15 ситуаций, которые прочувствует каждый, кто хоть раз посещал с ребенком общественное место
Даже спокойные дети в общественных местах могут что-нибудь отчебучить. Чтобы избежать казусов, родителям приходится импровизировать изо всех сил и под разными предлогами оставлять сыновей и дочек дома. Впрочем, особенно отважные мамы и папы не только берут детишек с собой в магазин или банк, но и рассказывают о происходящих из-за этого курьезах в сети.
Мы же в ADME точно знаем, что сочетание «дети и общественные места» — это повод для создания новых анекдотов, основанных на реальных событиях.
- Я работающая мама четверых деток. Однажды после работы, уставшая, издерганная, стою в магазине у прилавка, выбираю. Вокруг полно народа, и старшая дочка что-то от меня хочет. Поворачиваюсь к ней и изрекаю: «Пожалуйста, не трогайте меня пока, я только что из дурдома вышла!» Все вокруг напряженно замерли. А моя дочь говорит: «Ну ты хоть уточни, что ты там работаешь». © Подслушано / Ideer
- Когда Мадонна была беременна первенцем, услышал я в магазине разговор между мамой и двумя дочками. Старшая, лет восьми: «Откуда Мадонна знает, что у нее будет ребенок?» Прежде чем мать успела ответить, младшая пропищала: «Ну она же умеет читать! Это же во всех газетах написано!» Все в пределах слышимости как начали ржать. © Timothy James / Quora
- Однажды в очереди рядом со мной стояла женщина с маленькой дочкой. Девочка все время прыгала, танцевала, нервировала маму. Женщина не выдержала, вытащила ее из очереди и серьезно спросила: «Ты видишь кого-нибудь еще, кто ведет себя так, как ты?» В этот момент 7 совершенно не знакомых между собой взрослых, даже не взглянув друг на друга, начали прыгать. Девочка прикрыла рот рукой, чтобы не рассмеяться. Но даже ее мама не удержалась и залилась смехом. © Alfred Kelvy / Quora
- Стою в очереди на распродаже, передо мной — молодая мама с дочкой лет трех. Девочка вдруг спрашивает: «Что для тебя самое важное в мире?» Мама улыбается: «Ты. А для тебя что самое важное?» А девочка и говорит: «Папа». © Leora Zairi / Quora
- Работаю в магазине игрушек. На днях сидим с девчонкой у кассы, большая очередь. Подходит папа с сыном лет пяти. Ребенок хнычет из-за некупленной игрушки. И пока отец расплачивался за другую игрушку, которая понравилась ему самому, мальчик вытер слезы о подол женщины, стоящей перед ними. Ни папа, ни тетя ничего не заподозрили. Мы хохочем, а покупатели так ничего и не поняли. © Подслушано / Ideer
- Сидим с сыном в очереди к педиатру. Перед нами девочка трех-четырех лет, судя по разговорам с мамой, уже 2 недели на больничном. На двери у врача написано, что инвалиды и многосемейные проходят вне очереди. Малышка читать не умеет и спрашивает, какие там буквы, мама ей подсказывает. И наконец девочка прочитала: «Всем девочкам, которые слушаются мам и скоро пойдут в сад, разрешается есть мороженое и конфетки». © Подслушано / Ideer
- Видела, как в магазине нижнего белья мадам набрала огромную тучу бюстгальтеров с трусами и сгрузила их подержать сыну лет восьми. Он стоит с этой кучей лифчиков, широко улыбается и очень весело восклицает: «Ну как же стыдно-то, а!» © Подслушано / Ideer
- Однажды в очереди в банке передо мной стояла женщина с ребенком, а перед ними — довольно крупная дама. Внезапно у нее зазвонил телефон, и она чуть подалась назад, чтобы ответить на звонок. Ребенок позади нее испугался и как закричит: «Берегись, мамочка, она дает задний ход!» © Lee Carragher / Quora
- Отправил как-то дочку за сливочным маслом, но дал не наличные деньги, а карточку, заранее показав, как ее прикладывать. Приходит, приносит масло. Смотрю — на счете денег не убавилось. Оказалось, когда дочка пришла в магазин, продавец ее спросил: «Девочка, а у тебя денюшки есть?» Она: «Нет, нету». Какая-то женщина в очереди оплатила ее масло. © Requier / Pikabu
- Иду как-то с тележкой по супермаркету, никого не трогаю. Навстречу женщина, тоже с тележкой, а в ней сидит девочка лет четырех. И тут ни с того ни с сего эта девочка показывает на меня пальцем и как закричит: «Мам, смотри, ведьма!» Женщина давай извиняться, мол, дите малое, что с него возьмешь. Я улыбнулась и покатила свою тележку дальше, понимая, что я, жгучая длинноволосая брюнетка с густыми бровями, ребенку напомнила какого-то персонажа из мультика. А потом вдруг резко обиделась, заняла очередь в кассу и посматривала грозным взглядом на малую, чтобы больше неповадно было. © Подслушано / Ideer
- Отправила сына за пачкой бумаги и клеем. Отзванивается мне из магазина, что купил бумагу. «А клей?!» — «Блин, забыл. Сейчас вернусь». Как выяснилось потом, когда он подошел к продавцу и сказал, что забыл клей, ему ответили: «Возьми вон там на полке». Оплатить при этом не сказали. Ну и он совершенно спокойно взял с полки клей и пошел домой. На вопрос о том, почему он не заплатил за клей, ответил уверенно: «Так он у них, мам, бесплатный». © ComandanteAmiga / Pikabu
- Зашла с 5-летним сыном в магазин одежды. Тут он хватает меня за руку и говорит: «Мама, пойдем, что покажу тебе!» — «Что, сынок?» — «Выход, мама, выход». © Подслушано / Ideer
А как ваши дети ведут себя в общественных местах?
AdMe/Народное творчество/15 ситуаций, которые прочувствует каждый, кто хоть раз посещал с ребенком общественное место
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