15 незаурядных имен в списке контактов, с которыми связана почти детективная история
Имя человека и первая ваша ассоциация с ним — вот из чего частенько складываются названия в списке контактов. Разгадать такой шифр спустя время порой не может и сам хозяин телефона, не говоря уже о случайных свидетелях.
Мы в ADME решили узнать, с какими историями связаны загадочные имена в телефонах пользователей интернета.
- Лучшая подруга записана в телефоне «Шакал». Однажды мы были с ней в Шереметьево и я оставила на столе в кафе свой телефон. Очнулась, начала с подружкиного звонить на свой. Трубку взял мужчина, который в итоге отдал телефон и очень хихикал от того, как выглядит шакал. © naty / PIkabu
- У моего начальника, сурового взрослого дядьки с большими амбициями, дочь решила выйти замуж по любви, а не как папенька хотел. И выскочила за простого работягу. Уж двое детей, лет 6 брака за плечами, а муж у тестя своего так и записан «Вася Жених». Видимо, не принимает голова неугодную реальность и рука не поднимается переименовать. © E.lena / ADME
- Я у моей парикмахерши записана как «Катя Брови», потому что, как она объяснила, у меня красивые черные брови. У меня приятельница записана «Катя Кони»: человек любит лошадей. © Bateau / ADME
- Мы с бывшей девушкой работали вместе. Это была очень строгая и нудная рабочая зона. Там нужно было вести себя сдержанно. Поэтому флиртовали мы подобными фразами: «Это не для протокола, но мне нравится твоя улыбка» или «Не для протокола, но мне нравится твое лицо». Долгое время друг у друга в телефонах мы были записаны как «Не Для Протокола». © Andrew Cullum / Quora
- У меня есть потрясающая бабуля, ей 68. Она ведет здоровый образ жизни, по образованию тренер. Всю жизнь в спорте и в работе с молодежью. Вот и выглядит потрясающе. Я всегда мечтала, чтобы именно она была моей мамой. Она лучшая подруга для меня.
В моем детстве она была со мной на одной волне и ее часто принимали за маму. Я гордилась этим и всегда называла ее Мамбушка. Даже до сих пор у меня так в телефоне записана. © Палата № 6 / VK
- У меня есть контакт «Парень С Сеном И Коровами». Я работал над кабельными линиями, которые шли по столбам через лес, а рядом было клеверное поле. Один из моих сотрудников неоднократно проезжал через поле на квадроцикле и испортил большую часть клевера. Фермер, которому принадлежало все это добро, чертовски разозлился. Мне пришлось возместить ему ущерб. Однако я не смог запомнить его имя. © WuTangLAN93 / Reddit
- «Гринч — похититель Рождества» — мой любимый рождественский фильм. Я пересматривала его каждый декабрь. А мой муж очень любит Джима Керри и хорошо ему подражает. Он может точно повторить мимику почти любого его персонажа. После нашего первого же свидания я записала его в телефоне как «Гринч». © Casey Pines / Quora
- У меня есть друг, которого мы из-за прически называем Лист Салата. Так он и записан в телефоне. © crunchy_boi69 / Reddit
- Лет 10 назад супруг ездил в командировки. Было у него 2 сим-карты: одна домашняя, вторая — для межгорода. А так как телефон был попроще, на одного абонента можно было записать один номер. Поэтому был он у меня записан как «Любимый» и «Добытчик». Как-то искал чей-то номер и увидел этих абонентов — вот крику было. Пока я не заставила его собственноручно набрать оба контакта. Я у него записана «Мать Моих Детей». © vusya38 / Pikabu
- Муж уже 15 лет записан как «Любимый Мух». Все, кто видит, пытаются меня поправить. Говорят, что буква в конце перепутана. А я его так назвала, когда мы с ним в пору еще романтических отношений каждое утро в метро встречались. Ехали на работу с разных станций, сонные, прижавшись, как шпроты в банке. Он как был сонная муха, так и остался. © Маруся / ADME
- Сыну было лет 7. Взял мой телефон, увидел один из контактов и сказал: «Мама, у тебя в телефоне какие-то „ду́хи“». На самом деле это так был записан телефон девушки, которая торговала духа́ми. © Алена Вороновская-Баженова
- Я сохранила номер подруги под именем «Суперкалькулятор», потому что она очень хорошо считает. © Kajal Madaan / Quora
- Однажды решила почистить контакты в телефоне. Среди них был «Дима Собака». Я два дня думала, кто этот человек и чем он меня обидел. Потом вспомнила, что это друг моих друзей, он просил найти для его жены собаку на день рождения. © Aleksandra Miyamoto
- Сосватали мне одновременно двух мальчиков. Что характерно, звали их одинаково. В телефоне записаны были соответственно: «Семен 1» и «Семен 2». С первым общение сошло на нет из-за отсутствия общих интересов. Со вторым начали встречаться и поженились. Первые полтора года он так и был в телефоне «Семен 2». Потом возмутился и был торжественно переименован в «Семен 1». А я у него записана очень оригинально: «Жена». © Sovamnet / Pikabu
- У меня в школе есть кафетерий, а в нем работают девушки, которые могут приготовить вкусный бургер для экстренного завтрака. Их контакт у меня на быстром наборе под названием «Завтрак». © Linkni777 / Reddit
А какие нетипичные имена есть в вашем списке контактов?
AdMe/Народное творчество/15 незаурядных имен в списке контактов, с которыми связана почти детективная история
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