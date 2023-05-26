15+ нестандартных имен, обладатели которых переплюнули даже всяких Жади и Лукасов
В последние годы детям стало модно давать какие-нибудь нетривиальные имена. То в честь героев фильмов или сериалов назовут, то откопают имечко в книгах. А порой встречаются такие экземпляры, что логика родителей вообще оказывается непонятна. Мы полюбопытствовали, с какими диковинными именами приходилось сталкиваться пользователям сети.
- Мне рассказывал коллега, что его знакомый — ярый поклонник футбола. Женился, у него родился мальчик, назвали Гол. Второй родился, назвали Офсайд. А вот когда дочка родилась, обрадовалась вся семейка, особенно жена: думали, что хотя бы дочери даст нормальное, человеческое имя. А этот затейник назвал ее Штангелиной. © Дилфуза Мансурова-Пулатова
- Среди моих нынешних учеников есть Мартин, Анна-Мария, Азалия и — вишенка на торте — Макиавелли. Если что, буду хвастаться, что самого Макиавелли учил. © V.oron / Pikabu
- Познакомилась несколько лет назад с молодой семьей — сыночка зовут Люк. Мама в положении, будет девочка. Спрашиваю: «Ждете Лею?» Даже удивились, как я так угадала. © Елена Лихачева
- У меня есть знакомая, у которой дочерей зовут Валькирия и Кассандра. © MoranDzhurich / Pikabu
- Я учитель. Имена детей в одном классе: Святояр, Оливия и Скай. У Ская еще есть сестра Луна и брат Атом. Не выдумано! © Елена Максимова
- Поступаю в театральное училище, в комиссии — Лев Скорпионович и Ядвига Вениаминовна. Я так понимаю, чтобы сразу срезать тех, у кого дефекты дикции. © Екатерина Аверина
- Под закрытие пришла женщина с ребенком закупаться салютами к Новому году. С горем пополам выбрали ей пару батарей, все упаковали, попрощались. И тут замечаем, что ребенок куда-то испарился. Женщина начинает орать: «Сократ, ты где? Сократ, иди к маме!» А Сократ стоит и витрину с петардами облизывает. © kinocringe / Pikabu
- Бабушкиного мужа звали Гелий. Она его так и представляла всем: «Второй элемент периодической системы». © Marina Kannula
- У нас во дворе жила девочка по имени Грация. Плотная, крупная, грубая. Даже из гимназии отчисляли в 1-м классе за поведение. Дети называли ее Грозация. © Anutovaya / Pikabu
- Преподавательницей по сопромату в институте была невероятно стильная Искра Ивановна. Мы всегда любовались ею, и имя очень нравилось. © Санта Санта
- Муж работал на представительство словенской компании. Босса у моего супруга звали Любо. И вот как-то звонит мама. Спрашивает моего мужа, что-то ей нужно было. Я говорю: «Мам, он в ресторан ушел, у Любо день рождения, празднуют». А мама как возмутится: «Кто такая Люба и почему твой муж ушел с ней в ресторан?!» Смеялась я еще очень долго. © kakyr / ADME
- Моего отца звали Леонард Васильевич. Так один раз ему в паспорте написали «Леопард Васильевич»! © Наталия Зимина
- Подруга рассказывала, что приехал к ее мужу по работе компаньон — то ли из Словении, то ли из Словакии — по имени Божедар. Вечером за ужином в ресторане он сказал, что хватит к нему так официально обращаться. Говорит: «Зовите меня проще — Боже». © Ekaterina Ruta-Zhukouskaia / ADME
- У меня знакомый есть. У него один сын — Корнилий, а второй — Терентий. А уменьшительно-ласкательно знаете как их называют? Корнилий и Терентий. © cfvgbhnjm / Pikabu
- У нас в городе жил мужчина, звали его Джунгли. Сына назвал Маугли, а дочь Багирой. © Инга Харебова
- Был у меня кавалер с редким именем. Пришла пора знакомить парня с родителями. Начала издалека, мол, у нас появится кое-кто новый, и назвала его имя. Так мама нахмурилась и рявкнула: «Ты кота решила в дом притащить?» Я опешила. Моего ухажера, кстати, звали Феликс. Пришлось быстро объяснять, что к чему, пока скандал не начался. До сих пор вспоминаем этот случай и смеемся.
- Что для меня удивительно? У меня есть хороший друг-грек. Он назвал детей славянскими именами. А я тут прихожу с дочкой на детскую площадку, так кругом Дионисы, Платоны, Афродиты... Почему тогда грека назвали Андреем?! © Подслушано / Ideer
- Когда я была маленькой, нашими соседями были супруги с двумя сыновьями. Одного мальчика звали обыкновенно — Алеша. А вот второго почему-то Андриан. Не Андрей, а именно Андриан. И родители никогда не называли его какими-то краткими вариациями.
- В детстве я дружила с мальчиком, которого звали Роберт. У нас была компания: Настя, Нина, Таня, еще пара ребят с традиционными именами, которые я уже забыла, и один уникальный Роберт. Тогда это для нас было в диковинку, а сейчас, спустя лет 15, уже не удивляет.
Наши имена вообще могут стать основой для кучи забавных историй. Иногда из-за того, что слишком уж необычно звучат. А порой причиной веселья или неудобств оказываются вполне привычные для нас имена — даже Маша и Саша.
AdMe/Народное творчество/15+ нестандартных имен, обладатели которых переплюнули даже всяких Жади и Лукасов
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