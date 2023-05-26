15+ нестандартных имен, обладатели которых переплюнули даже всяких Жади и Лукасов

В последние годы детям стало модно давать какие-нибудь нетривиальные имена. То в честь героев фильмов или сериалов назовут, то откопают имечко в книгах. А порой встречаются такие экземпляры, что логика родителей вообще оказывается непонятна. Мы полюбопытствовали, с какими диковинными именами приходилось сталкиваться пользователям сети.

Наши имена вообще могут стать основой для кучи забавных историй. Иногда из-за того, что слишком уж необычно звучат. А порой причиной веселья или неудобств оказываются вполне привычные для нас имена — даже Маша и Саша.