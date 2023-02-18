15+ курьезных ситуаций из серии «мой мозг сработал вхолостую»
Мы обратились к историям пользователей сети, которые что-то сказали или сделали в тот самый момент, когда мозг сообщил: «Сигнал потерян». А в бонусе докажем, что иногда действия, произведенные машинально, становятся началом чего-то большого и счастливого.
- На автомате вместе с пакетом выкинул в мусорный бак ключи от машины — вот это было развлечение! А бак еще, как назло, почти пустой был. Залез, наклонился, шарю и вдруг слышу звук снаружи. Выныриваю, а там женщина приноровилась было уже мне мусор на голову высыпать. Глаза по пять копеек на меня. Я не растерялся, говорю: «Давайте я сам выброшу — сервис от ЖКХ». Она мне пакет протянула и пошла в шоке. Решила, наверное, что я псих. © Алексей Шмелев
- Я трихолог. Недавно у меня сломалась машина и после работы я поехала на электричке. Час пик, народа куча. Толпа прижала меня к девушке. Денек был тяжелый, вымоталась знатно и по привычке начала осматривать волосы. Сначала оценила концы, а когда запустила руку к корням, то девушка с воплями дернулась и начала визжать, что я ее трогаю. Ну и стыд был... Позже, конечно, я объяснила, что это на автомате получилось. Девушка вроде успокоилась и получила от меня пару профессиональных советов. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Жена на днях рассказывает: «Зашла в кафе, заказала капучино с корицей. Бариста быстро его сделал и протягивает. И тут у меня в голове что-то щелкнуло. Забираю кофе и просто кладу его в урну. И тут до меня медленно доходит, что я его еще не выпила. Бариста смотрит на меня круглыми глазами. А я такая типа невозмутимая, как будто так и надо: „Я передумала. Можно мне капучино без корицы?“ Бариста явно офигел знатно, но ничего не сказал. Просто еще один кофе сделал, типа хозяин — барин».
- Стою на кухне, завариваю чай. Звонок в дверь — доставка. Открываю, забираю посылку у курьера и иду дальше готовить чай. Наливаю горячую воду в чашку, оглядываюсь в поисках чайного пакетика... А он пропал. Лишь через несколько часов он нашелся.. в морозилке. По какой-то причине, спеша открыть дверь, я спрятала его туда. В прошлом я находила там много странных вещей, которые посчитал нужным положить туда «мой автопилот»: пульты, мобильный, очки, часы, чашки и кружки. Если я что-то теряю, оно оказывается в морозильной камере. «Автопилот» в моей голове очень, очень странный. © Brit MacNiallais / Quora
- Будучи беременной, я упорно пыталась разблокировать тележку для покупок, ну ту, в которую суют монетку, с помощью брелока от машины. © Anne van Vught / Quora
- Пошли с друзьями в ресторан. Заказали, поели, поболтали. Я взяла свою тарелку, стакан, ложку, вилку и понесла. На кухню, в раковину. Мыть. Только зайдя туда, я услышала смешки и поняла, что к чему. Мой мозг «забыл», что я не дома, и приказал мне поставить грязную посуду в раковину. Конечно, с тех пор друзья дразнят и спрашивают, не хочу ли я помыть посуду, если оказываемся в ресторане. © Shreya Thacker / Quora
- Подхожу к стойке, заказываю кучу блюд навынос. Достаю из бумажника кредитку, протягиваю, а сам о чем-то там думаю. Кассир раз проводит — не читается, два — тоже. Странно, думаю, цвет какой-то блеклый у карты. И тут до меня доходит, что я дал ему водительские права. А тот тоже рефлекторно взял их и давай возить по платежному терминалу. Долго мы с ним хохотали, конечно. © Sayed Atif Ali / Quora
- Собираюсь на собеседование, смотрю — колготки дырявые. По дороге был супермаркет, заскочила туда и купила новые. Пошла в туалет их надеть. Смотрю — на пальце кольцо, только недавно появилось, жених подарил. Вот, думаю, чем я предыдущие-то колготки порвала. Сняла, положила его в пакет. Ну и по дороге на собеседование благополучно этот пакет вместе с упаковкой от колготок в помойку и выкинула. Уже сидя перед рекрутером, захотела покрутить обручальное кольцо и поняла, что его нет на пальце. И тут я начала тараторить и отвечать на вопросы так быстро и четко, как только можно, а потом бегом к мусорке около универмага. Там была куча упаковок, стаканчиков. Рылась там минут 10 и нашла пакет, в котором было мое кольцо. Надела его на палец, а затем огляделась. На оживленной парковке люди смотрели на меня странно, а в вестибюле здания стоял тот самый рекрутер. Да, как вы понимаете, работу я не получила, но хоть история веселая осталась. © Jo Eberhardt / Quora
