15+ медицинских работников, которые просто хотели отработать смену, но получилась история на миллион
На просторах сети можно часто встретить истории про людей, которые трижды пожалели, что сходили к врачу. Уже сложился некий стереотип. Однако многие просто не задумываются, насколько бывает трудно медицинским работникам, ведь каждый день им приходится иметь дело с разными людьми. Порой даже с большими странностями.
- Вчера я обнаружила беременность у девушки. «Конечно, — скажете вы — ты же гинеколог, и это твоя работа». Все бы ничего, но это была беременность сроком в 33 недели. © dr_goodmann / Twitter
- Я педиатр. Осматриваю ребенка на приеме. Слышу, что в дверь кто-то стучит, и заглядывает женщина. Разумеется, говорю, что сейчас занята — у меня пациент. Через несколько минут снова стук, ситуация повторяется. В третий раз эта мамашка заваливается со своим ребенком и выдает: «А можно как-то побыстрее? А то мне на фитнес надо, и я спешу». Офигели все: я, медсестра и пациентка с мамой.
- Как-то раз один пациент, у которого пульс превышал 150 ударов в минуту, хотел уйти из больницы и сказал мне: «Со мной все будет в порядке». А у самого была такая одышка, что он из палаты бы с трудом вышел. Человеческая глупость не знает границ. © Brian Wells / Quora
- С самого детства мечтала стать врачом, долго училась, в прошлом году выпустилась и устроилась терапевтом в поликлинику. Я люблю свою профессию, но порой от неблагодарности людей хочется плакать. Копаешься в справочниках, консультируешься с другими медиками, чтобы подобрать лекарство для аллергика или диабетика, а в ответ — жалоба на то, что он «пять минут сидел в коридоре». Рекомендации мои не выполняют, что заметно, врут о том, какие таблетки пьют, а когда становится хуже — снова жалоба на меня главврачу или в департамент здравоохранения. © Подслушано/ Ideer
- Работаю с аппаратами ЭКГ. Один из таких дистанционно подключен к пациенту в палате. Ночью у него срабатывает датчик учащенного сердцебиения. Бегу к нему, а его нет. Начинаю искать и вижу, что дверь в туалет закрыта. Бью тревогу остальному персоналу. Вскрываем дверь, а пациент там энергично чистит зубы. Просто чистит зубы! © Gregory Rice / Quora
- Работаю врачом-педиатром в стационаре. Приходит мама с ребенком. После осмотра настоятельно рекомендую ложиться, так как у ребенка все серьезно. Начинаются слезы, мол, у нее еще 4 ребенка, оставить некому. Говорю, что на данный момент интересует именно этот ребенок. А она мне: «Вы бездушная». Предлагаю оставить ребенка в стационаре, а самой иди домой, ухаживать за остальными. И снова я бездушная. Тут она начинает меня шантажировать: либо кладу всех пятерых, либо она идет домой. Разумеется, на шантаж не поддаюсь. И тут я снова бездушная. Где логика? © Подслушано/ Ideer
- Как-то раз пациент пришел раньше своего времени за выпиской, но врач попросил подождать, так как у него обеденный перерыв. Пациент устроил скандал, написал жалобу и пошел жаловаться заведующей. Знаете, что ответила заведующая? Она сказала: «Можно было бы пожертвовать своим временем, ты же врач!» © adventitus / Twitter
- Вызов на дом. 10-летняя девочка с явными признаками пищевого отравления. Спрашиваю у родителей: «Чем могла отравиться? Что ела необычного?» А они мне: «Пирожки с капустой, скорее всего. У всей семьи такая реакция проявилась на них». Обычное дело. Написала, что принимать ребенку, ну и заодно взрослым. Собираюсь уходить, как подходит ко мне бабушка старенькая со словами: «Спасибо тебе, милая, возьми вот пирожки вкусные. Я сама делала». Родители поняли, как странно это выглядит, и просто сказали: «Извините, но лучше не надо».
