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15 мужчин, которые из любого дня конфету сделают

Народное творчество
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Мужчины частенько бывают внезапными. Это они просят сделать крабовый салат из курицы и так не любят авокадо, что кричат, когда видят его в холодильнике. Мы просто-таки зачитались твитами, в которых идеально смешались мужская суровость и ребячество.

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Есть еще немало мужчин, которое отмачивают такое, что только успевай записывать.

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184523
AdMe/Народное творчество/15 мужчин, которые из любого дня конфету сделают
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