- У нас в ту пору было четверо маленьких детей, а у меня еще и работа. И вот как-то вечером я была жутко уставшая, но все же предложила нашей помощнице по дому подкинуть ее домой. И тупо 3 раза проехала по нашему же кварталу. Мозг на автопилоте возвращал меня домой. Бедная девчонка так перепугалась, что вышла из машины и поехала домой на автобусе. © Jo P. Lindsey / Quora
- Мы с семьей вернулись из похода по магазинам. Разгружаем, значит, сумки. Мама протягивает мне пакет оладий и бутылку шампуня и просит положить на место. Я, должно быть, действовала на автомате, потому что оладьи мы позже нашли в душе, а шампунь — в морозилке. © Matthew Hsu / Quora
- Проснулась и захотела стакан воды. Сморю, на телефоне зарядка садится, взяла его. Иду к раковине с телефоном в руке, открываю кран и опускаю телефон под проточную воду. Прошла минута, прежде чем мой мозг снова «включился» и я понял, что делаю. Удивительно, но телефон до сих пор работает нормально. © Shannen Murphy / Quora
- После важного рабочего дня c туманом в голове зашла в микроавтобус, села и на автомате всем сказала: «Здравствуйте». Мой мозг решил как-то исправить неловкую ситуацию, и через 30 секунд я добавила: «Спасибо, пожалуйста». Тут же я вышла из автобуса. Рада, что хоть знакомых там не было и они не знают, что я мадам «ку-ку». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Друг решил сменить работу. Послал резюме, его пригласили на интервью. Интервью прошло успешно — с понедельника начинает. Утром в понедельник расфуфырился: белая рубашка, галстук. Вышел вовремя, приехал вовремя, только... на старую работу. Так и опоздал в свой первый день. © Анна Чижевская
- Парковал машину у себя за домом. Периодически проходя по двору, смотрел в арку, убеждался, что машина на месте. Как-то сел за руль и поехал в магазин. Возвращаюсь обратно, по привычке заглядываю в арку, а там машины нет! Кровь в жилах застыла — угнали. А через секунд 30 только дошло... © Litzenbacher / Pikabu
- Переживала из-за приема гостей — хотелось всем угодить. Наготовила салатов и щедро заправила их майонезом. Потом глянула на часы — совсем ничего не успеваю. И так забегалась, что гости пришли. Заправила салаты повторно на автомате, забыв, что они уже достаточно «майонезные». Опомнилась только, когда сели есть. Там, кроме вкуса майонеза, не чувствовалось ничего. Друзья мне до сих пор вспоминают эти легендарные салаты. © Палата № 6 / VK
- Однажды вечером я ехала домой с работы, размышляя о прошедшем дне. Припарковалась около университета, оглядела пустую автостоянку и подумала: «Что я здесь делаю?» Мой дом находился в 10 минутах езды от работы. А мой университет — в часе езды вообще в противоположном направлении. А по пути 3 дороги с двусторонним движением, несколько кольцевых развязок и множество светофоров. Очевидно, мой мозг работал на автопилоте, ведь последнее, что я помнил, — как хотелось домой и принять ванну. © Lucy Reid / Quora
- Знакомая торопилась в офис. Смотрит — дождь начал накрапывать. А у нее на улице белье сушилось. Ну она сняла его быстро — торопилась же. На часы посмотрела — и бегом на остановку. Села в автобус, а пассажиры на нее косятся. Вдруг один молодой человек робко подходит и говорит ей: «Мадам, у вас трусики на плече». © Omar Roncal / Quora
- Готовила я как-то макароны с сыром. Вода закипела, поэтому я посмотрел вниз, бросила коробку и начала помешивать. Нет, я не вываливала туда содержимое коробки — я опустила в воду целую коробку, запечатанную. Смотрела на это варево добрые 5 секунд, прежде чем до меня дошло и я воскликнула: «Что я делаю?!» Вот почему я не готовлю. © Kate Scott / Quora
