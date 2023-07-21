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15 нелепых опечаток, которые придали перчинку скучной переписке

Народное творчество
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Зачастую мы так торопимся отправить сообщение, что не успеваем проверить не только пунктуацию, но и орфографию. Автозамена, да и простая невнимательность приводят к тому, что на свет появляются истинные шедевры эпистолярного жанра.

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Люди умудряются чудить не только в личных переписках, но и отправляя сообщения в родительских чатах. Обычно общение в родительских группах доводит родителей до нервного тика, но нелепые перлы могут знатно повеселить.

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AdMe/Народное творчество/15 нелепых опечаток, которые придали перчинку скучной переписке
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