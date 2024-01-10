15+ мужчин, которые решили сами навести марафет женам. И результат получился огненным

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Зачем тратить деньги на походы в салоны красоты, если у мужа и руки золотые, и душа к творчеству лежит? Именно так решили жены из этой подборки и полностью отдались на волю фантазии своих мужчин.

«Стрижка в домашних условиях, сделанная моим мужем. Он посмотрел несколько видеороликов, прежде чем взялся за дело»

«Зимний маникюр для моей жены. Думаю, мне стоит еще немного попрактиковаться в снежинках»

«Вот что мы с мужем сотворили с моими волосами»

«Сказал жене, что научусь красить ногти, если она перестанет их грызть. Недавно она призналась, что думала, мне быстро надоест. Кто бы мог подумать, что мне действительно понравится это»

«Собралась на вечеринку, а муж помог с прической»

«Делаю маникюр жене. По профессии я автотехник. Мне уже приходилось красить машины. Так что, думаю, процесс тот же. А вот мелкие детали — что-то новенькое. Руки трясутся, но я стремлюсь к совершенству»

«Муж сделал мне милейший маникюр. А ведь это был его первый раз!»

«Муж попробовал покрасить мне волосы. Думаю, для первого раза у него получилось очень хорошо»

«Муж накрасил мне ногти на День святого Валентина»

«Муж помог мне добавить фиолетовый оттенок на кончики»

«Первая попытка мужа сделать мне маникюр»

«Последние 4-5 лет моими волосами занимается муж. Все всегда спрашивают, не парикмахер ли он»

«Муж решил, что хочет сделать мне маникюр. Мне так нравится то, что получилось»

«Все волосы мои. Муж использовал старую проволоку, которую откопал в гараже»

«Вот такой маникюр, сделанный моим мужем»

«С помощью мужа перешла от коричневого оттенка к готическому»

«Вот такой у меня зимний маникюр. Вы только посмотрите на этот узор свитера, который нарисовал муж!»