- Работаю в частной клинике. Пришел к нам как-то 16-летний подросток с воспалением почек. Захожу к нему в палату, а там сидят его родители. Отец тут же вскакивает с надутой грудью и как давай высказывать, что в палате нужен диван, нормальные шторы. Ни разу он не заикнулся по поводу сына. Я спокойно поздоровался и сказал, что буду лечащим врачом их ребенка, а на вопросы, которые не касаются его здоровья, пусть отвечает администрация клиники. Смотрю, а он аж покраснел и начал пуще прежнего орать: «Перестань давать сыну антибиотики. Сделай томографию. Выпиши другие таблетки. Да ты вообще знаешь, кто я?». Разумеется, я придерживался плана лечения. В какой-то момент мне даже стало неловко из-за наездов этого неадеквата и пришлось на повышенных тонах объяснить ему, что я вправе вызвать полицию, если он и дальше продолжит хамить и угрожать. © João Estêvão / Quora
- Работаю врачом не первый год. До сих пор до дрожи не могу терпеть бессловесных пациентов-мужчин, которые приходят на прием с женами. Вы серьезно? Вы в туалет тоже с женой ходите? А иногда при осмотре надо трусы спустить. Вы будете делать это при консилиуме жены и врача? Фу, противно. © Подслушано/ Ideer
- Захожу в кабинет в 11:48. Влетает разъяренная мамаша со словами: «Вы почему опаздываете?» Смотрю на нее в недоумении. Говорю, что у меня прием ровно с 12:00, еще 12 минут, поэтому я пришла на работу вовремя. Мамашка настойчиво: «Там мальчик сидит, у него время на 11:36». Говорю, что, может, он сидит к другому врачу, а у меня прием с 12:00. © adventitus / Twitter
- Работаю в поликлинике врачом. На прием заходит женщина (лет 60), начинает ругаться, что я медленно работаю, а сыночка сидит и «умирает» в коридоре. Поскорее вызвала товарища на прием. Детина лет сорока заходит и садится ко мне. Начинаю расспрашивать, что да как. На все вопросы отвечала мама. После осмотра диагноз ясен и понятен. Лечение озвучила. И тут маман спрашивает: «А по мужской части будет все нормально после лечения?» Я обалдела, и это еще мягко сказано. Отправила к урологу. Я, вообще-то, ЛОР, а болело у него ухо. © Подслушано/ Ideer
- Педиатр. Иду по вызовам. Подхожу по нужному адресу — частный дом с огромным забором. Звоню в домофон. Открывают. Только я приоткрыла калитку, как на меня несется огромная хозяйская собака и начинает гавкать. От страха я тут же закрыла дверь с обратной стороны. Сквозь щель в двери вижу, что это огромный пес ростом с меня. Сердце заколотилось. Звоню снова в домофон и говорю, чтобы убрали собаку, так как не могу зайти. А в ответ слышу: «Не бойтесь, проходите смелее». Я отказалась. Снова прошу, чтобы убрали собаку или хотя бы вышли меня сопроводить до дома. Но они стояли на своем: «Заходите». В итоге еще 5 минут я ждала, но все без толку. Позвонила главному врачу, объяснила ситуацию. Мне разрешили просто идти на следующий вызов.
- Всю жизнь выгляжу намного младше, чем есть на самом деле. В свои 24 выгляжу на 18. Бесит то, что я работаю врачом и учу студентов, и каждый раз на вызовах прямо с порога я слышу одинаковые фразы: «Вы медсестра? Такая молодая. Врачи такими не бывают» или «Вы точно не интерн? У вас вообще есть диплом?» Иногда начинают просто смеяться. Последний раз вообще позвонили в регистратуру и отказались от меня по причине «слишком молодая». Неадекватные какие-то. Мне теперь не работать?! © Подслушано/ Ideer
- Работаю участковым педиатром. Иду на вызов. В квартире мамаша мне шепотом: «К Анжелике в комнату не заходите, она спать легла». Я немного обалдела, ведь девочке, на секундочку, 15 лет. Понимаю, что говорить что-то бесполезно, разворачиваюсь и ухожу. Внезапно мамаша меня догоняет и протягивает пакет со словами: «Раз вы все равно вниз идете, то выбросьте, пожалуйста, мусор». Я даже не смогла ничего ответить, просто молча ушла. Так она на следующий день снова оставила заявку на вызов. Выспалась девочка.
- Работаю медсестрой. Захожу в палату к пациенту с диабетом. Говорю, что у него уровень сахара в крови превышает 18 единиц. Так он мне говорит: «Странно, ведь я ничего такого не ел сладкого». Смотрю, а у него на тумбочке стоит открытая бутылка с газировкой и упаковка кексов. Охотно ему верю. © niffed_ / Reddit
- Вызов к бабушке 86 лет, хроническая сердечная недостаточность. Заходим в квартиру, а там какие-то агрессивные родственники. Далее произошел такой разговор:
— Здравствуйте, что у вас случилось?
— Ноги отекли.
— Давайте посмотрю, что там. Когда у терапевта в прошлый раз были?
— Хватит задавать тупые вопросы, рот закройте!
— Не надо так с нами разговаривать! Мы приехали оказывать помощь вашей матери.
— Я вас не просила приезжать!
— Так мы к вашей матери приехали.
— Зачем такие вопросы задаете? Зачем вы вообще нужны?
— Не надо так с нами разговаривать!
— Рот закрой своей медсестре!
— Я чувствую угрозу бригаде, не могу оказывать помощь в таких условиях. Приеду с полицией.
— Все можете, работайте давайте!
Молча берем сумки и уходим. Но дочь той бабушки перегораживает проход:
— Вы еще не все!
— В таком случае покиньте помещение.
Цокает, но уходит. Заканчиваем осмотр бабушки и уезжаем. А на станции скорой помощи уже ждала жалоба на нас. © krepo / Pikabu
К сожалению, некоторые люди считают, что врачи и медсестры работают в сфере обслуживания и обязаны выполнять все прихоти своих пациентов. Но это не так. Ведь бывают настолько чудные пациенты, которые своим поведением готовы сразить любого адекватного человека наповал.
AdMe/Народное творчество/15+ медицинских работников, которые просто хотели отработать смену, но получилась история на миллион
Поделиться этой статьёй