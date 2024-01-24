15 метких прозвищ, от которых их обладатели не избавятся уже никогда
Если имя и фамилию при желании можно поменять, то от прозвищ, которые дают нам близкие и коллеги, избавиться не так-то просто. А причиной прозвища может стать что угодно: от любви человека к зеленому цвету до рождения трех дочерей с разницей ровно в пять лет.
- Встретил я семейную пару. Во время разговора муж обращается к своей половинке: «Яга!» Потом снова — Яга то, Яга се. Ого, думаю! Но не стал уточнять, за что ж он так свою милую обзывает, да и супруга очень симпатичная. А на следующий день узнал от их знакомых, что «Яга» — это сокращенное от «Ягодка моя»! © pitirimus / Pikabu
- В юности у меня было прозвище дядя Степа из-за роста. И как-то по молодости познакомился со своей будущей женой. Позвонила она мне на домашний телефон и спросила Степу, ну мама ей и сказала, что такие тут не живут. Очень долго она удивлялась вечером того дня, когда мы встретились. Ведь все в нашей компании обращались ко мне по этому имени. © Volmon / Pikabu
- У меня есть знакомый по кличке Батя-ювелир. Откуда такая кличка? Все просто. У него 3 дочки. Дата рождения старшей дочери — 01.01.2000. Средней — 01.01.2005, а младшей — 01.01.2010. Если бы я лично его не знал, никогда бы не поверил в такие совпадения. © Подслушано / VK
- Был недавно в одном офисе. Замдиректора там — красивая женщина лет 35. Услышал пару раз, как перед ее появлением по офису разносится: «Атас, Зебра идет!» Ищу в ней «зебрины» черты и не нахожу. Спрашиваю народ: «С какого перепуга?» Оказалось, что 10 лет назад их Зебра по фамилии Белая вышла за замуж за Черного, а в загсе сказала, что фамилия в замужестве у нее будет двойная — Черная-Белая. Живет и не парится по этому поводу. © Region89 / Pikabu
- Eсть знакомый Горыныч — Игорь Горелов. Решили, что гор-гор — достаточное основание для такого прозвища. © Nestle / ADME
- Знакомая с фамилией Жарикова пожаловалась мне, что в школе ее дразнили Жар-птицей. Казалось бы, ну чего обидного? А у нее губы дрожали и слезы в глазах стояли, потому что этой милой кличкой ее 10 лет гнобили. Зато в студенчестве была у меня соседка по прозвищу Жабка. Сама так представлялась, открытки подписывала «ваша Жаба». Гордилась! А вся разница в том, что ей кличку не враги придумали, а друзья — за любовь к зеленому цвету и Crazy Frog. © Подслушано / VK
- Мы в детстве с друзьями в футбол играли во дворе. У всех кликухи — фамилии футболистов. «Родных» имен не знали или долго вспоминали. Когда собирались играть и не хватало одного человека, то бегали до дома ближайшего и звали. Родители тоже знали прозвища. Потому на наш вопрос: «Позовите Мальдини» — мама Димы спокойно звала сына из комнаты. © almazdai / Pikabu
- Мне было лет 16. У нас была большая компания, кто-то привел своего знакомого, представили Флюсом. Ну Флюс и Флюс, так и называли. Как-то захожу за ним, а, оказывается, его семья приехала. Звоню в дверь, открывает какая-то женщина незнакомая, я как-то растерялся, ну и говорю: «А Флюс дома?» Она сначала посмотрела на меня странно, а потом поняла и начала угорать. И издевательским таким голосом на всю квартиру: «Флю-у-у-ус, к тебе пришли». Лет 17 прошло, он мне до сих пор это вспоминает, они его с того момента так и называют. © newkorsar777 / Pikabu
- Папу зовут Генрих. Он работал в такси, когда оно еще было с шашечками и рациями, и у всех водителей были порядковые номера для связи с диспетчерами. Общались между собой так: «14-й — центру: примите заказ». Ну вот у отца был номер 14. Мой старший брат иногда подменял папу. Своего номера у него не было. Однажды диспетчер не поняла, кто ее вызывает, брат ей и говорит: «Это Павел, сын Генриха 14-го». Их там потом все диспетчеры и водители называли королевской династией. © Name91 / Pikabu
- Подруга рассказывала про свою бывшую одноклассницу. Звучало забавно: «Ко мне в гости пришла Печень. Мне позвонила Печень». И в таком духе. Я, конечно, поинтересовалась, откуда такое дивное прозвище. А оказалось, что это ее фамилия, которая стала прозвищем.
- У моего знакомого по имени Виталик прозвище «Цую». Парню тридцатник, два метра роста, а детская кличка все при нем. Дело в том, что, когда Виталик был маленьким, он с товарищами пришел поздравить друга с днем рождения. И вот стоит наш Виталик, держит в руках шарики и вдруг как начнет петь громче всех: «Хэппи бездэй цу ю». © arturponaehali / Pikabu
- Меня Катя зовут, лет в 14 в начале лета попала я в одну компанию, и там парнишка с юмором прозвал меня Китти Кэт — по сути, это означает «Кошка Кэт». Но тогда было смешно, как корм кошачий. Ну и прилипло. И как, вы думаете, меня называли в конце лета? «Вискас»! © Sorat / Pikabu
- Мой парень предпочитает лечение народными средствами. Как-то раз он вычитал, что для здоровья очень полезно есть алоэ. Ну и это чудо съел с утра кусочек и потом вечером — большущий такой кусман напоказ. И ночью началось. Полоскало его, температура поднялась. Вызвали скорую. Так он заработал кличку Лекарь. © Подслушано / VK
- Жена — Полина. За 12 лет брака то, как я ее зову дома, претерпело такую трансформацию: Полина — Полинчик — Полтинчик — Полтос — Палтус. © lerroys / Pikabu
- Во дворе у мальчишки была кличка Пин. Звоним ему как-то в дверь домой, и тут вспоминаем, что никто не знает, как его зовут. Открывается дверь, неловкое молчание и один из нас выдает «Здрасьте, а он дома?» © DaemonesIntra / Pikabu
Мы уверены, что обладатеям интересных фамилий и редких имен тоже живется весело. А у этих человек, когда они давали клички животным, фантазия разгулялась не на шутку.
AdMe/Народное творчество/15 метких прозвищ, от которых их обладатели не избавятся уже никогда
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