15 невест, у которых пошли лесом все планы на приличную свадьбу
Частенько на свадьбах невесты испытывают столько стресса, что после такого хорошо бы в отпуск. То гости буянить начинают, то свекровь очевидно не рада всему происходящему. Да и сама подготовка к мероприятию регулярно подбрасывает сюрпризы. Мы зачитались ситуациями, после которых каждой невесте остается только выдохнуть и сказать: «Пренебречь, вальсируем».
- Моя сестра на дух не переносит лифчики. И когда она во всяких мешковатых футболках — это еще ничего. Но на мою свадьбу она ведь выбрала платье. Тонкое такое, обтягивающее. Одно неверное движение — и представление обеспечено. Умоляла ее купить лифчик, сказала, что все оплачу, даже нашла специальный магазин, где можно найти ее размер. А в ответ она заявила, что я думаю сексистскими стереотипами. © Technical_Weight4608 / Reddit
- Я потеряла своих брата с мамой, поэтому решила почтить их память и добавить их имена на свадебное платье, вышивкой. А когда швея подгоняла платье под меня, она просто выбросила это кусок! Я уже и владельцем ателье связалась, но мне заявили, что никакой вышивки и не было! Мол, я просто вру. Да, можно сделать новую вышивку, но я не планировала этим всем заниматься и тратить лишние деньги! © Quick-Confidence-355 / Reddit
- Вплоть до последних нескольких дней перед свадьбой обещали переменную облачность. Я планировала все устроить в шикарном саду, под открытом небом, чтобы все так красиво и вообще. А потом все пошло не так. Погода изменилась, и с большой вероятностью обещали дождь. Честно, я плакала. Много. Жалела себя и задавалась вопросом, что же я сделала не так, раз мне прилетела такая карма. Но знаете, наша свадьба была идеальной. Поскольку шел дождь, всем приходилось сидеть под навесом, а это означало, что все гости общались, а не разбрелись кто куда. Было так уютно и романтично. Да, я тащила платье по мокрой траве и грязи. Но если бы кто-нибудь спросил меня, хочу ли я все повторить, но уже в солнечную погоду, я бы ответила «нет». © TheShroomDruid / Reddit
- О, моя мама отчебучила. Она хотела надеть на мою свадьбу белое кружевное платье и показывала фотку. Естественно, ей сказали, что она не может надеть белое. А мама ответила на это феноменально: «Я бы никогда не надела белое на свадьбу своей дочери». А что ты нам тогда только что показывала, мама? © LadderPotential8808 / Reddit
- Всегда мечтала, чтобы на моей свадьбе была целая куча свечей. Да, я это устроила и это было шикарно! До тех пор, пока в какой-то момент я не почувствовала запах дыма. Мое платье загорелось! Прям как в «Голодных играх», блин. Все обошлось, все в порядке, но, конечно, максимально незабываемо. © weddingv / Reddit
- Сразу после предложения будущая свекровь заявила, что хочет поставить большой хореографический номер. Мол, они со свекром выйдут, потом вытащат моих родителей, братьев, сестер, всех. Нас, конечно, аж передернуло. Потом год она молчала и вот вдруг снова заявила, мол, собираемся и репетируем. Мой жених ответил, что мои родственники ничего такого не хотят и делать не будут. Она в ответ была ну очень недовольна. Ладно, что уж там — она была в ярости. © Rude_Chipmunk_7469 / Reddit
- На моей свадьбе мама сломала ногу. К ощущению потерянности добавилось чувство одиночества, потому что первой реакцией моего новоиспеченного мужа было: «Я так не смогу, я не хочу!» Ведь вместо медового месяца предстоял уход за больной. Я тогда подумала, мол, ну вот, еще и развод на носу, видимо. И не ошиблась, через три месяца мы развелись. © Подслушано / Ideer
- Бабушка на моей свадьбе сказала тост, а в конце добавила: «Ты у меня такая красавица, глядишь — может, и лучше жениха найдешь». Спихнули бабушкин фейл на возраст, но муж сильно обиделся. © Подслушано / Ideer
- На моей свадьбе три человека отличились умом и сообразительностью. Первая — это моя крестная, которая встала с траурной физиономией, сказала только: «Ну зачем ты это все» — и протянула конверт. Вторая — свекровь, которая по-тихому тырила еду со столов. И третий — младший брат мужа, который выхватил у меня букет и долго впихивал его своей жене со словами «ты единственная здесь невеста». © Подслушано / Ideer
- На моей свадьбе визажист напутствовала: «Губы у тебя тонкие, незаметные, поэтому носи с собой все торжество помаду. Помни — без губ ты никакая!». Вот спасибо! То есть после каждого «Горько!» помадку подкрашивать, а то невеста некрасивая на фото получится? А улыбка на губах и счастливые глаза уже никого красивой не делают? © Подслушано / Ideer
- Отец на свадьбе нахамил, что я вышла за, скажу цензурно, недомужчину, ведь у «нормальных» мужчин не бывает длинных волос, прикольных шмоток, тату и прочего. Вот только мой муж — высокий, спортивный, очень симпатичный разработчик с соответствующим доходом. А папаша — мелкий лысый пузан, пашущий ОБЖ-шником в школе за три копейки, которого выгнала из дома мама и никогда не уважали мы с сестрой, а сейчас и не общаемся. © Подслушано / Ideer
- На свадьбе просили не дарить подарки, а только деньги в подписанных конвертах, мол, кто сколько может. Я решила, что мы не будем делить общую сумму, а просто оставим себе конверты, которые подарены нашими гостями, и потратим на свое усмотрение. После свадьбы я купила ортопедический матрас, а муж провел общий медосмотр со всеми дорогими анализами, МРТ всего тела и вылечил зубы. Сделала три вывода. 1) Никакого раздельного бюджета. 2) Муж — эгоист, и мне нужно поучиться у него. 3) Мои родные и близкие обалдеть какие скупые. © Подслушано / Ideer
- Родители жениха настаивали на том, что на свадьбе в 130 человек должна быть их собака (лайка, 7 лет). На все возражения о том, что на свадьбе будет много людей и дети, они говорили одно: «Собака для нас как ребенок, оставить дома мы ее не можем». Никакие уговоры и адекватность в виде того, что это животное, и как она себя поведет в ситуации, если дети или гости будут приставать, не помогли. Было бы очень смешно, если бы не так грустно, что из-за собаки свадьбы не будет. Шесть лет в отношениях. © Подслушано / Ideer
- О боже, моя швея в целом казалось компетентной и дружелюбной. А потом выдала: «Ты худая, но вполне можешь еще сбросить как раз к свадьбе». И это после того, как я сказала ей, что это не мой нормальный вес, я вообще-то болела и похудела! © spookiesandcreamx / Reddit
- Подруга на моей свадьбе начала буянить. За 10 лет ни разу ее такой не видела. А тут она пыталась мне исполнить «поздравительную» песню о том, что мужикам нельзя верить. Потом цеплялась ко всем мужчинам на празднике. А потом начала тупо плакать. Все видео со свадьбы испорчены этим. © Подслушано / Ideer
А вот еще истории о том, что на свадьбах бывает столько безумия, что хоть экранизируй.
AdMe/Народное творчество/15 невест, у которых пошли лесом все планы на приличную свадьбу
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