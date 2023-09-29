15 леденящих душу историй, которые не всегда можно объяснить с помощью логики
Люди с давних пор интересовались всякими необычными явлениями. В наши дни поток таинственных историй не иссякает: очевидцы охотно рассказывают их в соцсетях. Ну а в бонусе докажем, что все-таки некоторые «полтергейсты» даже яйца выеденного не стоят.
- Мой 3-летний сын сказал: «Когда я в следующий раз буду ребенком, я хочу, чтобы у меня были зеленые глаза». Я спросил его, мол, а что, ты уже был когда-то ребенком? Он прищурился, посмотрел на меня как на идиота и ответил: «Да, папа». © DecidedlyUnnecessary / Reddit
- Отец работает водителем в небольшой компании. У них на работе большие гаражи, в двух стоят фуры, в третьей находится склад. Все это нужно ночью охранять, поэтому там всегда кто-то один остается ночевать. Всегда все сочувствуют тому, кто остается, и смеются над тем, что опять придется ему ночевать с «невестой». Так они называют девушку в белом платье, которая иногда ходит по этим гаражам. Все ее видели и уже привыкли, но все равно как-то не по себе. © Подслушано / VK
- Год назад пропал у жены кот. Обычный рыжий здоровенный котяра, ленивый, холеный, любил спать у нее на руках. Кот полудикий — жил с младых когтей у нас в подвале, жена выходила его кормить, мы возили его к ветеринару, и от дома он никуда далеко не уходил. И вот пропал. Жена поискала по окрестностям, поплакала, но кота не нашла. Так вот. Позавчера поздно вечером жена стала смотреть его фото на телефоне. Всплакнула, и, говорит, что-то потянуло посмотреть в окно. Открывает — внизу сидит этот рыжий хулиган, смотрит на нее. Я тоже выглянул в окно, точно — он. И ухо так же разодрано, как тогда, когда он пропал. А время полпервого ночи. Жена оделась, выбежала, покормила его, тот залез на ее колени, помурчал и ушел. И снова пропал. © 1881ru / Pikabu
- Мне было не больше трех. В моей комнате почти все время была одна старушка, я ее очень боялась. Она ни разу не подошла к моей кроватке, и, сейчас я понимаю, что она не хотела меня напугать. Обычно она стояла у окна. Я слушала, как за стенкой бормотал телевизор, и это меня успокаивало. © Gina / Quora
- Купила машину. Взяла б/у, чтобы поучиться. В первый же вечер в меня врезались. Потом она начала барахлить, не заводиться. Через неделю снова ДТП. Поговорила с машиной как с человеком, дала имя, объяснила, что я ее новая хозяйка, буду любить и чинить. Мистика, но она ни разу меня больше не подводила! © Подслушано / Ideer
- Мне было 4. Мы жили на ферме, и я ходил гулять в лес. Ночью я боялся даже смотреть из окна в сторону леса. Однажды я загулялся до темноты и в страхе прибежал домой. Проснулся от того, что впервые в жизни упал с кровати. Стал шарить руками и схватился за чью-то волосатую ногу. Поднял глаза вверх и увидел. Желтые глаза. Сломанные, скалящиеся зубы. Я заорал, прибежали родители. С тем пор спал с братом. Когда я ночевал в той комнате во взрослом возрасте, мне всегда снились кошмары. © Jonny Hawker / Quora
- Мне было 10, ночевал у бабушки. Она была в своей комнате, а я на диване. Мне не спалось, я услышал голос, прошептавший мое имя. «Тимми, иди сюда, я не причиню тебе вреда, ха-ха-ха». Меня парализовало от страха. Голос снова прошептал: «Тимми, приди». Я стрелой помчался к бабушке, но она решила, что мне приснился кошмар. Вернулся к себе, а шепот снова продолжился. Не знаю, что меня побудило, но я пошел за ним. Оказалось, что голос доносился из кладовки на кухне. Конечно, взрослые мне не поверили. Мне 46 лет, но у меня такое ощущение, будто это было вчера. © Tim Bishop / Quora
- Четвертый класс. На перемене с другом пробрались в заброшенную часть школы. Здание было очень старым, ходило много баек о привидениях. Идем по коридору и слышим, что кто-то икает. Заглянули внутрь одного из классов и увидели отражение женщины — не уверен, были ли это волосы или головной убор, но все, что мы видим, — это просто очень темный силуэт. С криками побежали обратно в класс. Нам, конечно, никто не поверил.© Abby Sales / Quora
- После долгих лет жизни в квартире переехала в свой дом. Сначала радовалась тишине, а потом со второго этажа начали доноситься звуки, подозрительно похожие на шаги. Две недели я тряслась от страха вместе с кроватью, а потом от недосыпа вдруг такая злость взяла, что я, растеряв весь инстинкт самосохранения, вооружилась шваброй и пошла стучать в потолок. Стучала я долго, от души, и вот уже полгода нет никаких посторонних звуков, а я все никак не могу понять, мистика это была или просто мыши. © Подслушано / Ideer
- У меня бывают странные спонтанные порывы. Сейчас объясню. Утром мне на глаза попался одноразовый пакетик с сахаром, руки чесались взять его и положить в свою сумку. Подумала, это глупости какие-то, и не взяла. А поздно вечером я вселяла подругу в хостел. Там обычно всегда бывает чай, кофе и сахар. Да только в этот раз сахар закончился! И подруга была реально расстроена, что ей пришлось пить чай без сахара. Эх, если бы я послушалась интуицию!
