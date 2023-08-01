15+ историй из жизни неприлично богатых людей, которые выслушиваешь, разинув рот
Каждый из нас видел хотя бы один фильм или сериал о жизни состоятельных людей. Но часто реальность оказывается намного фантастичнее вымысла сценаристов. К примеру, некоторые богачи никогда не надевают одну и ту же вещь дважды и нанимают специалиста, который следит, чтобы их гаджеты всегда были заряжены.
- Как-то я встречался с девушкой, которая никогда не надевала одно и то же нижнее белье дважды. Каждый день она просто брала новую пару. © HecklerusPrime / Reddit
- В гараже моего двоюродного брата установлены полы с подогревом. По его словам, когда на улице холодно, он просто включает теплый пол за несколько минут до того, как собирается выезжать, и это прогревает машину. Так что ему не приходится тратить лишнее время. © NeedsMoreTuba / Reddit
- Работала в школе-интернате вместе с очень богатым и избалованным парнем. Первые 2 семестра он не знал, как постирать свою одежду, поэтому упаковывал все грязное в чемодан и на каникулах вез домой, чтобы прислуга разобралась. Я посмеялась и научила его пользоваться стиральной машиной. Позднее, вернувшись с каникул, он выдал: «Моя мама считает, что я стал очень хозяйственным и гордится мной!» © Fritzfizz / Reddit
- Встречался с девушкой, которая была артисткой: выступала на всяких мероприятиях и праздниках. Как-то раз ей и сотне других исполнительниц посулили кучу деньжищ. Для этого ей надо было прилететь в Саудовскую Аравию и выступить на дне рождения принца. Все уже было готово, но вдруг случился казус: в тот самый день принц решил, что хочет пойти на охоту. Праздник отметили, а артистам просто выплатили обещанное и отправили по домам. © CaIamitea / Reddit
- Я знал семью, в которой было много слуг, включая специального человека, который отвечал за настройку, ремонт и зарядку всех электронных устройств. Да, в его обязанности входила зарядка телефонов. © Sham**ap / Reddit
- Один богатый парень, которого я знал в общаге, никогда не носил носки больше дня. Он просто каждое утро надевал новую пару прямо из упаковки, а «старые» выбрасывал в мусорное ведро. Он даже свою одежду не стирал: складывал ее в большую сумку и оставлял на стойке регистрации. Потом кто-то возвращал ее выстиранной и аккуратно сложенной. «Золотой мальчик» был шокирован, когда узнал, что остальные студенты не только сами стирали одежду, но и стирали носки. © DLS3141 / Reddit
- Я знал парня в универе. Его семья входила в десятку самых богатых людей страны. Как-то раз он оставил кран открытым, и, когда ему сделали замечание, мол, закрой кран, он ответил: «А у меня дома есть люди, которые делают это за меня». Я до сих пор в шоке. © kuncogopuncogo / Reddit
- Местная богатая семья называет крыло музея своим общественным хранилищем. У них есть обширная коллекция предметов искусства, которую они хранят в музее (конечно, не задаром). Там и охрана 24 часа, и климат-контроль. Кроме того, семья может на время позаимствовать кое-какие экспонаты из музея к себе домой, если им нужно создать соответствующую атмосферу для званого вечера. Что забавно, всю эту суету семейство затеяло, чтобы подготовиться к празднованию 80-летия любимой бабушки. © writenroll / Reddit
- У меня была одноклассница, которая всегда выглядела потрясно. Однажды на уроке я не выдержал и сделал ей комплимент, похвалив ее наряд и чувство стиля. Девушка мило заявила в ответ, что никогда не появляется в одном и том же образе дважды. Будучи парнем, у которого были 1 джинсы и в лучшем случае 10 футболок, я был ошеломлен. Ну а что тут скажешь? © SocratesFailed / Reddit
- Я знаю пару, живущую в Нью-Йорке, у которой есть няня для их 2 собак. Они нанимают студента-ветеринара. Студент живет в люксе, получает машину и щедрую зарплату, состоящую из 5 цифр. Также ему оплачивают поездки домой 2 раза в год. Все, что нужно делать, — заботиться о питомцах, включая приготовление им домашней еды, прогулки, тренировки. Мне кажется, при таком раскладе все участники процесса довольны. © AuntySocialite / Reddit
- Раньше я работал в инженерной фирме. Мы занимались проектированием (сантехника, электрика) для элитных жилых домов. У одного клиента был собственный этаж в многоквартирном доме. Жильцы под ним съехали, вот он и выкупил целый этаж для проведения вечеринок. Он установил систему глушения звука и вибрации, чтобы не беспокоить людей, живущих снизу. Из-за звукоизоляции толщина пола стала на 15 см больше. Появилась новая проблема: теперь лифт на этом этаже открывался на 15 см ниже уровня пола. Тогда этот чувак просто поставил новый умный лифт, где можно было отрегулировать высоту остановки. © Lazlo_Hollyfeld / Reddit
