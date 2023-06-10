15 мужчин, которые отмочили такое, что глаза бы их больше не видели
Мужчины умеют поддерживать наше настроение. Вот только некоторые из них делают это так искусно, что мы начинаем ценить их еще больше, а другие лишь пробуждают желание мгновенно заблокировать их во всех социальных сетях и добавить в черный список.
- Парень моей сестры сказал, что уезжает на Гаити, где будет помогать восстанавливать дома после землетрясения. Она решила его ждать. У него была плохая телефонная связь, поэтому они в основном общались по электронной почте. Он посылал ей длинные письма с фотографиями и рассказами о том, чем они там занимались. Это продолжалось пару месяцев. Потом одна коллега подкинула сестре идею, и та после недели расследований выяснила, что он никогда не был на Гаити. Он переехал в Сиэтл к своей невесте, с которой они уже 9 лет были вместе. © HouP*** / Reddit
- Как я поняла, что ухаживающий за мной парень несвободен?.. Утверждал, что живет один, мол, давно одинок. Однажды забежали к нему за документами и я попросила чаю. Так он этот чай искал минут 5, открывая каждый ящик, с сахаром история повторилась. Он просто не знал, где и что лежит. Позже выяснилось, что живет он с девушкой уже пару лет. © Подслушано / Ideer
- Я познакомилась с этим милым парнем на вечеринке, и он пригласил меня на ужин. Когда он за мной приехал, оказалось, что за рулем должна быть я: его машина была в мастерской, а сюда его привез друг. Ничего страшного, но лучше бы он сказал мне заранее. Мы едем в ресторан, и он говорит: «Ты ведь заплатишь за ужин? Несколько недель назад я потерял работу и сейчас без гроша. Круто, правда?» Я развернулась и поехала домой. Нет, ты не можешь зайти. Позвони другу, который тебя сюда подбросил, и попроси приехать за тобой. © Kittie Rayborn / Quora
- Самый странный пикап я видела, когда каталась на велосипеде в парке. Там парень выпускал с рук декоративного кролика, а потом, когда какая-нибудь девушка его ловила или замечала, приходил и говорил, что тот случайно спрыгнул с рук, или просил помочь его поймать. Со столькими девушками он познакомился... © Подслушано / Ideer
- Я пошла на свидание с коллегой. Он попросил меня сходить с ним в мебельный, потому что собирался обставлять свой новый дом и хотел услышать женское мнение. Сказал, что в благодарность угостит меня ужином. Спрашивал, что я думаю о разной мебели. Когда мне что-то нравилось, он тщательно это осматривал, а потом рассказывал, что не так с этим предметом и почему он не должен мне нравиться. Через 2 часа мы вышли из магазина, не купив даже лампы. Он заехал в фастфуд и взял ведро курицы. А ели мы эту курицу за кухонной стойкой (у него не было ни стола, ни стульев). © Barbara Jungbauer / Quora
- Пошла с парнем выпить кофе. Это было не лучшее свидание в моей жизни, но и не самое ужасное, поэтому я согласилась на второе. Было много тревожных сигналов, но самым большим было то, что он сказал мне, что собирается взять приемных детей, чтобы ему больше не приходилось работать. © Erika / Quora
- Летом уехала в отпуск с подругой, в квартире остался парень с кошкой. На 4-й день отпуска парень пишет, что моя любимая кошка выпрыгнула из окна и погибла. Я разбита, оставшийся отпуск испорчен. Прилет выпал на мой день рождения. Захожу в квартиру, и меня встречает парень, протягивая мою живую кошку со словами: «С днем рождения, дорогая!» Съехали на съемную квартиру с кошкой. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с милым парнем. Он позвонил мне на следующий день. Наше первое свидание. Он приехал за мной, и я пригласила его зайти. Он помог мне с макияжем — проделал удивительную работу. Сделал меня красоткой! Я спросила, где он этому научился. Он ответил: «Я помогаю отцу». Я поразилась: почему мужчина знает о макияже? Оказалось, его отец был мастером похоронных дел. Мы прожили с ним 20 лет и завели 2 детей. Но я никогда не забуду наше первое свидание! © Jael Kadesh / Quora
