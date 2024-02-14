15+ нелепых промашек от людей, которые на секундочку забыли включить голову
Иногда что-нибудь сделаешь на автомате, а после думаешь: «Что это было?» И хорошо, если это произошло без свидетелей, а если наоборот — приходиться краснеть и извиняться. Наша статья — подборка именно таких историй от пользователей, которые либо сами что-нибудь выкинули, либо столкнулись с подобной ситуацией. Думаем, и с вами такое бывало.
- Жена ворвалась ко мне в ванную и разбила мой новый телефон об пол из-за того, что нашла мои переписки с другой женщиной в соцсетях. Но я-то знаю, что не изменял! Оказалось, что жена долистала до переписки 5-летней давности: мы же с ней и переписывались, еще до свадьбы. Жена, кстати, бывшая.
- Я искала сковородку гриль в клеточку, чтобы было красиво, как в ресторане, и возмущалась — почему все сковороды в полосочку? Потом посмотрела видео с процессом готовки и ка-ак поняла! А я ведь у всех продавцов спрашивала про сковородки в клеточку. © Galinawa / Pikabu
- Сегодня у меня поднялась высокая температура. Муж уложил меня в постель и сказал: «Ну, кричи». Он имел в виду, что оставит дверь спальни открытой и я смогу его позвать, если что-то понадобится. А я, сама не своя от болезни, как заору: «А-а-а!» Муж запаниковал, думая, что я в бреду! А я почему-то подумала, что он таким странным способом пытается проверить, могу ли я еще говорить, так как у меня сильно болело горло. Стоит упомянуть, что я вообще-то врач. © hzrrrow / Reddit
- 3 месяца назад я встретила парня, мы друг другу очень понравились, долго болтали о книгах и о наших семьях, а в конце вечера поцеловались. Я не запомнила его имени, в соцсетях он под псевдонимом. Я влюбилась, мы встречаемся, и теперь мне стыдно спросить, как его зовут! © punkwitch*** / Reddit
- Назвал своего рыжего котенка Пожар. Величину своей ошибки ощутил, когда он сбежал на даче и я ходил по поселку и искал его.
- Сегодня возвращаюсь домой, смотрю — а моя банковская карта пропала! Я целый час искал ее по всему дому, пока не пришел к выводу, что ее, должно быть, украли. Естественно, я решил деактивировать карту. Заказал новую, она будет готова через 2 недели. И тут возвращается домой сестра. Я ей все это рассказываю, а она молча вытаскивает мою кредитку из кошелька. Два дня назад сестра пошла к ветеринару с двумя нашими кошками. Я дал ей свою банковскую карту, чтобы оплатить визит и забыл об этом. © AustrianGandalf / Reddit
- Решил наконец позаботиться о себе и сделать маску для лица. Нашел в интернете рецепт маски из натуральных ингридиентов, которая обещала «сияние». Одним из основных ингредиентов была куркума. Я смешал все и щедро нанес на лицо, предвкушая великолепие моей кожи. Когда маска высохла, я увидел, что все мое лицо стало ярко-оранжевым! В панике я попытался все смыть, но куркума необратимо пачкала все вокруг. Я в отчаянии начал искать в интернете, как избавиться от оранжевого цвета, но нашел только рекомендации вроде «подождите». Но я не могу ждать, мне нужно на работу! Жена не может перестать смеяться. © T33FMEISTER / Reddit
- Звонит мама и говорит: «Можешь меня забрать с автобусной остановки?» Оказалось, она приехала на автобусе на дачу, а ключ от нее дома забыла. Делать нечего, надо возвращаться домой за ключом. До автобуса идти километра 1,5 и, чтобы налегке добраться до остановки, сумку она оставила в беседке. Дождалась автобуса, села, приехала обратно, дошла до дома. Бац. А ключ от квартиры в сумке. А сумка в беседке на даче. Пришлось мне везти ее на дачу за ключом от квартиры, а потом обратно в квартиру. Она решила, что в этот день уже не поедет на дачу. © Eteo / Pikabu
- Зашли с дочкой в супермаркет. У меня с собой был портфель с рабочим ноутбуком, дочкиным планшетом и ее же телефоном. Когда расплачивались на кассе самообслуживания, я в портфель еще и свой телефон сунула, чтобы не мешал. Идем с пакетами по улице, и через 5 минут я понимаю, что портфеля со всеми девайсами в руках нет! Забыли на кассе! В шоке несемся обратно, кидаемся к охраннику, а тот заявляет: «Да, был такой, но его уже забрали». Я в отчаянии смотрю на него, а он ржет: «Да есть, есть, сейчас принесу». Портфель отдал, но чувства у меня были смешанные. Шутник, блин.
