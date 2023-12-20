15 новогодних утренников, от которых наверняка выпал бы в осадок и сам Дед Мороз
Новогодние утренники порой превращаются для родителей в обязаловку. Но тех, кто все же дошел до украшенных мишурой садиков и школ, почти всегда поджидают курьезы. Неправильные костюмы, забытые стишки и умопомрачительные детские перлы — обычные вещи на утренниках.
- Дочке 5 лет, новогодний утренник. Все по сценарию. Дед Мороз говорит: "Дети, все вместе скажем: "Раз, два, три, елочка гори...«"Дети кричат, а гирлянда не зажигается. Дед Мороз: «Наверное, нам нужна помощь родителей». И тут требовательный голос дочки: «Ма-а-а-м!» © Martisha38 / Pikabu
- Меня саму однажды чуть Дедом Морозом не сделали. Пришла на утренник к младшему брату, который учился в начальной школе. Я была в классе 6-7 и обычно ходила к нему на собрания и всякие мероприятия, так как родители работали. В этот раз наш отец пообещал прийти, но задержался. Больше ни одного папы не было, да и мам несильно много. Учительница просто на меня насела: «Ну как же без Деда Мороза? Выручи»! Увела меня в туалет, надела на меня костюм, я стою в нем и чуть не плачу. И тут мой отец пришел. Я в него этот костюм швырнула практически. Ну ничего, нормально отыграл, праздник был спасен. И отец наконец-то примерил на себя эту роль. В первый и в последний раз, по-моему. © Katie M. / ADME
- У меня есть сестра, она старше меня на 7 лет. Так вот, был у нее новогодний утренник в садике. Леночка читает стишок. Вышла и слова забыла. Но не растерялась: «Каля-баля, каля-баля, каля-баля, елка». © Anastasiya Perminova
- Когда ходил еще в детский сад, на новогодний утренник ставили сценку по сказке «Муха-Цокотуха». Мне дали главную роль Комара, который в конце действия освободил муху от злодея Паука. На репетициях все шло как по маслу: и девочка, что муху играла, мне очень нравилась, и сабля была как настоящая. Но вдруг я заболел и пропустил пару заключительных репетиций. В итоге мне досталась роль таракана. Вот так, не успев начаться, закончилась моя актерская карьера. © Подслушано / Ideer
- Пару дней назад общалась с приятельницей, которая работает воспитателем в детском саду. Она поделилась со мной своей большой болью — родители поголовно снимают все праздники на телефоны. В момент, когда малыш впервые в жизни читает стишок на публику, он ищет глаза мамы или папы, ему нужна поддержка, а вместо этого он натыкается на телефон, теряется и плачет. Мамы и папы, попросите одного человека поснимать всех деток. Этого будет достаточно. А сами смотрите на ребенка, а не на экран телефона. Для него это важно. © IamLie / Pikabu
- Думаю, на мою жизнь серьезно повлиял тот новогодний утренник, когда родители одели всех девочек в принцесс и снежинок. У меня не было нарядного милого костюма, и мама дала мне свое огромное коричневое платье, купила в супермаркете маску и сказала, что я буду медведем. © When_I_am_gone / Twitter
- У меня была странноватая бабушка. Однажды у младшего брата, ее любимчика, в садике был новогодний утренник. Там ему дали подарок — килограмм разных конфет. Пришли мы с праздника к бабушке, и она заставила брата съесть сразу все конфеты из этого подарка. Аргументировала тем, что если он принесет конфеты домой, то мать точно заставит с сестрами поделиться. © Подслушано / Ideer
- Как-то в детском саду, в котором я на тот момент работала, перед самым утренником заболел папа, который должен был играть Деда Мороза. Еле уговорили другого. Слов он, конечно, не знал, выучить не успевал. Тогда музыкальный работник сократила текст до минимума, написала его крупными буквами на листах А4, пронумеровала и повесила сзади на елку. Выглядело это потом примерно так. Выходит дедушка из-за елки:
— Здравствуйте, дети!
Пока дети вразнобой отвечают, он снова шмыгает за елку. Потом снова:
— А кто уже готов Новый год встречать?
