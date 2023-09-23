15 мужчин, которые из любого дня конфету сделают
Мужчины частенько бывают внезапными. Это они просят сделать крабовый салат из курицы и так не любят авокадо, что кричат, когда видят его в холодильнике. Мы просто-таки зачитались твитами, в которых идеально смешались мужская суровость и ребячество.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Есть еще немало мужчин, которое отмачивают такое, что только успевай записывать.
AdMe/Народное творчество/15 мужчин, которые из любого дня конфету сделают
Поделиться этой статьёй