в гостях у подружки. Говорю ей: «Что-то у меня во рту вкус такой...как со сна». А после сна иногда бывает, что пахнет изо рта не очень из-за скапливающихся бактерий. Она долго не могла въехать и переспросила: «Хвойный что ли?». Она услышала не «со сна», а «сосна». © Ленка / ADME
- Как-то с женой поехали по магазинам в другой город и оставили трехлетнюю дочь бабушке с дедушкой. Через пару часов звонит бабушка и упавшим голосом сообщает, что ребенок просит черный гробик. У нас с супругой чуть истерика от смеха не случилась. Детеныш лишь хотел мультфильм «Робот Робик», но ее дикция и восприятие бабушки сделали свое черное дело. © Lathandere / Pikabu
- Пришла на маникюр. Обсуждаем с мастером хорошее сливочное масло из соседнего магазина. Решила узнать у нее, сколько же оно стоит. Она сказала, что вот как раз муж пошел за ним. Через какое-то время ей звонит супруг. Она что-то ему в трубку говорит, а потом мне:
— 106.
— Хорошее масло, недорогое!
Она мне уже громче:
— 106!
— Да поняла я уже.
Она уже орет:
— Суши! © Лиса Патрикеевна / ADME
- Няня спросила мою 3-летнюю дочь, как же ее зовут. Она сказала: «Изабель». Видимо, женщина не расслышала и сказала ей: «Ну ничего, забыла и забыла». © Svetlana Kirillova
- Дети репетировали в саду песню «Надежда — мой компас земной». Одна из девочек потом подошла и спросила, зачем Надежду заставляют мыть какой-то компас земной. Пришлось объяснять, что к чему. © Ольга Кожевникова / VK
- Недавно ехала в поезде. В купе зашла проводница и начала рассказывать об удобствах поезда: «В дальнем конце вагона установлен биотуалет, а в ближнем туалете закрываются иностранцы, пользоваться им нельзя». Я выпала в осадок, подумала: «Фига себе! Целый туалет в вагоне, чтобы там закрывались иностранцы». В шоке переспросила, зачем же они там закрываются. И тут уже офигела проводница. Оказалось, второй туалет был не био, а тот, в котором по старинке все отходы скидываются на рельсы, поэтому он закрывается на станции. © Lada Ryasnova
Некоторым пользователям сети из-за ослышек не удалось поступить в институт, другие чуть было не уехали в неверном направлении, а третьим послышалось, что их обзывают. Но все эти истории в очередной раз доказывают, что умение посмеяться над собой — это одно из ценнейших качеств человека.
AdMe/Народное творчество/15 людей, которые просто ослышались, а их фантазия разыгралась не на шутку
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