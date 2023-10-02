15+ неугомонных родственников, которые в лепешку расшибутся, но свое обязательно получат

Быть целеустремленным — отличная черта характера. Но что, если достижение результата происходит не совсем традиционными методами? Герои нашей подборки на примере своих родственников прочувствовали фразу: «Вижу цель — не вижу препятствий».

Родственники иногда придумывают нетривиальные пути и добиваются своих целей. В этом любому человеку помогает смекалка. И у нас есть подборка историй, где люди, благодаря своей находчивости, не только вышли сухими из воды, но и показали себя в лучшем свете.