15 мужчин, которые изменились так, что пора начинать новую жизнь

Многие девушки, экспериментируя с цветом и длиной волос, макияжем, одеждой, умеют невероятно преобразиться. Но на кардинальные изменения решаются не только представительницы прекрасного пола. Порой и мужчины вытворяют со своей внешностью такое, что диву даешься.



А в бонусе вы увидите доказательство того, что порой и мужчины в экспериментах с внешностью совершают ошибки.

«Я похудел, исключив всю нездоровую пищу, фастфуд, искусственный сахар и прочее. И вот как изменилось мое лицо»

Меня всегда удивляет, насколько рельефнее становятся черты лица после похудения. Ты прекрасно выглядишь и у тебя такие красивые глаза! © Emmtee2211 / Reddit

«Мне сказали, что я лучше выгляжу без бороды»

Боже мой! Чувак, ты превратился из брутального «морского котика» в нового парня моей девушки. ©️ eggsaladsandwich / Reddit

«3 месяца ушло на мое преображение»

Почему ты на фото выглядишь как два разных человека?! ©️ Ognae / Reddit

«Моя история длиною в год»

Парень, ты заставил меня выключить телевизор и пойти в спортзал. Спасибо! ©SteezMeOut / Reddit

«Обычно я не бреюсь, но тут решил сделать перерыв и походить без бороды»

Ты милашка в любом случае! ©️ well***ogorgeous / Reddit

«Вот результат того, что я обещал себе добиться цели. Прошло 13 месяцев»

«С бородой я чувствую себя намного старше. Даже не знаю, стоит ли ее отращивать»

Перевожу взгляд с одной фотки на другую и обратно, и у меня перед глазами так и мелькают мужчина — мальчик — снова мужчина. ©️ trashrooms / Reddit

«Для этих изменений мне потребовалось 10 лет. Слева футболка XXL, справа — M»

Ну ничего себе! Не могу поверить своим глазам! © SnooBeans1976 / Reddit

«Я долгое время боролся с редеющими волосами и потратил на это кучу денег. Но наконец решил принять себя и побрился»

Благодаря этому решению ты подчеркнул свои глаза. © 11dingos / Reddit

«Чувствую себя другим человеком. Любите себя и никогда не сдавайтесь!»

Ты выглядишь на 10 лет моложе. © smokinbullet33 / Reddit

«Не могу определиться с длиной бороды»

Оу! Да на первой фотке у тебя борода в стиле Коннора Макгрегора. ©️ Reddit7810 / Reddit

«Моей бороде около 2,5 месяцев»

Брат, да с ней ты похож на Тома Харди! © Anthonydiaz951 / Reddit

«Прошло чуть больше года»

Как будто папа слева и сын справа. © soapylav / Reddit

«Я носил длинные волосы 8 лет. Но вот вчера решился их подстричь»

Бонус: Иногда результат может оказаться непредсказуемым

«Я только что был у парикмахера. Хотел сделать прическу, как на картинке, а теперь даже не знаю, как выйти из дома...»