15+ незабываемых квартирантов из серии «Тушите свет — кино начинается»
Арендодатели и квартиросъемщики — вечная тема. Первые жалуются на никудышных постояльцев, вторые рассказывают про страхи съемного жилья. Такие тесные взаимоотношения рождают просто море курьезных историй, которые впору в сборник собирать и печатать.
- Жила в большой двушке и одну комнату решила сдавать. В нее заехала молодая пара с детьми. Мамаша работала продавцом на колбасе, а на смену она уходила на шпильках в леопардовой юбке. Девушка дошла до того, что пользовалась всеми моими вещами вплоть до расчески. Если я что-то разрешала ей взять один раз, то потом это перекочевывало в ее комнату. Сожгла сковороду с пластиковой ручкой, поставив ее в духовку. Не убиралась, не готовила. Потом и вовсе перестала платить за квартиру. В итоге я их после долгих предупреждений выставила. © Елена Паршина / ADME
- Подруга решила сдавать свою квартиру. Пришла на просмотр молодая пара, ожидающая ребенка. Все бы ничего, подруга не против детей и животных была, но эти товарищи ей безапелляционно заявили, мол, вы в объявлении указали, что в квартире есть все необходимое для проживания. Она спрашивает, мол, а что не так? Они ей: «У нас ребенок будет, нам нужна детская кроватка, пеленальный столик, стерилизатор для бутылочек, ну и уже надо стульчик для кормления заранее взять, мы готовы купить сами, чеки вам предоставим, вычтем эту сумму из арендной платы».
Подруга не из тех, кто за словом в карман лезет, но там просто стояла, говорит, примерно так: откроет рот — закроет, откроет — закроет. Хорошо, агент взяла на себя смелость донести до товарищей, что понятие «все необходимое для проживания» все-таки не включает индивидуальные потребности, будь то детские кроватки или массажные столы. © Anastomus / ADME
natalishuv / Depositphotos
- Мои родителей сдавали квартиру. Ночью они проснулись от страшного грохота: их новый квартирант решил вбить в стену гвозди, чтобы развесить на них свою обувь! © 40sleeps / Reddit
- Заселила как-то пару и сижу спокойно дома, чаи гоняю. Звонят.
— А как у вас свет выключается в комнате?
— Эм-м?!
— Ну мы выключатель не нашли, подумали, может, хлопком выключается, сидим тут хлопаем. Уже минут 20 в разных частях комнаты похлопали, не срабатывает.
Я уже сдавленно ржу и давлюсь чаем.
— Возле шкафа на стене выключатель.
— Нет там, мы смотрели.
— Между шкафом и телевизором, прямо посередине стены.
— Вы за кого нас держите? Нет тут выключателя!
— Да не-е-ет, что-о-о вы! Просто в обед он там был, и я прямо-таки теряюсь в догадках, куда же он мог деться...
— Его нет!
— Хорошо, сейчас я приду и выключу вам свет. Но если он на стене между шкафом и телевизором, с вас 500 рублей.
Тишина секунд 10.
— Ой, мы нашли. Извините. Там просто стул стоял, не заметили, до свидания.
Прямо вижу эту картину: он и она, «Дорогой, выключи свет!» И пошел мужик по квартире в ладоши хлопать — «предварительные аплодисменты», так сказать. Бывает. © CrazySquirrel19 / Pikabu
- Сдаю квартиру. Как-то пришел парень лет 20. Квартира 2-комнатная, все есть для хорошей жизни. Зашли в коридор, и он спросил: «А ложечки обувной нет?» Я говорю, мол, нет. Его ответ: «Тогда мне эта квартира не подходит». И ушел. © Подслушано / Ideer
- У меня есть 1-комнатная квартира, и я ее сдаю. За несколько лет насмотрелся на всяких квартирантов — и адекватных, и не очень. А были еще те индивидуумы.
Парень лет 25, снял на неделю, якобы сессию сдать. Разбил окно и оторвал шкаф с посудой на кухне. Пытался повесить, но не получилось, и в итоге разломал его (хотя кухонный гарнитур был куплен за 2 месяца до его въезда), тюль прожег.
Семейная пара, сняли на месяц. Оторвали вешалку в ванной комнате, а при попытке повесить новую раздолбили плитку и попали в кабель в стене.
2 девчонки поступать приехали, сняли на 2 недели. Разодрали пододеяльник и простынь на кровати, сломали подголовник. Не знаю, как умудрились.
