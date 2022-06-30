15 человек поделились мистическими случаями из своей жизни, от которых душа с разбегу ныряет в пятки
Иногда мы любим пощекотать себе нервы просмотром фильмов ужасов. Но совсем другое дело — столкнуться с чем-то необъяснимым в реальной жизни. Вздохи в пустом доме, странное поведение животных, техника, которая включается и выключается сама по себе — от такого кому угодно станет не до шуток.
Мы в ADME с волнением прочитали истории интернет-пользователей, которые точно могли бы составить золотой фонд «Секретных материалов».
- Однажды мои родители задержались в гостях. Я решила лечь спать. И только выключила свет, как слышу — кровать брата, стоявшая в моей комнате, заскрипела. Точь-в-точь как будто переворачивается лежащий человек. А брат в это время с нами не жил. Я замерла. Следом снова скрип и протяжный вздох: «А-а-а-а-а». Меня от страха парализовало. Сколько я так пролежала, не помню, но вывел меня из этого состояния только звонок в дверь. Я вскочила, как ужаленная. С тех пор спала только с ночником. © Татьяна / ADME
- Застряли с подругой в лифте, жмем кнопку диспетчера — тот «в танке». Уже поздний вечер, сидим час с лишним, нервы сдавать начинают. И тут скрежет по дверям снаружи! Мы давай орать, чтобы нас быстрее выпустили. Скрежет прекратился, и кабинка сильно пошатнулась. А после мы услышали, как кто-то вышел из квартиры, разжал двери и выпустил нас, но до этого на этаже никого не было. Что было до — непонятно. © Подслушано / VK
- Смотрел как-то вечером телик, рядом спали 2 кошки. Внезапно они насторожились и уставились на входную дверь. Тут же сработал датчик движения, включилась подсветка прихожей. Кошки издали утробный вой и бегом к коробке с котятами в прихожей. Хватают их и переносят в спальню под кровать. Я даже испугаться не успел. А через пару минут они осторожно выглядывают оттуда и смотрят на меня, мол, хозяин, что это было сейчас. И все бы ничего, но наутро приходит соседка и говорит: «Снился мне сегодня сон, будто иду я мимо твоего дома, а у окна стоит твоя жена (ее не стало полгода назад), улыбается и рукой мне машет». © sunnychel / Pikabu
- Я смотрел телевизор, а моя маленькая дочь спала на полу на одеяльце. Вдруг наш пес Тор зарычал. Я не придал этому особого значения. Но звук становился все громче, при этом Тор смотрел на потолок над тем местом, где лежала моя дочь. Я прикрикнул на пса, а он начал кружить вокруг малышки, рыча все сильнее и щелкая зубами. При этом не переставая глядеть вверх. В конце концов, немного успокоившись, Тор лег рядом с младенцем и провел так почти час, пристально глядя в потолок и изредка порыкивая. До сих пор не знаю, что это было. © Emcee_Such_N_Such / Reddit
- Как-то утром я пыталась уснуть, а мой парень собирался на работу. Иногда он делал зарядку и в этот раз почему-то решил упражняться в нашей спальне. Я была очень уставшей, но он так странно и напряженно дышал, что не было никаких шансов заснуть. В конце концов я разозлилась и уже хотела попросить его прекратить свои занятия. Открыла глаза, повернулась, а в комнате пусто. Дыхание затихло сразу же, и я почувствовала озноб. Бросилась искать своего парня — все это время он, оказывается, был в душе. © catsand****hol13 / Reddit
- На мой 16-й день рождения мне подарили куклу, которая моргала и разговаривала. Механизм приходил в действие, когда рядом с ней кто-то двигался или брал ее в руки. Как-то ночью я не спала и готовилась к экзамену по математике. Возвращаясь из туалета, я отчетливо услышала, как в моей комнате кукла включилась и разговаривает. Я приросла к полу и долго не решалась войти. Не знаю, что это было, но на следующий же день я избавилась от куклы. © Bhawna Dahiya / Quora
- В старших классах я ночами напролет играл в видеоигры. В 2 часа ночи я наконец собрался спать, но сначала решил отыскать свою собаку, которая куда-то запропастилась. Обошел весь дом, вижу в темноте — она трусит через столовую. Включаю свет — никого. Я бегом бросился в свою комнату. Позже узнал, что все это время моя собака спала у родителей. На следующий день я рассказал об этом странном случае. На что моя маленькая сестра спокойно заявила: «О, ты про то черное существо? Да, иногда оно любит ползать на четвереньках». © xo_Derpasaur_ox / Reddit
