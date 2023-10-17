15 человек, которые оказались хамам и наглецам не по зубам
При столкновении с чужой беспардонностью, хамством и наглостью довольно сложно не растеряться и не уйти в себя. Вы наверняка и сами не раз прокручивали в голове, как хлестко можно было поставить кого-то на место, когда уже прошло слишком много времени. А вот герои нашей статьи потихоньку овладевают искусством импровизации в трудной ситуации, поэтому их обидчикам можно только посочувствовать.
- Я купила б/у иномарку на автомате. Маневренная, удобная, дешевая. Мой парень очень пренебрежительно отнесся к покупке, мол, автомат — это для дураков. Сам он водит машину на ручной коробке. Однажды утром парень собирается на работу и идет погладить рубашку. Полез за утюгом, а там вместо современного стоит старинный чугунный агрегат. «Давай, — говорю, — любитель интеллектуального ручного труда, вперед!» Возмущался, было трудно, неудобно, долго, результат так себе. Я говорю: «Что, милый, не справляешься? Современный утюг-то для дураков, да?» Потом все-таки извинился. © Подслушано / Ideer
- Живу в высотке на втором этаже. Лифтом не пользуюсь, но часто люди придерживают лифт, если захожу в дом вместе с ними. Обычно отказываюсь, благодарю, просто приятно, что воспитанные. Сегодня прусь с тяжелыми пакетами, передо мной в подъезд влетает курьер, мне аж чуть дверью по голове не прилетело. Влетает в лифт со своим коробасом и быстро жмет кнопку, уезжает один на 25-й этаж. А я тоже не стала входить в положение и нажала кнопку на первом. Лишние пару минут подождет лифт на 25-м. Может, это хоть научит. © Подслушано / Ideer
- Нашла у мужа скрытые переписки с двумя дамами. Там ничего такого, кроме поцелуйчиков и слов «красотка», «дорогой». Созваниваются, когда я на работе. Селфи еще друг другу шлют. Сейчас дождусь, когда муж наконец-то на работу выйдет после перерыва, соберу его шмотки и пошлю в увлекательное путешествие. А дамочкам устрою фееричный сюрприз: отправлю их мужьям переписки с указанием номера телефона муженька. Пусть развлекается, раз в 40 лет скучно живется. © Подслушано / Ideer
- Обедаю как-то в столовой, народу полно. Подходят ко мне две девицы: «Можно мы с вами сядем?» Киваю, других мест нет или искать надо, для двух людей сложно найти, а я один сижу. Девицы сразу заняли все свободное пространство стола сумками и другими вещами. А минут через пять нетерпеливо заявляют: «Доедайте побыстрее, нам надо о личном поговорить». Были вежливо отосланы в пешее путешествие. © rokwan / Pikabu
- Муж ушел к другой. Сказал, что наши дети ему не нужны и он заведет себе новых. Дети были почти подростки, перенесли это стоически, договорились отца не вспоминать. Прошло 3 года, теперь он до одури хочет с ними общаться, потому что новая жена бесплодна. Дети решили использовать его как банкомат. Со мной они общаются, как всегда, а ему звонят, когда нужно что-то купить. Бывший летает каждый раз решать их дела. Но недавно мне звонит его новая мадам и заявляет, что мне должно быть стыдно. Мол, мои дети тянут все деньги из семейного бюджета, а им остается впритык. Еще и обижается, что я ржу над ней. © Подслушано / Ideer
- Перед выездом сделали в съемной квартире почти капремонт. Счастливая владелица с 3 внуками заехала в нее жить. Проходит пару недель и хозяйка начинает названивать: бачок течет, в серванте трещина, на холодильнике вмятина. Я терпеливо все исправляю. Снова звонок: лейка душа отвалилась. Приезжаю — она вырвана с корнем! Спрашиваю, в чем дело. А хозяйка, глядя мне в глаза, заявляет, что муж не в настроении был и рванул. Говорю, мол, а я тут при чем? Она: «Нужно было качественную брать!» Послал лесом и заблокировал. © Stitch78 / Pikabu
- В молодости работала в ресторане быстрого питания. Большинство клиентов — грубые и сварливые мужчины, а я — жизнерадостная девочка-кассир. Приходит очередной смурной мужик и прерывает мое дружеское приветствие: «Два средних, один черный, один с молоком». Я делаю кофе, закрываю стаканчики крышками и ставлю на стойку. Он надменно посмотрел на меня и саркастично спросил: «И как я пойму, что есть что?» Я легонько наклонила стаканы, чтобы сквозь крышки проявилась пара капелек — черная и с молоком — и вежливо улыбнулась: «Хотите, я напишу для вас?» Он отказался, заплатил и быстро ушел. Но я уверена, что заметила в его глазах озорной проблеск веселья. © Jane SR / Quora
- На одном из занятий моего друга стали донимать две девочки-близняшки. Он терпел, а потом в ответ на очередную колкость вдруг выдал: «Если вы одинаковые, как так вышло, что только одна из вас красавица?» Они так и сидели крайне озадаченные вплоть до конца занятия. © BanterBear / Reddit
- Как-то раз во мне проснулся джентльмен. Я кинулся открыть дверь для женщины на входе в бизнес-центр и случайно задел ее руку. Она раздраженно цокнула языком, бросила на меня гневный взгляд и демонстративно вытерла свою руку салфеткой. Я извинился и прошмыгнул в офис. Спустя какое-то время администратор завела ее ко мне в кабинет и заявила, что она следующая на собеседование. Думаю, она миллион раз пожалела о том, что была такой занозой. В течение 30 минут я пытал ее вопросами о командной работе и хороших манерах, совершенно игнорируя ее квалификацию. © Mark Choonoo / Quora
- Подруга повадилась ходить ко мне на маникюр. Вечно во время процедур жаловалась на проблемы с деньгами и в конце виновато просила сделать скидку. Я как дура верила и делала. Но месяц назад узнала, что эта хитрая лиса купила себе новехонькую иномарку. Решила проверить подругу на вшивость. Когда она пришла и в конце протянула неполную сумму, я попросила теперь войти в мое положение, мол, просела в доходах, не могла бы она на этот раз оплатить полностью и накинуть еще сверху, по дружбе. Лицо у нее перекосило знатно. Оплатила, но с тех пор на маникюр больше не записывалась.