- Я вставала на работу раньше него. У меня была привычка щекотать его ногу. Он быстро прятал ее под одеяло, а потом медленно высовывал обратно. Для меня это было милой игрой, и я делала так 2 года, пока собиралась на работу. На следующий день после того, как мы съехались, я сделала это, когда он не спал. Он посмотрел на меня удивленно: «Что ты делаешь?» Я сказала, что играю в нашу утреннюю игру со щекоткой, а он понятия не имел, о чем я говорю. Оказалось, что он боится щекотки только во сне и все эти 2 года я играла сама с собой. © Ann_Slanders / Reddit
- Я пошла на свидание с парнем, который пригласил меня на свадебный банкет в очень крутое место. Я купила новое платье, сходила на укладку и макияж. Когда я открыла дверь, у него отвалилась челюсть. Он промямлил: «Извините, кажется, я ошибся. Вы не знаете, где живет Белинда?» Я засмеялась, думала, что он шутит. Потом поняла, что нет. «Я Белинда. Заходи, я возьму сумку и пальто, и мы можем идти». В машине он смотрел на меня не отрываясь. Потом спросил: «А почему ты все время так не выглядишь?» Он был даже как будто рассержен. © Belinda Stoner / Quora
- Впервые зашла к парню домой. На журнальном столике было полно остриженных ногтей, и они появились явно не недавно. Их было прямо много. Я тут же оттуда сбежала.
© Amos_Moses83 / Reddit
- Парень был на 20 лет старше, чем на фотках в профиле. Там был стройный темноволосый молодой человек. В реальности он оказался лысеющим немолодым мужчиной. Рубашка едва сходилась на его животе. Встречаться со мной он мог только в будние дни в рабочие часы, потому что по вечерам и в выходные он «заботился о своей больной тетушке». Перевожу: он был женат. © Liza Taylor / Quora
- Я беременна. Сказала своему мужу, что до родов нам нужно приготовить и заморозить еду на 1–2 месяца, потому что, когда родится ребенок, нам будет не до готовки. Он посмотрел на меня с пониманием и сказал: «Ну да, всякие там фруктовые и овощные пюре, чтобы не пришлось делать их самим». Он реально думал, что ребенка нужно кормить такой едой с самого первого дня. Нам за 30, мы окончили колледж, у него полно родственников с детьми, и он знал, что я собираюсь кормить грудью! Видимо, он думал, что одно другому не мешает с самого первого дня жизни. © Unknown author / Reddit
- Первое свидание, хороший ресторан, мило пообщались. Когда принесли счет, я предложила его разделить. Мужчина категорически отказался и чуть ли не со скандалом и криками оплатил сам. Ну ок, может, такой принципиальный. А буквально через минуту он внезапно прислал мне в мессенджер сумму, которую я должна вернуть. Что это было? Чего выпендривался-то? Перед кем? Просто хотелось на весь ресторан поорать какой ты «джентльмен»? В общем, не оценила я этот театр одного актера, и больше мы не виделись. © Подслушано / Ideer
- Начала встречаться с парнем, у него собака. Могу прийти в кровать, а на моей подушке псина. Здоровая грязная овчарка. Сделала замечание парню, он возмутился, мол, собака чистая. Вот только вода была черной от постельного, которому 4 дня! На это парень заявил: «Это потому что ты босиком по дому ходишь, у тебя ноги грязные! А ты на собаку валишь все!» В общем, нет у меня больше парня. Пусть он и дальше со своей собакой в грязи спит. © Подслушано / Ideer
Некоторые мужчины действительно умеют поражать своих женщин. А уж что из этого выходит — совсем другое дело.
AdMe/Народное творчество/15 мужчин, которые отмочили такое, что глаза бы их больше не видели
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