15+ незабываемых квартирантов из серии «Тушите свет — кино начинается»

Арендодатели и квартиросъемщики — вечная тема. Первые жалуются на никудышных постояльцев, вторые рассказывают про страхи съемного жилья. Такие тесные взаимоотношения рождают просто море курьезных историй, которые впору в сборник собирать и печатать.

Выслушав страшные истории арендодателей, мы теперь наверняка знаем о том, какие сюрпризы могут преподнести никудышные жильцы. А теперь стоит послушать и квартиросъемщиков, которые рассказали о нерадивых хозяевах жилья.