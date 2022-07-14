15 метких наблюдений из жизни обычных людей, с которыми будет трудно не согласиться

Каждую минуту в нашей голове проносятся десятки разных мыслей обо всем на свете. Сидя в вагоне метро на пути к работе, мы можем думать не только о том, выключен ли дома утюг, но и о каком-то детском воспоминании, школьном уроке, о сюжете давно просмотренного фильма или прочитанной книги. Порой эти внезапные мысли приводят нас к неожиданным открытиям и умозаключениям.