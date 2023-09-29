15 леденящих душу историй, которые не всегда можно объяснить с помощью логики

Люди с давних пор интересовались всякими необычными явлениями. В наши дни поток таинственных историй не иссякает: очевидцы охотно рассказывают их в соцсетях. Ну а в бонусе докажем, что все-таки некоторые «полтергейсты» даже яйца выеденного не стоят.