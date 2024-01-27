15+ медицинских работников, которые просто хотели отработать смену, но получилась история на миллион

На просторах сети можно часто встретить истории про людей, которые трижды пожалели, что сходили к врачу. Уже сложился некий стереотип. Однако многие просто не задумываются, насколько бывает трудно медицинским работникам, ведь каждый день им приходится иметь дело с разными людьми. Порой даже с большими странностями.