- Ела кекс, зазвонил телефон. Я моментально отреагировала: запихнула его целиком себе в рот и начала быстро жевать, давясь при этом. Когда я закончила, телефон перестал звонить. © Unknown author / Reddit
- Во время экзамена я не был уверен в правильности написания слова. Написал 2 варианта на листе бумаги и стал ждать, когда красная волнистая линия подчеркнет неправильный. А потом до меня дошло, что на бумажках нет проверки орфографии. © JeSuisLaPenseeUnique / Reddit
- Каждый раз, когда я вижу на двери надпись «От себя» или «На себя», я стою и судорожно соображаю, в какую сторону ее нужно толкнуть. Однажды так затупил, что начал ломиться в закрытый магазин. Тогда аж охранник вышел. © Подслушано / VK
- Целый день готовил куриный бульон на плите — добрых 10 часов, не меньше. Когда он был готов, я подошел к раковине и процедил всю кастрюлю через дуршлаг. Помню, что, наблюдая за тем, как суп исчезает в канализации, я подумал: «Кажется, что-то идет не так». © Unknown author / Reddit
- Я отвез жену на собеседование в больницу. Припарковался в гараже и получил парковочный талон. Перебирал его в руке, а потом взял и запихнул в проигрыватель компакт-дисков в машине. Тот его втянул и с тех пор больше не работает. © CharliE_OD / Reddit
- Мой муж забил в стену гвоздь, чтобы повесить рамку с фотографиями. Первое, что попалось под руку, — противоударный смартфон. Когда дело было сделано, оказалось, что все это время он долбил по гвоздю окошком камеры. © Подслушано / VK
- Зашла в кафе и заказала большой стакан кофе. Бариста протягивает мне его, и тут что-то на меня находит, я беру и кладу его в сумочку. Без крышки. © samanthalynn-s / Reddit
- Я как-то на полном серьезе пыталась крутить ручку радио в своей машине, чтобы увеличить яркость на улице. Потом до меня дошло, что нужно просто снять солнцезащитные очки. © nerdunderwraps / Reddit
- Налил себе кофе на работе, подошел к столу, взял баночку со сливками, открыл, вылил содержимое в корзину для мусора и засунул пластиковый контейнер себе в кофе. Коллега рядом со мной засмеялся. © CheekyFluffy**** / Reddit
- Перед Пасхой покрасил яйца. И так хорошо краска легла, цвета яркие, прокрасились ровно. Вот, думаю, своих порадую. А потом вспомнил, что забыл их сварить. © Ivan1.0 / Pikabu
- Отмечали у друзей 25 лет их свадьбы. Стали вспоминать, кто был на свадьбе, а кто нет. Я их сыну говорю: «А тебя-то почему не пригласили?» Родной человек все-таки. © mitrich76 / Pikabu
- Я однажды сифон под раковиной чистил: подставил тазик, открутил сифон, слилось немного воды. А потом я этот тазик выплеснул в эту же раковину. © Zerg.40 / Pikabu
- Был в своем кабинете с закрытой дверью. Я встал из-за стола и постучал в дверь, прежде чем открыть ее и выйти в коридор. © winsomelosemore / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ нелепых промашек от людей, которые на секундочку забыли включить голову
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