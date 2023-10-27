15 мам и пап, которые в лепешку расшибутся, но детей в обиду не дадут

Порой диву даешься, как умудренные опытом люди не могут понять, что у ребенка тоже есть личное пространство, что нельзя быть жестоким и что порой каждому следовало бы держать язык за зубами. Но, к сожалению, такое действительно случается, и не так уж редко. Вот и герои нашей статьи однажды столкнулись с обстоятельствами, в которых им пришлось вступаться за своего ребенка, и они просто не смогли оставить это просто так и не поделиться эмоциями.