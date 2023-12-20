15 новогодних утренников, от которых наверняка выпал бы в осадок и сам Дед Мороз

Новогодние утренники порой превращаются для родителей в обязаловку. Но тех, кто все же дошел до украшенных мишурой садиков и школ, почти всегда поджидают курьезы. Неправильные костюмы, забытые стишки и умопомрачительные детские перлы — обычные вещи на утренниках.