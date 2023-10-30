15+ начальников-самодуров, которые дают подчиненным жару
Хорошо, если с начальником повезло: в офисе хорошая атмосфера, никто не заваливает лишней работой, не задерживает зарплату. Другое дело, если босс попался никудышный: придирается к мелочам, не подписывает отпуск и норовит премии лишить. Мы обратились к историям от пользователей, которым явно не повезло с руководителем.
- Предупредила директора о декрете сразу, как узнала. Из-за проблем со здоровьем были возможны частые больничные. Сказала, что готова во время больничного работать из дома, на это начальник мне заявил: «Я тебе платить декретные не собираюсь, либо увольняйся, либо не рожай». Тогда я предложила ему сказать то же самое трудовой инспекции, почему-то обиделся. © Мама Дорогая / ADME
- На работе появилась новая начальница нашего отдела. Ее нашел и поставил на эту должность наш главный директор. Когда-то они вместе учились и работали, она, по его мнению, была хорошей сотрудницей. И сейчас она наплела ему, что много умеет, что у нее куча опыта и навыков. А на самом деле она — ноль. Всю свою работу сваливает на других, называя это делегированием. Требует немыслимых результатов, которые не могут быть достигнуты чисто физически. Стучит на нас начальнику. © Подслушано / VK
- Бывший начальник велел мне перемыть всю посуду в комнате отдыха. Это при том, что я лично вообще ничем не пользовался. Вокруг была куча мужчин, но он поручил это именно мне, сказал: «Посуда — это женская работа». Конечно, я отказалась. © antisocialmedic / Reddit
- Мой босс: «Почему ты не принес свой ноутбук на нашу встречу? Теперь тебе придется вернуться домой и забрать свой ноутбук, чтобы мы могли получить доступ к электронной почте компании!» Просто рука — лицо. © MexicanRedditor / Reddit
- Директор начал нам говорить, что зарплату индексировать не будет, работать, мол, никто не хочет и так далее. В ответ на это ушел главный бухгалтер, закупщик и 4 продавца. Сейчас все их функции он выполняет сам и не успевает. Самое интересное, что работники просили не сильно большую прибавку. А теперь нужно кратно поднять зарплату, чтобы найти новых, ибо даже по вакансии не было ни одного звонка за месяц. © cowduck / Pikabu
- Начальник докапывается по всякой ерунды, причем при всех. Я ему не нравлюсь, это я уже поняла. Но дело в том, что я уволилась, потому что морально устала от его прессинга. До моего увольнения попадало и другим девочкам, но совсем немного. Когда уволилась, девочки сказали, что он гнать на них перестал совсем. Отдохнула я немного, подумала, что успокоился и попросилась обратно. На мое удивление он принял обратно на работу.
Прошло немного времени с того момента, как я вернулась и снова началось, на этот раз гонит только на меня. В чем проблема у него со мной, я не могу понять. Если не нравлюсь и раздражаю, то зачем принял обратно? Абьюз на работе. © Подслушано / VK
- Под новый год мне выплатили 1/4 зарплаты, но зато накрыли праздничный стол, корпоратив типа. Начальник прилетел с отдыха из дальних южных стран и расщедрился для родного коллектива. Еле сдержалась, чтобы не разреветься от обиды и ушла домой. В первый же рабочий день января уволилась. На меня сильно обиделись — нам стол накрыли, а я не оценила. © Очень интересное имя / ADME
- Мой старый начальник не понимал, что серверам требуется питание. У нас была ферма серверов, которые обрабатывали 3D-рендеринг. Он хотел добавить больше, я сказал ему, что нужно больше мощности. Он ответил, что у нас много розеток. Я ему пытался объяснить, что это не одно и то же. Короче, мы заказали новые серверы, он их подключил и все полетело. А потом обвинил в этом меня. © msingerman / Reddit
- Во времена, когда на предприятиях давали квартиры, одну мою знакомую, стоящую в очереди, постоянно обходили. Правды она не могла добиться, пока не попала к замдиректора предприятия. А тот ей заявил: «Мы женщинам квартиры давать не будем, у нас мужики нуждаются! А у вас мужья есть, пусть они квартиры у себя выбивают». © Lanaloo / Pikabu
- Ненавижу своего бывшего начальника. Я этому отдала ему свою молодость, свои карьерные перспективы, свою энергию и трудолюбие, а взамен получила только унижение, слезы, клевету в спину и потерю веры в людей. © Подслушано / VK
- У меня был начальник, который постоянно обвинял меня в том, что я сделал что-то не так. А еще он заставил меня убирать мужской туалет, я была кассиром, а не уборщицей, в мои обязанности не входило драить магазин. © ughitssaph / Reddit
- Сдаешь документы, заместитель начальника отдела черкает, правит, меняет. Переделываешь. Одобряет, отдаешь начальнику отдела на проверку. Черкает, правит, меняет. Смотришь, а изменил ровно на то, что у тебя было изначально. Нюанс в том, что на документах были подписи людей, и каждую новую редакцию приходилось снова подписывать, а люди не под рукой, а иногда а часе-двух езды. © Алина / ADME
- Попалось мне объявление: «Требуется менеджер по туризму в новый офис, можно без опыта». Взяли. «Приходи пораньше, надо будет полы вымыть». Я в ответ спрашиваю: «Кстати, а какого числа аванс, зарплата?» Он тут подзавис и говорит: «Так первый месяц у нас еще будет мало клиентов, придется поработать бесплатно». Я говорю: «Да вы шутник. А есть я что буду?» В общем, я сказала, что пусть других дурачков ищет. © KeraTamara / Pikabu
- К нам на работу пришла новая начальница, ровесница моей старшей дочери. Разговаривает со всеми на повышенных тонах, нет никакой субординации и такта. Кичится тем, что племянница большого начальника, который устроил ее на эту должность. Бесит своим отношением к людям. Если она удержится в кресле, мне придется уволиться, она энергетический вампир и неумный человек. Свои прямые обязанности вешает на других. © Подслушано / VK
- Мой бывший начальник постоянно на меня за все злился. Он просто взбесился после того, как я сказал ему, что его лицо краснеет, когда он злился. © PM_ME_DAT_****_PLS / Reddit
- Работала в большом гипермаркете руководителем среднего звена. Зарплата была в 2 раза ниже, чем у моих подчиненных даже с учетом всех надбавок за стаж. Подошла к управляющей спросить, почему так. Ответ ошарашил: «Они работают с дорогостоящим оборудованием, испытывают стресс, вдруг что-нибудь сломают на собственном фирменном производстве. А ты работаешь с людьми — это не опасно». © Оксана Журавлева / ADME
Если на работе вам не комфортно, возможно самое время подыскать себе местечко получше. Хороший начальник — не миф, в подтверждение этому наша следующая подборка историй.
AdMe/Народное творчество/15+ начальников-самодуров, которые дают подчиненным жару
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