15+ курьезных ситуаций, которые произошли, когда мозг включил автопилот

Иной раз что-нибудь сделаешь или скажешь на автомате, а потом, проанализировав, понимаешь, что глупость какую-то выкинул. И ладно если поблизости нет никого, кто мог бы засвидетельствовать твой промах, а если есть — приходится краснеть.

Мы в ADME обратились к историям от пользователей сети, которые что-то сказали или сделали не подумав.

Налил себе кофе на работе, подошел к столу, взял баночку со сливками, открыл, вылил содержимое в корзину для мусора и засунул пластиковый контейнер себе в кофе. Коллега рядом со мной засмеялся. © CheekyFluffy**** / Reddit

Я однажды сифон под раковиной чистил: подставил тазик, открутил сифон, слилось немного воды. А потом я этот тазик выплеснул в эту же раковину. © Zerg.40 / Pikabu

Целый день готовил куриный суп на плите — добрых 10 часов, не меньше. Когда он был готов, я подошел к раковине и процедил всю кастрюлю через дуршлаг. Помню, что, наблюдая за тем, как суп исчезает в канализации, я подумал: «Кажется, что-то идет не так». © unknown author / Reddit

Каждый раз, когда я вижу на двери надпись «От себя» или «На себя», я стою и судорожно соображаю, в какую сторону ее нужно толкнуть. Однажды так затупил, что начал ломиться в закрытый магазин. Тогда аж охранник вышел. © Подслушано / VK

Перед Пасхой покрасил яйца. И так хорошо краска легла, цвета яркие, прокрасились ровно. Вот, думаю, своих порадую. А потом вспомнил, что забыл их сварить. © Ivan1.0 / Pikabu

Я отвез жену на собеседование в больницу. Припарковался в гараже и получил парковочный талон. Перебирал его в руке, а потом взял и запихнул в проигрыватель компакт-дисков в машине. Тот его втянул и с тех пор больше не работает, потому что обратно он талон не отдал. © CharliE_OD / Reddit

Мой забил в стену гвоздь, чтобы повесить рамку с фотографиями. Первое, что попалось под руку, — противоударный смартфон. Когда дело было сделано, оказалось, что все это время он долбил по гвоздю окошком камеры. © Подслушано / VK

Зашла в кафе и заказала большой стакан кофе. Бариста протягивает мне его, и тут что-то на меня находит, я беру и кладу его в сумочку без крышки. © samanthalynn-s / Reddit

Поставил джип с механической коробкой передач на нейтраль под углом на подъездной дорожке и просто вышел из него. Он откатился и ударился в пальму. © CupcakePajamaPants / Reddit

Я как-то на полном серьезе пыталась крутить ручку радио в своей машине, чтобы увеличить яркость на улице. Потом до меня дошло, что нужно просто снять солнцезащитные очки. © nerdunderwraps / Reddit

Ела лимонный кекс с маком, и зазвонил телефон. Я моментально отреагировала: запихнула его целиком себе в рот и начала быстро жевать, давясь при этом. Когда я закончила, телефон перестал звонить. © spaghatta111 / Reddit

Забыл пароль от двери в подъезде, стою и жду, пока кто-то выйдет или зайдет. Через полчаса собралась толпа из 5–7 человек: все подумали, что пароль сменили, и стояли со мной. А я сам затупил и ждал с ними, вместо того чтобы сказать, как оно было на самом деле. © Палата № 6 / VK

«Положил это в холодильник, разбирая мешок с продуктами».

Отмечали у друзей 25 лет их свадьбы. Стали вспоминать, кто был на свадьбе, а кто нет. Я их сыну говорю: «А тебя-то почему не пригласили?» Вроде родной человек все-таки. © mitrich76 / Pikabu

Во время экзамена я не был уверен в правильности написания слова. Написал 2 варианта на листе бумаги и стал ждать, когда красная волнистая линия подчеркнет неправильный. А потом до меня дошло, что на бумажках нет проверки орфографии. © JeSuisLaPenseeUnique / Reddit

Был в своем кабинете с закрытой дверью. Я встал из-за стола и постучал в дверь, прежде чем открыть ее и выйти в коридор. © winsomelosemore / Reddit