И опять шмыг за елку. Я, конечно, немного утрирую, но выглядело это забавно. © Сандра / ADME
- Когда я была в пятом классе, выбрали меня Снегурочкой на новогодний утренник. Радости не было предела. Костюмы тогда готовили сами. Мама была рукодельница. Постаралась и сшила чудесный наряд Снегурочки. Все были в восхищении. Говорили, что никогда такого костюма еще не было. Были и белые сапожки, и косы белые. Короче, загляденье. Я выучила огромный текст в стихах, мы отыграли программу с Дедом Морозом. Наступил момент выдачи призов за костюмы. Я, уверенная, что получу сейчас главный приз, была в предвкушении. Но мне вместо большой куклы за первое место дали просто еще один кулек с конфетами. Я была в ступоре. Оказалось, что папа, будучи председателем родительского комитета, сидел в жюри. И не смог отдать единственную куклу своей дочери, хотя все очень настаивали. До сих пор помню, как бежала домой, рыдая навзрыд. Было очень обидно. И жили мы вроде нормально, и куклы у меня были, но вот чувство несправедливости все равно запомнилось надолго. © Panda***777 / Pikabu
- На нашем утреннике было все как обычно. Ведьмы, не пускающие Деда Мороза, грустная Снегурочка-организатор. 18-летний Дед Мороз, под 2 метра, с длинной бородой. Чуток разбилось плавное течение праздника последней строкой стишка, прочитанного моим внуком. Во время нашей репетиции дома я включил режиссуру — попросил сделать на последней строке («Грязь и лужи в декабре!») мерзкое выражение лица и такой же голос. На этих его словах зал расхохотался, и даже раздался голос: «Как мы тебя понимаем!» © vbs44 / Pikabu
- Мне во втором классе мама сшила костюм мыши и сделала маску Микки Мауса, тогда это было супермодно. Все были снежинками, Красными Шапочками, а тут такое. Я имела оглушительный фурор, но каждая завистливая девчонка старалась наступить на хвост (мама хотела как лучше и сделала его длинным, волочащимся сзади). Поэтому хвост пришлось таскать в руке, как шлейф у бального платья. © Ольга Гуляева
- В свете Нового года на работе обсуждали детские утренники. Где купить костюмчик сказочного героя или Бэтмена, к примеру. Сыну одной сотрудницы сказали прийти зайчиком, а ребенок в слезы — не хочет и все! А я хотел быть зайчиком. Вот честно! С ушками и с бомбошкой на шортиках. И помогать с другими зайчиками и снежинками расколдовать Снегурочку! Мне скоро 40 и я до сих пор не понимаю, почему я был приспешником Бабы-яги. Тамара Рафаэльевна, ну как так-то? © GorodPlanetovich / Pikabu
- Однажды на новогодний утренник мне нужно было играть само время. Звучало эпично, но все, что я должен был делать, это, как ни странно, иногда выходить на сцену и говорить, который час. © 2mist_ / Twitter
- Помню, в детском саду меня хотели сделать Снегурочкой на новогоднем празднике. Но в последний день взяли другую девочку, а мне дали роль Машеньки, ибо я была маленькой и компактно помещалась в короб с подарками для детей. Короб на плечах нес медведь. © JMierzejewska / Twitter
- В садике я была запасной Снегурочкой. Основная заболела и на репетиции не ходила. Но пришла на сам праздник. Не зная стихов и прочего. Мы всей группой хором ей подсказывали. А я не могла понять, почему она играет роль, которую не знает, а я учила и меня не взяли. Даже не обижалась, именно не понимала. А вот старший мой как-то на праздник болел, но мне позвонила воспитательница и очень-очень просила, чтобы он пришел, чуть не главную роль играет. Ладно, повела. А он там был из разряда «третий камердинер за пятым столбом». Ну вот нафига так делать? Могли вполне без него обойтись. Больше я его так не таскала никуда. © Конфуз / ADME
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AdMe/Народное творчество/15 новогодних утренников, от которых наверняка выпал бы в осадок и сам Дед Мороз
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