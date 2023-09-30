15+ мужчин, уверенных в том, что человек с бородой чуточку счастливее, чем без нее
Любители бороды уверены, что она красит мужчину, делает его внешность импозантной. Противники же в один голос утверждают, что растительность на лице старит и придает неопрятный вид. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые готовы подтвердить первое утверждение и опровергнуть второе.
«За все годы я брился только 2 раза»
«Неплохая борода для 16 лет»
Когда принял душ и хорошенько расчесал бороду
«Я подстригаю концы и сушу бороду феном»
«Моя борода растет как на дрожжах!»
«Отрастить бороду было верным решением»
«У меня действительно хороший парикмахер, который помогает мне поддерживать форму бороды»
«Объявляю 2023-й годом длинной бороды»
Бороды — они как дети: радуют своим ростом
«Я растил ее 10 лет»
«Длиннее я еще не отращивал»
«Надеюсь, что у него тоже вырастет длинная борода»
Разница между этими фотографиями налицо
Когда решил больше ни за что на свете не бриться
«Я шел к этом результату год»
«Подстригся и привел в порядок бороду»
Содержать бороду непросто: это вам не крошки раз в неделю из нее вынимать. Нужно за ней тщательно следить: в одном месте подстригать, в другом подбривать, а еще мыть и расчесывать. Зато в результате вы получаете настоящее произведение искусства на своем лице, а при виде вас девушки восторженно кричат: «Какая прелестная у него борода!»
Фото на превью youhavebeenindicted / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ мужчин, уверенных в том, что человек с бородой чуточку счастливее, чем без нее
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