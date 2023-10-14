15 невест, у которых пошли лесом все планы на приличную свадьбу

Частенько на свадьбах невесты испытывают столько стресса, что после такого хорошо бы в отпуск. То гости буянить начинают, то свекровь очевидно не рада всему происходящему. Да и сама подготовка к мероприятию регулярно подбрасывает сюрпризы. Мы зачитались ситуациями, после которых каждой невесте остается только выдохнуть и сказать: «Пренебречь, вальсируем».