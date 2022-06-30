15 человек поделились мистическими случаями из своей жизни, от которых душа с разбегу ныряет в пятки

Иногда мы любим пощекотать себе нервы просмотром фильмов ужасов. Но совсем другое дело — столкнуться с чем-то необъяснимым в реальной жизни. Вздохи в пустом доме, странное поведение животных, техника, которая включается и выключается сама по себе — от такого кому угодно станет не до шуток.