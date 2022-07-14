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15 метких наблюдений из жизни обычных людей, с которыми будет трудно не согласиться

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Каждую минуту в нашей голове проносятся десятки разных мыслей обо всем на свете. Сидя в вагоне метро на пути к работе, мы можем думать не только о том, выключен ли дома утюг, но и о каком-то детском воспоминании, школьном уроке, о сюжете давно просмотренного фильма или прочитанной книги. Порой эти внезапные мысли приводят нас к неожиданным открытиям и умозаключениям.

Мы в ADME поддерживаем всех, кто умеет смотреть на мир широко открытыми глазами и, несмотря на ежедневные заботы, находить время, чтобы улыбнуться и от души посмеяться.

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А вы можете вспомнить одно из ярчайших впечатлений в вашей жизни?

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AdMe/Народное творчество/15 метких наблюдений из жизни обычных людей, с которыми будет трудно не согласиться
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