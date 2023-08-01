15+ историй из жизни неприлично богатых людей, которые выслушиваешь, разинув рот

Каждый из нас видел хотя бы один фильм или сериал о жизни состоятельных людей. Но часто реальность оказывается намного фантастичнее вымысла сценаристов. К примеру, некоторые богачи никогда не надевают одну и ту же вещь дважды и нанимают специалиста, который следит, чтобы их гаджеты всегда были заряжены.