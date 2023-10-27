15 мам и пап, которые в лепешку расшибутся, но детей в обиду не дадут
Порой диву даешься, как умудренные опытом люди не могут понять, что у ребенка тоже есть личное пространство, что нельзя быть жестоким и что порой каждому следовало бы держать язык за зубами. Но, к сожалению, такое действительно случается, и не так уж редко. Вот и герои нашей статьи однажды столкнулись с обстоятельствами, в которых им пришлось вступаться за своего ребенка, и они просто не смогли оставить это просто так и не поделиться эмоциями.
- У нас с мужем голубые глаза и светлая кожа, а у нашей приемной дочери смуглая кожа и карие глаза. Как-то раз мы сидели в кафе, ей на тот момент было около 10 месяцев. Подходит официантка, чтобы принять заказ, смотрит на дочь и вдруг восклицает: «Почему мама не захотела оставить себе такую красавицу?!» Я опешила, и автоматически ответила: «Я захотела и я оставила». Как же я была рада, что малышка еще была маленькая и не поняла этот бездумный выпад с ее стороны. © Cherilyn Amborski / Quora
- Никогда не думала, что на это способна, но когда покупали моей дочери обои, — она беременна, уже сильно заметно, — внезапно какая-то бабка прошла мимо нас с проклятиями в адрес дочки, мол, та недостаточно быстро посторонилась! Бабка несла всякие гадости, даже когда отошла. Я не смогла сдержаться, взяла в руки длинный рулон обоев и пошла быстрым шагом мимо нее, «случайно» задев ее по башке, несильно... Извинилась, конечно. Не жалею. За детей порву. © Подслушано / VK
- Я скоро выхожу замуж и решила, что не хочу, чтобы на свадьбе были другие дети кроме моих 7-летних близнецов. Гости, особенно родственники с детьми, на меня обиделись. Сказали, что это несправедливо, либо вообще детей быть не должно, либо все. Даже пригрозили, что не придут. А я считаю, это логично, — мои дети значат для меня больше, чем остальные. Я не собираюсь не брать собственных детей на собственную свадьбу, лишь бы никто не обиделся. © Boring-Landscape1002 / Reddit
- Сынуля в этом году пошел в 4-й класс. Начало года было замечательным, но в последнее время он начал приносить плохие оценки по математике. Сначала не понимали ничего с мужем, а потом и вовсе до споров доходило, потому что не могли решить задачки. И это 2 человека с двумя высшими образованиями! Не знаю, кто это все пишет, да еще и четвероклашкам дает, но мы с мужем смогли решить всего 5 задачек за 3 часа! Уже заказали учебник с ответами. Пусть cын время на что-то полезное тратит! © Палата № 6 / VK
- У нас 2 дочки, старшей 2 года, младшей чуть больше одного. И вся проблема в том, что они довольно высокие для своего возраста. Старшую вечно воспринимают условно как 5-летку и ждут соответствующего поведения. И как только она начинает капризничать, баловаться и так далее, смотрят как на прокаженную и даже делают замечания. Чтобы избежать этого, на детских площадках я всегда заранее заговариваю с мамами и пробрасываю, что моей дочке всего 2 года, чтобы они не косились на нее из-за поведения. А она и сама это усвоила и теперь, когда замечает в общественных местах, что на нее смотрят, поворачивается и говорит: «Мне 2 годика, я просто высокая!» © Sanyukta Shukla / Quora
- У нашей дочери вьющиеся волосы, и мы с ней обе от них в восторге. В прошлые выходные я заметила, что она какая-то грустная и замкнутая. Спросила, что случилось, она долго отпиралась, а потом и вовсе расплакалась. Оказывается, папочка пошутил, что ее волосы похожи на гнездо и их бы обстричь или выпрямить. Но что еще хуже, сказал ей, что она не должна рассказывать мне об этом разговоре. Я была в ярости! Тут же пошла разбираться с мужем и сказала, что это было свинство с его стороны, особенно наказ не делиться со мной этим. Он извинился и сказал, что не хотел никого обидеть. © Still-Ad3011 / Reddit
- Звонит мне сегодня сынок и плачется: «Мама, меня обижают, защити». Сначала не поняла, но по плохо скрываемому смешку догадалась, что меня разыгрывают. Ситуация: 1 июня — день защиты детей. А невестка сына гонит на дачу пахать. Вот он, бедненький, просит маму, чтобы я его защитила. Сказала, что может брать тортик и ехать ко мне с женой, а дачу на выходные пусть отложат. Буду защищать своего ребенка от тяжелой рабочей судьбы. © Палата № 6 / VK
- Когда я изредка жалуюсь маме на неприятности, то она всегда говорит мне: «Я не знаю всех деталей, но могу помочь тебе дверью». Услышав это впервые, я опешила. Но мама объяснила: «В твоей жизни может случиться что угодно, но не может случиться одного: того, чтобы я не открыла тебе дверь... Так что в любой момент, если устанешь, потеряешь, разочаруешься, заболеешь, будешь права или нет, то иди домой... Ко мне... Я обещаю не задавать вопросов... Но обещаю мягкую постель, вкусную еду для тела и для души, кошку под бок и далее по запросу». Счастье — это просто, ребята. © SvetikRaz / Pikabu
