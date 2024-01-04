15 женщин пошли смотреть за чужими детьми и даже не догадывались, какие качели-карусели их ждут

Если всей душой любишь детей и обладаешь должными знаниями, кажется, что легко справишься с задачами няни. Но, конечно, еще все зависит от характера ребенка и того, в какую семью попадешь. Одни родители смотрят на наемного сотрудника с уважением и оплачивают все от билетов до тапочек, а другие чуть что орут или сами чудят похлеще, чем их детки.