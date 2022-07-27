15 ситуаций, которые прочувствует каждый, кто хоть раз посещал с ребенком общественное место

Даже спокойные дети в общественных местах могут что-нибудь отчебучить. Чтобы избежать казусов, родителям приходится импровизировать изо всех сил и под разными предлогами оставлять сыновей и дочек дома. Впрочем, особенно отважные мамы и папы не только берут детишек с собой в магазин или банк, но и рассказывают о происходящих из-за этого курьезах в сети.