- Жена была беременна. После 4-го месяца начала постоянно болеть, из больницы не вылезали. Очень переживал за ребенка. Однажды утром выхожу во двор, а на пороге сидит огромный, почти мейнкуновских размеров холеный черный кот. Смотрит на меня и не боится от слова совсем. Пустил его в дом, так он и прижился, жена болеть перестала. А после удачных родов, примерно через месяц, кот ушел. Поискали по соседям с недельку, не нашли. © alexstalnoy / Pikabu
- В подростковом возрасте видела, как шкаф изнутри светится неоновым салатовым светом. Таращилась туда долго, но так и не решилась открыть, уснула, укрывшись с головой одеялом. Игрушек светящихся внутри не было. © Подслушано / Ideer
- Иду с собакой по улице и вдруг как вибрации по спине, а в голове образ одноклассницы. Поворачиваюсь, а она стоит, смотрит на меня и обсуждает с кем-то. © Подслушано / Ideer
- Мама живет в небольшом поселке. Живет в двухэтажном доме на первом этаже, окна на высоте 2,5 метра от земли. Она всегда верила в мистику, а я над ней смеялась. Приехала к ней на выходные, засиделась ночью с книгой. Уже начало светать, я встаю и вижу, что что-то отскочило от окна. Я подошла вплотную и увидела быстро удаляющийся в сторону леса силуэт, похожий на человеческий. Но если это был человек, то он ростом метра три! Уснуть так и не смогла. Думала — от усталости привиделось. Но буквально вчера забрали на скорой соседку с больным сердцем. Она уверяла, что кто-то заглянул в окно и напугал ее. Больше над мамой не смеюсь. © Подслушано / Ideer
- Конец 70-х, мне было 11. В школу перевелась новенькая, Саммер. Она пригласила меня к себе на день рождения, а также еще нескольких одноклассниц. Ее мать заехала за всеми девочками на старенькой машине. Их дом был старым и стоял на огромном участке. Мы бегали, играли и хорошо повеселились. Саммер сказала, что ее мама часто переезжает, но хочет, чтобы у дочки появились подруги.
В понедельник именинница не пришла в школу. Подумала, может, заболела? Я спросила одноклассницу, присутствовавшую на вечеринке. А она: «Какая еще новенькая? У нас в классе нет новеньких». А через несколько дней я ехала с мамой на машине и сказала: «Вот, смотри, сейчас мы будем проезжать мимо дома Саммер».
Подъезжаем — а там пустырь с травой. Так как ни один из родителей не отвозил своих дочерей к Саммер, то никто из взрослых не мог подтвердить существования дома. Кроме меня и еще одной девочки все забыли даже о существовании Саммер. Никто в школе ее не помнил. © Shari Small / Quora
Бонус
- Сняла комнату в квартире. В одной жила, другая закрытая была. Больше никого в квартире не было. И вот эта закрытая комната меня очень пугала. Мало ли что там закрыто? В первую ночь мне не спалось, страшно было. Вторая ночь. Я закемарила — и вдруг будто мою голову положили между ударными тарелками и ударили по ушам. Грохот жуткий. И вдруг внезапно все оборвалось. Я чуть не поседела, лежала тряслась и думала: «Что за звук?» Дотряслась до рассвета, пошла обследовать квартиру. Оказалось, в ванной комнате большой цинковый таз, висящий под потолком, упал на кафель. У меня все. © 11ore11 / Pikabu
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