- Семья моей первой девушки была очень богата. И у них была служба питания. Это выглядело так: в 5:30 приходила женщина, которая заполняла холодильник. Она ставила кофемашину на таймер и следила за тем, чтобы в доме была свежая выпечка. В 7:30 приходили другие люди со свежими продуктами и готовили на день все, что вы только пожелаете. Если вы хотите что-то особенное, например лобстера к 15:00, — скажите, и он будет. Желаете второй бургер с сыром — пожалуйста. Каждый день холодильник наполняли и опустошали. Это было удивительно. Прекрасное использование средств, как по мне. © YeastLords / Reddit
- Работал в круглосуточном кол-центре по вызову врача на дом. Сервис предназначался для нескольких районных больниц и крупных клиник, но была у нас одна учетная запись врача для супербогачей. Они вызывали его по поводу и без. Однажды позвонили, потому что у кого-то из них, представьте себе, обнаружилась заусеница. И доктор поехал на вызов. © Bitwix / Reddit
- У моих родственников есть богатая подруга. Она написала «очаровательный» сценарий для фильма о ее жизни. Она снялась в этом фильме, попросила известного актера исполнить роль ее отца, а подружку своего сына и модель — сыграть ее в молодости. Далее женщина раздала DVD всем своим друзьям. Это был самый ужасный фильм, который мы когда-либо смотрели. © food***reddit / Reddit
- Я работал в сервисе по обслуживанию аквариумов. Один из моих клиентов держал особняк, в котором никто не жил. Там было 2 бассейна, 2 теннисных корта, огромные сады, встроенный в стену аквариум на 1 000 галлонов. 5 дней в неделю я ходил и кормил рыбок. Владелец мог не приезжать больше года. Все это время целая армия персонала убирала и охраняла дом, закупала и готовила еду — на случай его приезда. Я приходил домой с целыми баулами органического мяса, с авокадо, ананасами и даже, боже мой, черимойей (субтропический фрукт — Прим. ADME). Крутое было времечко. © larry_flarry / Reddit
- Я помню, как работал в загородном доме у одной очень богатой семьи. У них было около 20 лошадей и нанятый персонал, чтобы ездить на них, потому что у самих членов семьи не было на это времени. © caymn / Reddit
- Родители мужа построили новый дом и установили на кухне кран. Помимо горячей и холодной воды, из него течет кипяток и газированная вода. © galacticsimian / Reddit
- Один из наших инвесторов был миллиардером. Иногда мы общались на вечеринках. Самый невероятный момент был, когда он рассказывал о своем доме на горнолыжном курорте. Нет, он не лыжник. Нет, он не фанат гор. Нет, это не какая-то недвижимость, на которой он надеется заработать деньги. Он купил его, потому что ему нравилась идея о том, что для него в любое время доступны горнолыжные курорты. Он владел домом 10 лет, но, если не считать момента покупки, ни разу в нем не был. Этот парень был слишком большой шишкой, чтобы снимать жилье. Он хотел оставаться только в тех домах, которые принадлежали ему. © LA_Nail_Clippers / Reddit
- У владельца пентхауса гараж — это еще и его личный лифт. Таким образом, вы подъезжаете к дому, заезжаете в гараж, открываете дверь машины — и раз, находитесь на том же этаже, что и ваша квартира. Хотите себе такой лифт? © sonia72quebec / Reddit
- Мой босс, который непомерно богат, иногда поручает своим сотрудникам покупать для него кое-какие вещи. И вот недавно он попросил нашу лабораторию заказать весы, «способные измерять с точностью до 0,001 г». Что ж, я предлагаю ему 3 варианта стоимостью от $ 1200 до $ 2400. Он выбрал самые дорогие, так как «у них есть ветрозащитный экран». Также он оплатил срочную доставку. Весы привезли через 3 дня. Оказалось, что шефу они нужны были для готовки: его домашние весы вышли из строя. Вместо того чтобы заменить батарейки, этот человек купил весы за $ 2400, которые работают без батареек. © sleepy_Meerkat / Reddit
- В колледже с моей бабушкой жили весьма состоятельные девушки, которые надевали свои наряды только один раз, а затем выбрасывали их. Так что моя бабуля и ее подруги частенько выуживали из мусора эти вещи, стирали и носили с удовольствием. © billyandteddy / Reddit
Мы уже поняли, что у богатых свои причуды. Порой обеспеченные люди ведут себя мелочно или глупо, а иногда, напротив, ожидаешь подвоха от какого-нибудь миллионера, а он оказывается удивительно простым и щедрым парнем.
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