Девушка лет 30. Решила постирать свою подушку перьевую (именно свою, у меня искусственный наполнитель) в машинке. В итоге подушку разорвало, пух по всей машинке, насос сгорел. © al56.81 / Pikabu
- Девушка, снимавшая квартиру, взяла и смыла детские подгузник в унитаз. А потом у нее хватила ума вызвать меня, чтобы я помог ей разобраться с засором. При этом у нее даже не было детей! Я спросил, как так получилось, а квартирантка ответила, что просто такая вот вредная. © Billbapoet / Reddit
8th / Depositphotos
- Мы с мужем сдавали квартиру. Особо запомнилась одна мамаша с раскормленным сыном-подростком. Когда она увидела мою 5-летнюю дочь, то начала настойчиво приглашать ее в гости, чтобы дочь поиграла с ее сыночкой. Алло, ему лет 13–15, вы серьезно?! А мне выдала: «Пока мы будем жить в вашей квартире, дети подружатся, потом можно их поженить, а квартиру вы же им подарите к свадьбе?» Сказать, что я офигела... А с виду адекватные люди. © Anna Tiedt / ADME
- У моих соседей постояльцы (приличная молодая пара) вынесли из квартиры все, срезали даже линолеум. Никто из соседей ничего не видел и не слышал. Даже я, которая с маленьким ребенком все время дома. Видно, опытные постояльцы. © Наталия Наталия
- Одна дама с детьми устроила в съемной что-то невообразимое, там было очень грязно и неприятно пахло. Я до сих пор помню этот ужасный запах. А еще она залила гель для стирки прямо внутрь кондиционера через вентиляционные отверстия. Сказала, что сделала это для аромата. © SnooBunnies8381 / Reddit
- Только что отвозил клиента к нему на дачу, которую он сдавал в аренду. Ситуация такая: парень около года сдавал домик 2 работягам, все было нормально. В декабре они сообщили, что съезжают, но, поскольку дача от города далеко, парнишка просто попросил оставить ключи. А вчера ему звонит председатель и говорит о долге за электричество в 10 тысяч. Парень в шоке, никто же там не жил. Оказывается, эти работяги так и не съехали, продолжая жить на халяву. Парнишка молча приехал, дома их не было, забрал из своего дома их инструмент и стал ждать. А дальше началось веселье: эти гении, придя домой, вызвали милицию и накатали заявление на хозяина, что он, мол, украл их инструмент и плюс к этому 94 тысячи. © Chagob / Pikabu
- Сдавала знакомая жилье. Через год, когда соседи начали жаловаться, пошла она туда с проверкой. Оказалось, что там по всей квартире матрасы и живет человек 20. Везде страшный бардак. Но самое милое — это то, что еду они готовили на костре прямо посреди кухни. И естественно, вся она была донельзя покрыта копотью. Как будто в пожаре побывала. © Yelena Kuscu
- Родители сдали квартиру в расчете на двух человек, а квартиранты туда въехали вдесятером! Каждую ночь шум, гам. А один вообще таскал соседское сушащееся белье. Короче, через неделю они их выгнали. © joe_nard_vee / Reddit
javiercorrea15 / Depositphotos
- Вчера приехала к нам знакомая жены (сама она живет в соседнем городке). Хотела навестить квартирантов и забрать деньги за аренду квартиры, которую она сдает у нас в городе. Весь день квартиранты не брали трубку, и знакомая решила сама зайти в квартиру... Проломленная дверь в санузел, раскурочена вся мебель, техника отсутствует. Студентиков и след простыл. Все бы ничего, но договора аренды нет и — внимание! — по договоренности деньги нужно было платить по истечении прожитого месяца. То есть не предоплата, а постоплата. Кому расскажу, не поверят ведь. © axper4ik / Pikabu
- Я сдаю квартиры посуточно, поэтому могу уже триллер написать о всякой мерзости. Самое впечатляющее — это когда на газовой плите шашлык делали. Сняли решетку, крышечки с конфорок, включили огонь на максимум и жарили мясо так же, как на костре. Представляете, что с плитой было? © Aleksandra Miyamoto
- Мои родители сдавали квартиру через знакомых. Когда я приехала туда, я просто обалдела. Кухни не было вообще, даже раковины, только сиротливо стояла газовая плита, которая была в жутком состоянии. Вынесли все, что можно было вынести, включая люстры. © Irina Svirski
- Прихожу в квартиру и вижу, что жилец выкрасил зал в темно-синий цвет, а пол — в ярко-красный. Ну и еще 1 апреля утром звонил с сообщением, что сгорела квартира. Но это уже шутил. © Регина Турова
- Последние 5 лет я сдаю квартиру (получила в наследство). За эти годы я окончательно потеряла веру в людей, а также доверие к ним.
Вот случай был: ближе к ночи звонит съемщица. Говорит, мол, я вам чек скинула на 9 тысяч и номер карты, скиньте денег, я обои купила. Говорю, что никакого ремонта без согласования, обои надо вернуть. Так она давай кудахтать, мол, все купила и деньги ждет. Посмотрела я на эти обои, красивыми их точно нельзя назвать, поэтому я настояла на том, чтобы она их сдала. © Подслушано / Ideer
- Сдавал квартиру мужчине, за первый год он там ни разу не был, счетчики по нулям. Вахтер сказал, что он никого не приводил и был реально раз в 2-3 месяца. Спрашиваю: «Зачем снимал?» А мужик отвечает, что периодически жена выгоняет из дома, плюс приезжал иногда на пару дней и ничего не делал — просто лежал и смотрел телевизор. © Bdytsch / Pikabu
Выслушав страшные истории арендодателей, мы теперь наверняка знаем о том, какие сюрпризы могут преподнести никудышные жильцы. А теперь стоит послушать и квартиросъемщиков, которые рассказали о нерадивых хозяевах жилья.
AdMe/Народное творчество/15+ незабываемых квартирантов из серии «Тушите свет — кино начинается»
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