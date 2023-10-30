15+ начальников-самодуров, которые дают подчиненным жару

Хорошо, если с начальником повезло: в офисе хорошая атмосфера, никто не заваливает лишней работой, не задерживает зарплату. Другое дело, если босс попался никудышный: придирается к мелочам, не подписывает отпуск и норовит премии лишить. Мы обратились к историям от пользователей, которым явно не повезло с руководителем.