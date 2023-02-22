15 небольших лайфхаков для тех, кто предпочитает максимум комфорта при минимуме усилий

Упростить себе жизнь без значительных трат и усилий хотели бы многие, и тут нам на помощь может прийти смекалка сообразительных пользователей сети. Посмотрите, как они ловко обходятся с решением бытовых вопросов, — возможно, вам захочется взять что-то и в свою копилочку простых и полезных хитростей.

«Когда не знаю, что приготовить на всю семью быстро и вкусно, в магазине иду к полкам с приправами. Выбираю рецепт на пакетике и покупаю продукты по списку из него»

Хромированный смеситель можно легко отполировать без всякой химии, просто бумагой для выпечки

«Надо было сделать укол кошке. Мы вызвали ветеринара, он повесил на крючок махровый халат, а на него — кота. Кот вцепился в халат, ветеринар спокойно сделал укол»

«Покупаю масло для бритья вместо пены. Хватает на несколько месяцев, и с ним вы видите волоски, которые нужно сбрить. Удобно брать в путешествия»

«Учусь в кулинарном лицее. Полезная фишка: красную рыбу перед варкой сбрызните уксусной кислотой, тогда при нагревании она не потеряет цвет»

«Я кладу ягоды, фрукты и овощи в стеклянные банки: так они хранятся значительно дольше»

«Я варю „базу“: рис карнароли со сливочным маслом. Если добавить в него молоко и мед, будет каша на завтрак, если тушеные овощи — овощное ризотто к обеду»

Серебряные приборы можно легко очистить: положите их в контейнер с фольгой, содой, солью и залейте горячей водой. Через 10 секунд засверкают как новые!

«Чтобы использовать упаковку масла полностью, я протираю оберткой форму для выпечки»

«Я запекаю пельмени в духовке: высыпаю мороженые в сковороду, заливаю сливками (10 %), сверху — поджарку из лука и морковки и сыр. Попробуйте!»

«Положила вялую морковь в банку с водой, и она снова затвердела»

Этот парень сказал своим потным подмышкам: «Прощайте навсегда!»

Метки на смесителях помогают сразу включить нужную температуру и сэкономить воду

Если вам нужна посуда, купите ее в онлайн-магазине для ресторанов: все — от тарелок до кастрюль — прочнее и дешевле, чем посуда для обычных покупателей"

Спелость арбуза можно определить по соотношению его объема и веса