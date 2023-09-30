15+ мужчин, уверенных в том, что человек с бородой чуточку счастливее, чем без нее

Любители бороды уверены, что она красит мужчину, делает его внешность импозантной. Противники же в один голос утверждают, что растительность на лице старит и придает неопрятный вид. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые готовы подтвердить первое утверждение и опровергнуть второе.

«За все годы я брился только 2 раза»

«Неплохая борода для 16 лет»

Когда принял душ и хорошенько расчесал бороду

«Я подстригаю концы и сушу бороду феном»

«Моя борода растет как на дрожжах!»

«Отрастить бороду было верным решением»

«У меня действительно хороший парикмахер, который помогает мне поддерживать форму бороды»

«Объявляю 2023-й годом длинной бороды»

Бороды — они как дети: радуют своим ростом

«Я растил ее 10 лет»

«Длиннее я еще не отращивал»

«Надеюсь, что у него тоже вырастет длинная борода»

Разница между этими фотографиями налицо

Когда решил больше ни за что на свете не бриться

«Я шел к этом результату год»

«Подстригся и привел в порядок бороду»