- Я только что устроилась на работу в новом городе. Это был первый день. Велели прийти на остановку и сесть в служебный автобус. За 5 минут до назначенного времени прихожу на остановку, там толпа. Подъезжает автобус, люди садятся туда, ну и я на автомате. Уже
внутри начала приглядываться к бейджам, и вот только тут дошло, что села я вообще не в тот автобус. А еще думала, отчего люди так пристально меня разглядывают. Ладно хоть хватило смелости попросить водителя остановиться. И вызвать такси. © Shinam Khatri / Quora
- С тех пор, как у нас появились дети, я стала делать много интересных вещей на автомате. Пыталась надеть подгузник на своего 5-летнего ребенка. Приготовила мюсли для дочери, а потом поставила тарелку кошке. Ставила ужин на стол, а потом вытряхивала его в мусорное ведро, прежде чем кто-либо успевал поесть. © Julia D / Quora
- Работаю учителем. Иду по школе уставшая, на своей волне. Слышу: «С Днем учителя!» Отвечаю автоматически: «Вас тоже!» Пауза, и дети спрашивают: «А нас с чем поздравляете?» А я такая: «С тем, что я у вас есть!» © Татьяна Ющенко
- В последнее время стал часто опаздывать на работу. А все потому, что на автомате отключаю все будильники, когда они начинают звенеть. Чтобы такого больше не случалось, установил новый, в котором для деактивации нужно решить задачку. И вот просыпаюсь утром, смотрю на часы, понимаю, что опоздал. Решил проверить будильник, а приложение найти не могу. Ну удивился, начал думать, что произошло, и вспомнил, что будильник я ночью удалил! Потому что примеров оказалось слишком много, а звук спать мешает. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Однажды пообедала, возвращаюсь к ноутбуку и понимаю, что где-то забыла очки. Встала, пошла искать. За обеденным столом нет, в ящике письменного стола тоже. Я уже было расстроилась, и тут заходит муж и спрашивает, что это я ищу. «Мои очки! — отвечаю. — Не могу понять, где они». Муж рассмеялся, указав на мою голову: «Поищи-ка на своей голове!» Я положила руку себе на голову. Что они там делают?! Смеялись, конечно, долго. © Lourdes M. Cabrera / Quora
- Лет 10 назад занимался грузоперевозками на своем автомобиле. Один раз так наездился, что стою перед дверью квартиры и пытаюсь ее с сигнализации снять-открыть автомобильным брелоком, и врубиться не могу, почему дверь не открывается. Минуту, наверное, тупил, потом понял. © Guamokolatokintt / Pikabu
- Однажды вечером, придя домой с работы, я протянул жене пакет со словами: «Это для тебя». А она просто расхохоталась. Оказывается, когда я утром собирался выходить на работу, она вручила мне пакет с мусором, чтобы я его выкинул, но я затупил, так и ехал с ним в лифте, в метро, пришел с ним на работу, а там поставил у стола. Вечером увидел у стола какой-то пакет, мелькнула мысль, что это как-то связано с женой, ну и прихватил его и приволок домой. Да, мне еще предстоит пережить это... © David S. Rose / Quora
- Купила унитаз, мастер установил. Встал в дверях и говорит: «Все готово, пробуйте!» Я в ступоре смотрю на него, а в голове мысли: «Нужно при нем обязательно? А можно хоть дверь закрыть?» Не знаю, сколько бы я еще стояла, — он вздохнул, нажал сам на кнопку слива и со словами «Все работает» ушел. © Laz.ana / Pikabu
Бонус: иногда действия, произведенные машинально, становятся началом чего-то большого и счастливого
- Ехала в маршрутке. Лето, жара, окна открыты, сижу у окна. Остановились на светофоре. Рядом останавливается машина, в ней водитель — симпатичный мужчина. Он посмотрел на светофор — оставалось несколько секунд, — потом подмигнул мне, резко высунул свою руку с ручкой и крикнул: «Быстро дай мне свою руку! У меня время поджимает, а я хочу не упустить!» Я на автомате протянула. Он быстро написал свой номер телефона и прокричал: «Позвони, красотка!» Тем же вечером позвонила ради прикола, но прикол затянулся на 7 лет брака. Двое прекрасных детей. © Палата № 6 / VK
AdMe/Народное творчество/15+ курьезных ситуаций из серии «мой мозг сработал вхолостую»
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