- В школе моя дочка увлекалась волейболом и прикладывала много усилий. Как-то раз был школьный матч, она помогла команде заработать несколько очков, но потом ее заменили и так больше и не выпустили на поле. Домой она вернулась расстроенной. Я собралась с духом и позвонила тренеру. Просто спокойно спросила, почему дочку больше не выпустили, ведь она неплохо справлялась. Напомнила, как легко ранить самооценку подростка. Тренер посмотрела свои записи и признала, что действительно ошиблась. А потом моя малышка пришла домой довольная и сказала, что учительница извинилась перед ней и поблагодарила за набранные баллы. © Becky Petersen / Quora
- В компании своих подруг я самая «малодетная», у меня одна дочь и то уже подросток со своими интересами. Но мои многодетные подружки очень часто горят желанием оставить меня или ее в няньках со своими детьми. Как же это раздражает! Я не няньку для кого-то рожала! Это твои дети, ни я, ни она к ним не имеем никакого отношения. Я очень люблю своих подруг, я хорошо отношусь к их детям, но... если бы я жаждала общения с детьми, я бы родила не одного ребенка. Или, на худой конец, работала в садике. Так что без обид, мамочки. Наши дети идеальны только для нас. Как бы тесно с друзьями вы ни общались, не надо вешать своих отпрысков на чужих людей. © Палата № 6 / VK
- У меня дочь и падчерица, девочки у нас очень разные. Моя всегда была спортивной и общительной, благодаря этому она уже неплохо зарабатывает и покупает модную одежду и гаджеты. А вот падчерица довольно замкнутая и без амбиций. Зарабатывает копейки в фастфуде и возмущается, что не может позволить себе того же, что и сестра. Жена заявила: либо моя дочь делится с сестрой деньгами, либо мы покроем разницу в их зарплатах. И это не шутка. Мы поссорились, но я не собираюсь уступать. © SeaNectarine6440 / Reddit
- Дочь учится в 5-м классе. Недавно новая классная руководительница вдруг заявила, что ребенок у меня замкнутый. Я аж смутилась. Дочь на уроках руку тянет, со сверстниками ладит. Спрашиваю, в чем это проявляется. Как оказалось, она, видите ли, ни с кем не ругается... Агрессии не проявляет, как ее сверстники. Это же все в ней копится, нехорошо! И вот тут у меня пригорело! Ребенок живет в полной семье, где все друг друга уважают и любят, не хамят и прислушиваются к желаниям. А-а-а, я, кажется, поняла, почему моя дочь ведет себя не так, как ее одноклассники... © tetcher / Pikabu
- В этом году моя дочь перешла в 3-й класс. После летних каникул класс писал сочинение «Как я провел лето». Дочка описала, как отдыхала на даче у бабушки, как с дедушкой ходили рыбачить. На следующий день возвращается вся в слезах. Оказалось, училка поставила ее к доске и целый урок песочила за то, что она и ее дедушка — очень жестокие люди, раз мучили животных. Одноклассники с радостью подключились к травле. Пришлось идти в школу и устраивать грандиозный скандал в кабинете директора. Училка оправдывалась, что всего лишь хотела показать детям, как плохо обижать животных. На следующем уроке она сквозь зубы перед дочкой извинилась, но, думаю, это не конец. © Подслушано / VK
- Лето, жара. Проезжала мимо школы и заметила ребенка на улице. Присмотрелась, а это мой сын! Я выскочила и помчалась к нему, он был весь в поту. Посадила в машину, а сама влетела в кабинет директора. Он вызвал училку. Видели бы вы эту ведьму: она брыкалась, брызгала слюной. Оказалось, что она новенькая и у нее такой метод воспитания — наказание за то, что он перекинулся парой слов на уроке! В итоге ей сделали выговор, но я поняла, что оставлять с ней ребенка просто опасно. Мы перевелись в другую школу и там, в безопасности, мой ребенок расцвел и стал счастливым. © Penelope Greenfield / Quora
- Родственники вечно лезут и обцеловывают мою дочь. А она брезглива и всегда жалуется мне, что ей неприятно. Я сначала пыталась шутливо намекать: «У нас Ксенечка целоваться не любит, вы ее не чмокайте». Бесполезно. Каждая тетка, бабка лезет слюнявить щеки моей дочке. А некоторые отбитые даже в губы чмокают! В последний раз я не выдержала и уже всерьез рявкнула, чтобы не лезли. В итоге слово за слово, мы серьезно разругались, и я уехала прямо с порога, даже не сев за стол. © Подслушано / VK
Детишки, конечно, чаще всего нуждаются в защите взрослых. Но иногда они выдают такие мудрые не по годам фразочки, что невольно закрадывается мысль, что они понимают гораздо больше нашего.
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