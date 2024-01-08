15+ людей которые просто хотели весело встретить Новый год. Но кое у кого без приключений не обошлось

Кажется, будто 31 декабря в каждом доме режут салаты, украшают елку и раздают подарки. Но оказывается, некоторые отказались от такой традиции и проводят праздники совсем иначе. А другие и вовсе любят в новогоднюю ночь найти себе приключений на голову. Герои нашей подборки поведали о том, как они отмечают самый волшебный день в году.

Это был самый запоминающийся Новый год. Потому что мы с парнем отметили его в машине, застрявшей в сугробе на трассе. Мы были только вдвоем, даже позвонить некому.

Никогда не забуду, как остановилась единственная машина, оттуда вышли дамы плотной комплекции в платьях и на шпильках и в три счета вытолкали нашу машину. А потом, как ни в чем не бывало, забрали наш небольшой подарочек и поехали дальше. © Подслушано / VK

Никогда не забуду, как остановилась единственная машина, оттуда вышли дамы плотной комплекции в платьях и на шпильках и в три счета вытолкали нашу машину. А потом, как ни в чем не бывало, забрали наш небольшой подарочек и поехали дальше. © Подслушано / VK Мы, недавно встретившиеся разнополые люди, внезапно нашедшие родственные души, решили встречать вместе Новый год. Список продуктов почему-то доверили составлять мне, и я включила в него пельмени. Естественно, на праздник их никто варить не стал, и пришлось собираться повторно — уже «на пельмени». И потом эти «пельменные встречи» стали нашей доброй традицией. © Annnri / Pikabu

В этом году в канун Нового года мы с друзьями собираемся отправиться в поход. Заберемся в джунгли: там есть лагерь, где проводятся новогодние вечеринки для путешественников. Будем ночевать в палатках, есть барбекю и танцевать всю ночь. © Darshika Chettri / Quora

«Просто хочу поделиться своим предновогодним настроением. Рисовала сама».

Новый год для меня — это салон красоты, СПА-процедуры, маникюр, профессиональный макияж, укладка, шикарное платье, каблуки, подарки и незабываемая ночь в ресторане с любимым человеком. Каждый сам решает — упахиваться на кухне или отдыхать. © Подслушано / VK

Уже 2 января мне придется встать в 6 часов утра и начать собираться на работу. Поэтому я не хочу проспать свой выходной: слишком уж редко они у меня бывают. 31 декабря я лягу в постель в 22:00, чтобы на следующий день быть бодрым и успеть сделать все, что запланировал. А еще от имени своих друзей — владельцев собак хочу попросить вас: не увлекайтесь, пожалуйста, фейерверками. Домашние животные пугаются шума на улице и запросто могут разнести полдома во время очередной канонады. © Philip Klossner / Quora

Будучи беременной, в прошлом году прицепила гирлянду к кухонному гарнитуру еще в ноябре. Сидела и как девочка радовалась огонькам 2 месяца подряд. Потом резко ушла рожать, муж гирлянду не трогал, мне было не до нее. Так и висит уже больше года, а я, довольная, по вечерам иногда ее включаю. Вечер, тишина, чаек, печеньки, огоньки светятся. Никто тебя не достает, радостно так. Как оказалось, немного мне надо для счастья. © SunnyDale / Pikabu

Я уже более 30 лет почти не праздную Новый год. Только ставлю елку. Кстати, на этот раз я решила купить совсем крошечную елочку всего за $ 20 и планирую повесить на нее мало игрушек. Причина? В этом году я завела 2 шустрых котят. Отмечу праздник и буквально за час уберу свою елку. © Shauna Case / Quora

Я и мой парень собрались махнуть на Новый год к моим родителям. Приехали в назначенный день на вокзал, и тут оказывается, что поезд наш уже 10 минут как в пути. Естественно, 30 декабря в наличии только супердорогие билеты, ну мы и решили ехать автостопом. В итоге нас везли 2 фуры, 1 грузовичок, 4 легковые машины и в конце уже такси. В пути мы вшестером ехали друг у друга на коленях, кормили на трассе собачку, стучались в машины к спящим людям на стоянках, грелись в придорожных кафешках и даже просили гаишников нам машину остановить. И мы сделали это: 31 декабря в 22:08 въехали в город. Значит, чудеса все-таки случаются! © Подслушано / Ideer

Мы 3 года встречались с молодым человеком и жили вместе в его квартире. 31 декабря я готовлю стол и с нетерпением жду его с работы. В 23:30 звонок: «Знаешь, милая, мне надоело праздновать Новый год дома. Я пошел к друзьям». А когда он вернулся, меня в этой квартире уже не было. © Подслушано / Ideer

