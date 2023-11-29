15 наглецов, которые проявили свою сущность, но сразу же получили ответку

Сталкиваясь в жизни с хамами мы порой впадаем в такой ступор, что не всегда находим что в ответ сказать или сделать. И только спустя время, прокручивая в голове ту неприятную ситуацию, придумываем, что можно было сказать так-то или поступить так. А вот герои нашей статьи смогли дать отпор хамам незамедлительно, а затем сами рассказали об этом в интернете.