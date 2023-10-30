15+ неожиданных открытий, которые раскрасили скучную бытовуху

Сделать удивительное открытие в привычных вещах — талант, не меньше. Везунчикам из этой подборки жизнь преподнесла возможность рассказать всем о своих невероятных находках. А нам остается только рты пораскрывать.

«Блендером перекрутила немного чеснока. Вот каким он стал на следующий день»

«Пару недель назад я взяла отростки от почти высохшего растения, которое кто-то выбросил. Сегодня оно зацвело!»

«Убиралась в семейной доме и обнаружила грибы, растущие на одеялах»

«У нашего джипа тканевая крыша. Он был припаркован на улице, когда пошел град. После мы увидели изнутри спиралевидные узоры на материале»

«Попытался окрасить чаем фланель из 100% хлопка в темный цвет, но почему-то окрасились только рукава и воротник»

«Я использовал эту проволочную щетку на протяжении 3,5 лет. И так она выглядит по сравнению с новой»

«Срок годности моей соли истекает через 6 веков»

«Пакет с попкорном внезапно сжался после того, как я его разогрел»

Видите, там внизу написано «этой стороной вниз»? Сзади есть вентиляционное отверстие. Если положить пакет в микроволновку на него, то оно в ней будет открыто во время нагрева, так как там будет достаточно давления. Но если достать пакет, не перевернув, и оставить его так охлаждаться, оставшийся горячий газ сожмется. К тому же, масло тоже способствует герметизации вентиляционного отверстия. Короче говоря, вы не посмотрели на этикетку и засунули пакет в микроволновку вверх ногами. © CoolTony2e / Reddit

«У моего растения листок наполовину зеленый, наполовину белый. Нет, с ним ничего не делали, это его натуральный вид. Он такой один, остальные нормальные»

«Одно из купленных мной яиц случайно оказалось фиолетовым»

Похоже на яйцо марана. Обычно они имеют более терракотовый цвет, но определенное генетическое вмешательство может дать и такой цвет, как у вас. Это великолепная находка в сообществе птицеводов. © BACONbitty / Reddit

«Мои прищепки для одежды лопаются при использовании»

«Жена сделала сок для ловли мошек и мух. Действует потрясающе»

Смешайте в чашке одну часть лимонного сока, одну часть яблочного уксуса, каплю жидкости для мытья посуды. Заверните все это в пленку и закрепите резинкой. Проделайте в верхней части отверстия, через которые насекомые смогут пролезть. Ловушка готова. © HughJManschitt / Reddit

«Вытащил эту чудовищную морковь»

«Из моего ковра растет растение»

«На дне банки с кленовым сиропом образовался огромный кристалл сахара»

«У моего тостера есть кнопка „еще немного“»

«Пересадила растение после того, как заметила, что ему нужно больше воды. Такого я не ожидала увидеть!»

«У меня скопилось 40 пустых, как я думала, тюбиков бальзама для губ. А оказалось, что в них хватит бальзама еще на 18 полных тюбиков»