- Я работал ночным продавцом в небольшом продуктовом магазине. Обычно мы заступали на смену парой, но мой коллега не явился в тот вечер. Время от времени я слышал шорох между стеллажами и видел кого-то в проходе краем глаза. Раздраженный, сначала я подумал, что коллега меня разыгрывает, и даже кричал ему что-то. Пока вдруг не вспомнил, что его сегодня нет. В магазине никого не было, кроме меня. © Christoph Rye / Quora
- Сыну было года 2. Поднялась у него температура под 40. Жаропонижающее не помогало. Вызвали скорую, врачи вкололи укол и уехали. Ночью сижу, укачиваю сына на руках, жду, пока лекарство подействует. И тут он начинает в угол комнаты смотреть, глаз оттуда не сводит. А потом выдает: «Мам, баба Дуня пришла!» Это моя прабабушка, которую сын никогда не видел. На тот момент я была настолько уставшая, что не обратила на слова внимания. Так и заснула с ним на руках. А утром сын проснулся как огурчик. И сказал, что баба Дуня с ним ночью сидела, по голове гладила и что-то рассказывала. Мы все были в шоке. © DobrayaVredina / Pikabu
- В детстве я частенько оставался один, мама уезжала на учебу или в командировки. Ночь. Дома только мы с кошкой. Я занимаюсь черчением. Вдруг слышу — в коридоре топ-топ-топ, и кошка туда смотрит, глаза по пятаку. Сказать, что я испугался, — значит не сказать ничего. И до сих пор в этом доме постоянно ерунда всякая происходит. Может, это связано с тем, что раньше на его территории постоянно находили какие-то кости? © akctedvjjcdf / Pikabu
- Как-то с сестрами сидели дома одни, была зима и темно на улице, мы по обыкновению ссорились и кричали друг на друга. И тут услышали отчетливое «Хватит!» низким мужским голосом. В квартире, кроме нас троих, никого. Сидели тихонечко обнявшись, как зайчики, до прихода родителей. И главное, уже не маленькие были: 14, 13 и 11 лет. © Олена Иванова / ADME
- Моя подруга в детстве жила в доме с большим чердаком. В самом дальнем его конце, прямо над ее спальней, была запертая комната. Одно время подруга начала просыпаться по ночам от скрипа, который доносился сверху. Думала, что это брат пробирается на чердак втайне от родителей. Как-то летом она услышала шум сверху уже днем. Решив поймать брата с поличным, подруга поднялась на чердак и увидела, что дверь в таинственную комнату была приоткрыта. Ее брат высунул оттуда голову и зовет: «Иди скорее сюда!» Ее сковал необъяснимый ужас, она пулей спустилась по лестнице, выбежала из дома и увидела своего брата на улице вместе с родителями. По ее просьбе отец пошел проверить чердак, но никого там не нашел. Маленькая комната действительно была открыта, но внутри стояло только старое кресло-качалка, покрытое пылью. Все остальное время, пока они там жили, моя подруга спала на диване в гостиной, подальше от чердака. © enbymaybeWIGA / Reddit
- Когда мне было 2,5 года, мы жили в комнате в малосемейке. У нас был черно-белый телевизор, который стоял на подставке с высокими тонкими ножками. Однажды вечером, при просмотре «Спокойной ночи, малыши!», я увидел под этой тумбочкой лохматое мелкое существо размером с крупную кошку. Я испугался и заорал. Родители все понять не могли, в чем дело. А я им показываю под телевизор. Отец полез проверить под тумбу, но существо пропало. Больше я ни разу его не видел. Пока не появился мультик про домовенка Кузю. Они были один в один. © ELEKTROPIRAT / Pikabu
- В свое время мама купила маленькую квартиру в убитом состоянии. Ремонт был долгий, тяжелый, но мама всю жизнь мечтала о таком гнездышке и называла его «моя девчонка», «квартирка» и разговаривала с «домовушкой» . В апреле мама собралась на дачу и отдала мне ключи, чтобы я поливала растения. Когда я ее провожала, у порога мама произнесла в шутку: «Ну, домовушка, никого не пускай». Но, видимо, «домовушка» приказ понял буквально — в квартиру я попасть так и не смогла. Ни в одиночку, ни с помощниками — замок не открывался. Цветок, конечно, загнулся. А потом приехала мама и тем же ключом запросто открыла дверь. © Миа Инина / ADME
- Дело шло к полуночи. Я был дома один. Вдруг моя собака, которая обычно мирно спит, начала заливаться лаем. Иду проверить, а она лает на шкаф в прихожей. В ужасе хватаю биту и распахиваю дверцы — ничего. Опускаю глаза, а на дне шкафа лежит колье моей мамы, которое она потеряла около 6 лет назад. Я показал его маме за завтраком, и она была так же потрясена, как и я. До сих пор понятия не имею, что именно тогда произошло. © SomeRandomIdiot14 / Reddit
А какие истории, которым сложно найти рациональное объяснение, случались с вами?
AdMe/Народное творчество/15 человек поделились мистическими случаями из своей жизни, от которых душа с разбегу ныряет в пятки
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