Есть в году одно удивительное время, но практически никто про него ничего не знает, потому что все спят. Это утро 1 января. Надо 31 декабря лечь спать пораньше, а утром, часов в 6–7, заварить чай в термосе и отправиться гулять. Лучше сразу в центр города или в парк. Проверено на себе: отвлекаешься от суеты, смотришь на привычные вещи с другой стороны и просто погружаешься в свои мысли. Не упустите эти драгоценные минуты! А слопать оливье можно и после прогулки, если, конечно, не перехочется. © BoseSchlosser / Pikabu

На прошлый праздник мне устроил сюрприз мой собственный водонагреватель. Он вышел из строя и затопил весь дом. Вот это был подарочек на Новый год! Пришлось вызывать рабочих, которые еле-еле нашли поломку. © Viciousharp / Reddit

Я резала полдня салаты, запекала мясо, украшала торт, убирала дом. Часам к 6 вечера была уже как выжатый лимон. Моя мама и муж пришли с работы в том же состоянии. Дети клевали носом. Но тут меня перемкнуло, и я подумала: «А для чего все это? Зачем уставшим людям не ложиться спать? Зачем срывать режим детям? Зачем терять завтрашний день?» И мы начали праздновать в 21:00. Перекусили, подарили друг другу подарки, поиграли с детьми и завалились спать в 23:00. 1-го числа проснулись выспавшимися, сходили погуляли. Город тихий-тихий. И теперь мы полуночи не ждем. © yatihohodka / Pikabu

Упахиваться на кухне в канун Нового года необязательно. У нас есть статья с рассказом о том, как девушка плюнула на все приготовления к празднику и счастлива.

Однажды мы решили встретить Новый год на курорте в горах. Сначала отмечали с мужем, а потом на несколько дней к нам присоединился наш младший сын со своей девушкой. Так хорошо сидеть в домике, пить кофе и смотреть, как идет снег и поднимается солнце над горами. А вообще мы с мужем любим канун Нового года. Как только мы не встречали этот праздник: и на шумных вечеринках, и на тихих посиделках. Главное, что мы вместе. Каждый раз ровно в полночь мы говорим друг другу: «Я люблю тебя». © Mary Welke / Quora

Наткнулась в интернете на фото вязаных елочных шаров, и очень уж они мне приглянулись. Справедливости ради стоит сказать, что шарики с ровными полосами у меня получились не с 1-го раза. И даже не со 2-го. Сказалось то, что спицами шары я еще не вязала. Очень долгий, но увлекательный процесс, скажу я вам. Специально для шариков купила дорогущую, но красивую люрексную пряжу. Сложила их в красивую коробочку — получилось очень по-новогоднему. А неудавшийся шарик я сейчас использую как игольницу. © Boberka13 / Pikabu

На Новый год я обычно укладываю своего 5-летнего ребенка спать в компании всех его 384 мягких игрушек. И это происходит не позже 9 вечера. А до этого времени мы успеваем съесть пиццу и посмотреть какой-нибудь фильм. © Quincyd / Reddit

Вышли с дочкой во двор салюты и обнаружили, что по нашему участку носится чужая коза и орет дурниной. Бегали по сугробам, ловили ее. Поймали, закрыли в сарае. Возвращаемся домой, и я прям с порога рассказываем бабушке о наших приключениях, а та такая: «Пока вы там козу ловили, я пожар тушила!» Оказалось, что наш кот, также, как и коза, испугался фейерверков, метался по квартире, перепрыгивая через стол опрокинул свечку. Хорошо, бабушка рядом была и потушила скатерть компотом! © Старушка-веселушка / ADME

Незадолго до Нового года муж ушел к любовнице. Думала, может одумается, ведь скоро праздник, у нас дочь. Но нет. 31 декабря стоим с мамой на кухне, готовим. Я с грустью понимаю, что придется выслушивать всю эту тошниловку от мамы, мол, как теперь я буду жить без мужа. Но тут вдруг раздался телефонный звонок. Я поднимаю трубку, а там внезапное предложение: искали девочку для работы хостесс, которая свободна в новогоднюю ночь, так как та, которая должна была быть, заболела.

Я согласилась, даже не думая! Это был самый лучший Новый год. Я знакомилась с людьми, натанцевалась, я забыла обо всем плохом на свете. И пока шла домой, решила зайти и постоять с людьми на городской елке. И там я встретила его. Того, кто дал мне силы пережить весь этот ужас с разводом, поверить в себя и начать с чистого листа. © Подслушано / VK