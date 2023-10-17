15 человек, которые оказались хамам и наглецам не по зубам

При столкновении с чужой беспардонностью, хамством и наглостью довольно сложно не растеряться и не уйти в себя. Вы наверняка и сами не раз прокручивали в голове, как хлестко можно было поставить кого-то на место, когда уже прошло слишком много времени. А вот герои нашей статьи потихоньку овладевают искусством импровизации в трудной ситуации, поэтому их обидчикам можно только посочувствовать.