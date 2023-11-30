15 мужчин, которые изменились так, что пора начинать новую жизнь
Многие девушки, экспериментируя с цветом и длиной волос, макияжем, одеждой, умеют невероятно преобразиться. Но на кардинальные изменения решаются не только представительницы прекрасного пола. Порой и мужчины вытворяют со своей внешностью такое, что диву даешься.
А в бонусе вы увидите доказательство того, что порой и мужчины в экспериментах с внешностью совершают ошибки.
«Я похудел, исключив всю нездоровую пищу, фастфуд, искусственный сахар и прочее. И вот как изменилось мое лицо»
- Меня всегда удивляет, насколько рельефнее становятся черты лица после похудения. Ты прекрасно выглядишь и у тебя такие красивые глаза! © Emmtee2211 / Reddit
«Мне сказали, что я лучше выгляжу без бороды»
- Боже мой! Чувак, ты превратился из брутального «морского котика» в нового парня моей девушки. ©️ eggsaladsandwich / Reddit
«3 месяца ушло на мое преображение»
- Почему ты на фото выглядишь как два разных человека?! ©️ Ognae / Reddit
«Моя история длиною в год»
- Парень, ты заставил меня выключить телевизор и пойти в спортзал. Спасибо! ©SteezMeOut / Reddit
«Обычно я не бреюсь, но тут решил сделать перерыв и походить без бороды»
- Ты милашка в любом случае! ©️ well***ogorgeous / Reddit
«Вот результат того, что я обещал себе добиться цели. Прошло 13 месяцев»
«С бородой я чувствую себя намного старше. Даже не знаю, стоит ли ее отращивать»
- Перевожу взгляд с одной фотки на другую и обратно, и у меня перед глазами так и мелькают мужчина — мальчик — снова мужчина. ©️ trashrooms / Reddit
«Для этих изменений мне потребовалось 10 лет. Слева футболка XXL, справа — M»
- Ну ничего себе! Не могу поверить своим глазам! © SnooBeans1976 / Reddit
«Я долгое время боролся с редеющими волосами и потратил на это кучу денег. Но наконец решил принять себя и побрился»
- Благодаря этому решению ты подчеркнул свои глаза. © 11dingos / Reddit
«Чувствую себя другим человеком. Любите себя и никогда не сдавайтесь!»
- Ты выглядишь на 10 лет моложе. © smokinbullet33 / Reddit
«Не могу определиться с длиной бороды»
- Оу! Да на первой фотке у тебя борода в стиле Коннора Макгрегора. ©️ Reddit7810 / Reddit
«Моей бороде около 2,5 месяцев»
- Брат, да с ней ты похож на Тома Харди! © Anthonydiaz951 / Reddit
«Прошло чуть больше года»
- Как будто папа слева и сын справа. © soapylav / Reddit
«Я носил длинные волосы 8 лет. Но вот вчера решился их подстричь»
- Да ты, блин, Крис Хемсворт! © fabimemeboi / Reddit
Бонус: Иногда результат может оказаться непредсказуемым
«Я только что был у парикмахера. Хотел сделать прическу, как на картинке, а теперь даже не знаю, как выйти из дома...»
Вот еще несколько примеров того, что грамотно подобранная стрижка может изменить мужчину до неузнаваемости.
Фото на превью Potato-Middle / Reddit
AdMe/Народное творчество/15 мужчин, которые изменились так, что пора начинать новую жизнь
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