- Дело было в колледже. Мой друг потратил 3 часа, чтобы сделать красивого 1,5-метрового снеговика на территории нашего клуба. В итоге ребята из соседнего клуба (банда типичных хулиганов) его разрушили. Я собрал 5 парней и мы построили нового снеговика высотой больше 2 метров, а в основу спрятали перевернутый мусорный бак, наполненный льдом и кирпичами. Утром снеговик стоял целый, но в снеге был явный след от плеча. Кое-кто явно получил по заслугам. © Unknown author / Quora
- Выходили зимой из магазина, сынишки потащили к автомату с игрушками. Там стояли мама с дочкой. Девочка хныкала, требовала от мамы вытащить конкретную игрушку. Не вышло, в итоге пропустили нас. Мы вытянули с первого раза эту игрушку. Только сын взял ее в руки, как девочка выхватила ее. Смотрю на ее маму, а та выдает: «Скажи мальчику спасибо и пойдем». Я в шоке от наглости. Говорю сыну: «Ты же хотел ее подарить девочке из группы?» — сын кивает. Я говорю: «Тогда забирай игрушку и пойдем подарим». Девочка в истерике, топает ножками, мама в шоке. Мораль сей истории такова, что не нужно пользоваться слабостью других. © NeuralKat / Pikabu
- Выхожу как-то вечером с дочкой и собакой погулять. Прихватила мешок с мусором, чтобы выкинуть по пути. Закрываю входную дверь, тут выглядывает соседка. Расплывается в улыбке чеширского кота и выдает: «Ой, гулять собрались? Тогда наш мусор захватите тоже». Я в шоке от просьбы, говорю: «Нет, не захвачу». Она скривилась и залопотала капризно: «Да какая вам разница? Все равно свой понесете и наш заодно». Тут откуда-то из недр квартиры вылетает ее муж и как заорет: «Лариса! Ты совсем уже?!» Захлопывает дверь и громко ее отчитывает. © Mknv / Pikabu
- Работаю в парке развлечений. Недавно пришла одна маман с 2 детьми и стала напористо требовать скидку. Я предложила ей прийти в среду, когда действует акция. Она айда вопить: «Звони начальнику! Мне везде уступают!» Я отказалась. Она уже перешла к оскорблениям, а я взяла, да и вызвала службу охраны. Тут она как заверещит: «За что вы так со мной? Я же просто торговалась!» Как миленькая купила билеты по полной цене и отстала наконец-то.
- Звонит как-то раз курьер, мол, домофон не работает. Я спустилась, молодой парень сразу протянул мне ручку и накладную.
— Где галочки — фамилия и подпись. Забирайте заказ.
— В смысле? Я на пятый этаж эту коробку не донесу.
— У нас доставка до двери, а мы перед дверью.
Понимая, что словесно с ним бодаться бесполезно, я просто молча развернулась и пошла домой. Он неохотно последовал за мной. Никогда мне еще настолько недовольно не дышали в спину. В прихожей он швырнул коробку на пуфик, получил мою подпись и пулей вылетел из квартиры, не ответив ни на спасибо, ни на до свидания. Я оставила жалобу. Мне быстро ответили, что правда на моей стороне, доставка до двери квартиры. Извинение принесли уже три раза. © Nitty.Gritty / Pikabu
Истории о наглецах, которые получают по заслугам, всегда радуют душу и возвращают веру в человечество. Герои другой нашей статьи тоже не растерялись, и дали фееричный отпор своим обидчикам.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые оказались хамам и наглецам не по зубам
Поделиться этой статьёй