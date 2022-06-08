15+ мастеров с золотыми руками, которые могут сделать все что угодно

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Мастер с золотыми руками — тот, кто создает украшения, которые потом хочется носить каждый день, не снимая. Конечно, этому нельзя научиться в одночасье — профессиональные умения и навыки совершенствуются годами.

Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, которые научились делать шикарные украшения и хвастаются своими успехами.

«Закончил суперкрутое обручальное кольцо с двухцветным сапфиром»

«Вырезал собаку в драгоценном камне и очень горжусь этим»

«Cделала свадебный венец»

Обручальное кольцо на заказ с розовым сапфиром

«Пожалуй, оставлю себе это ожерелье. Я вырезала его из яшмы»

«Кольцо с розовым турмалином»

«На день рождения моя девушка сделала идеальную копию кольца Дамблдора!»

«Кольцо с лунным камнем и бриллиантом»

«Ожерелье из розового золота с драгоценными камнями»

«Изготовила на заказ винтажное кольцо»

«Закончил серебряную цепь с открытым звеном. В центре топаз»

«Cделала ожерелье из лабрадорита»

«Разработала для клиента: натуральный танзанит и золото с бриллиантовыми вставками»

«Сделал сегодня в своей новой мастерской. Это голубой топаз»

Брошь из необработанного натурального сапфира

«Сделал золотое кольцо-утку с бриллиантовыми глазами»