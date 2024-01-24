15 метких прозвищ, от которых их обладатели не избавятся уже никогда

Если имя и фамилию при желании можно поменять, то от прозвищ, которые дают нам близкие и коллеги, избавиться не так-то просто. А причиной прозвища может стать что угодно: от любви человека к зеленому цвету до рождения трех дочерей с разницей ровно в пять лет.