15+ мастеров с золотыми руками, которые могут сделать все что угодно
Мастер с золотыми руками — тот, кто создает украшения, которые потом хочется носить каждый день, не снимая. Конечно, этому нельзя научиться в одночасье — профессиональные умения и навыки совершенствуются годами.
Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, которые научились делать шикарные украшения и хвастаются своими успехами.
«Закончил суперкрутое обручальное кольцо с двухцветным сапфиром»
«Вырезал собаку в драгоценном камне и очень горжусь этим»
«Cделала свадебный венец»
Обручальное кольцо на заказ с розовым сапфиром
«Пожалуй, оставлю себе это ожерелье. Я вырезала его из яшмы»
«Кольцо с розовым турмалином»
«На день рождения моя девушка сделала идеальную копию кольца Дамблдора!»
«Кольцо с лунным камнем и бриллиантом»
«Ожерелье из розового золота с драгоценными камнями»
«Изготовила на заказ винтажное кольцо»
«Закончил серебряную цепь с открытым звеном. В центре топаз»
«Cделала ожерелье из лабрадорита»
«Разработала для клиента: натуральный танзанит и золото с бриллиантовыми вставками»
«Сделал сегодня в своей новой мастерской. Это голубой топаз»
Брошь из необработанного натурального сапфира
«Сделал золотое кольцо-утку с бриллиантовыми глазами»
А как вы считаете, изготовление украшений — это призвание или любой может, потренировавшись, стать настоящим мастером?
Фото на превью brokenfap / Reddit
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