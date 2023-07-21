15 нелепых опечаток, которые придали перчинку скучной переписке
Зачастую мы так торопимся отправить сообщение, что не успеваем проверить не только пунктуацию, но и орфографию. Автозамена, да и простая невнимательность приводят к тому, что на свет появляются истинные шедевры эпистолярного жанра.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Люди умудряются чудить не только в личных переписках, но и отправляя сообщения в родительских чатах. Обычно общение в родительских группах доводит родителей до нервного тика, но нелепые перлы могут знатно повеселить.
AdMe/Народное творчество/15 нелепых опечаток, которые придали перчинку скучной переписке
Поделиться этой статьёй