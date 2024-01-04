15 женщин пошли смотреть за чужими детьми и даже не догадывались, какие качели-карусели их ждут
Если всей душой любишь детей и обладаешь должными знаниями, кажется, что легко справишься с задачами няни. Но, конечно, еще все зависит от характера ребенка и того, в какую семью попадешь. Одни родители смотрят на наемного сотрудника с уважением и оплачивают все от билетов до тапочек, а другие чуть что орут или сами чудят похлеще, чем их детки.
- Работаю няней, прихожу знакомиться с новой семьей. Там дети — погодки. Семья позиционировала себя как обеспеченных людей. Зашла в квартиру и пришла в состояние, которое в умных книгах описывают словосочетанием «когнитивный диссонанс». Обои содраны, одежда разбросана, игрушки грязные. Выданные мне тапки прилипают к полу. На кухне везде стоит грязная посуда. Грязь. Цветы пыльные. Пока я знакомилась с детьми, их мама зависала в интернете. Она работает удаленно, а няня нужна для того, чтобы дети не отвлекали. Проснулся младший мальчик — нужно покормить. Смесь мама растворяла прямо горячей водой из крана... Я вообще не чистюля, но работать там не стала. © Палата № 6 / VK
- Работала няней у знакомых. Сильно привязались с ребенком друг к другу. Но мы с мужем планировали детей, и, наконец, у нас получилось. Начался токсикоз. Я понимала, что 5 дней в неделю ездить в садик за моим подопечным — это слишком тяжело. Сказала мальчишке, что у меня в животе малыш растет, поэтому я должна позаботиться о нем и пока не смогу приезжать. Узнала потом, что он сильно плакал, ведь ему нужна только я, а не другая няня. Но больше всего он переживал, что мне еще рожать! А это ведь ужасно больно. Родители еле его успокоили, объяснив, что 9 месяцев ребеночек будет расти, а рожать я буду только один день. © Подслушано / Ideer
- Однажды мама вручила ребенку на завтрак банку мороженого и ложку. Через 5 минут появился папа. Он переложил мороженое в тарелку и, глядя на меня высокомерно, прочитал ребенку лекцию о том, что нужно есть из нормальной посуды. Мне было обидно, но я не стала объяснять, что это его жена всучила мальчику мороженное прямо в упаковке. © crushedhardcandy / Reddit
- Подрабатываю няней у знакомых. Их ребенок еще маленький, зубы не так давно начали расти, что, естественно, его очень беспокоит. А я, видимо, настолько близко к сердцу приняла его мучения, что вчера полночи не могла уснуть из-за того, что тоже болели зубы. И вот сидим мы в парке: двое бедолаг с кислыми минами, одному 9 месяцев и режутся молочные зубы, другой 23 года и режутся зубы мудрости. © Подслушано / Ideer
- Пришла первый раз в одну семью на пару часов. Там двое детей, я играла с шестилетней девочкой. И вот мне пора уходить, а ребенок в слезы.
— Я не хочу чтоб она уходила, она больше не придет!
— Придет другая.
— Я не хочу другую, я хочу эту!
Не думаю, конечно, что это хорошо, если ребенок с моим уходом начинает истерить. Но я не пытаюсь понравиться или что-то в этом роде, играю просто увлеченно с детьми, мне действительно интересно с ними. © Ариша Эсперанса / Dzen
- Работала я в одной семье няней по выходным. Они звали меня для того, чтобы я играла в игры с их шестилетним сыном. Ребенок был тем еще командиром и капризничал, когда что-то шло не так, как он хотел. А еще после первых нескольких встреч с мальчиком мне вдруг заявили, что я могу приносить с собой обед и ставить его в их холодильник. Еще уточнили, мол, не волнуйся, аллергии на что-то ни у кого из членов семьи нет. © nerdcamper / Reddit
- Работа няней дает возможность наблюдать за укладом жизни в семьях. Вот, например, есть семья, где дети сами по себе — их питанию и развитию особого внимания не уделяют, дома постоянно бардак и шум. Но у них всегда весело, нет никаких особых требований. А вот семья, где все чинно и благородно. Дети по расписанию ходят даже в туалет и максимально правильно питаются, но такая тоска в их глазах. Им хочется прыгать и бегать, но надо заниматься. Вот и думаю: кто из них счастливее? © Подслушано / Ideer
- Как-то то работала с ребенком, который ни в какую не верил, что я взрослая. А когда у меня отросли длинные ногти, он посоветовал мне попросить мою маму их подстричь. Я объяснила, что давно уже замужем и не живу с мамой, а он просто начал ржать. © Harrold_Potterson / Reddit
- Устроилась няней. Не понимаю, зачем люди рожают детей, если хотят, чтобы с ребенком сутками напролет возилась няня, а он тихо сидел в своей комнате и не издавал ни звука? Придут с работы, посюсюкаются с ним 10 минут и просят, чтобы я его увела. А он родителей весь день не видел, начинает орать, капризничать. Они начинают беситься из-за шума и обвинять меня. В выходные та же картина. Сбежала от них! Пусть хоть несчастный ребенок с родителями немного побудет. © Подслушано / Ideer
- Работала с очень упрямой девочкой-трехлеткой. Заставить ее что-то сделать можно было, только подкупив конфетами. Как-то раз она задирала младшего брата, пришлось снова давать мармеладки. А когда я рассказала об этом родителям, они вдруг выдали: «Давайте уже, наверное, завязывать со сладостями». И потом сами давали дочке мармеладки, чтобы она себя хорошо вела. © erinkp36 / Reddit
- Вчера вечером я присматривала за мальчиком, пока его отец гулял на свадьбе. Мы были в доме его бабушки и дедушки, которые потом меня и сменили. Была уже глубокая ночь, мужчина дал мне денег на такси (живут они в довольно мрачном местечке). Я пошла заказывать машину, но тут вдруг меня подрезает бабушка и говорит: «Погоди, у меня есть идея получше». Она вышла куда-то на пару минут, а потом меня под домом ждал лимузин. Бабуля мне еще и цветы напоследок вручила со словами: «Колесница ждет, принцесса». © Least_Holiday3974 / Reddit
- Я сижу с шестилетней девочкой. Однажды она спросила, сколько мне лет. Услышав ответ, малышка ошарашила меня вопросом: «А почему ты до сих пор не работаешь?» Я сказала, что моя работа — присматривать за ней, а она просто расхохоталась. © Rina-yah / Reddit
- Моя мама начала работать у одной семьи, когда их ребенок был еще годовалым. Все было хорошо, пока ребенок чуть не подрос и не стало очевидно, что он мою маму ждет намного больше своей, так как видел ее в разы больше по времени. Сразу начались придирки на почве ревности и мама оттуда ушла. © Lenik123 / Pikabu
- Какое-то время я работала няней. Конечно, семьи разные бывают, но один случай просто поразил. Вышла на работу в новую семью, а родители, уходя из дома, закрыли туалет и кухню на ключ. Больше я туда не ходила. © Подслушано / Ideer
- Последние 10 лет я работаю няней, до этого была детским психологом. Переехала в другую страну и решила, что понянчусь и тут, пока отучусь и сдам экзамены для защиты диплома. Но меня затянуло. Я поняла, что это профессия моей мечты. Мне всегда очень везло и с детьми, и с родителями. Поддерживаю отношения со всеми семьями, которые меня нанимали. Уже 10 лет хожу на работу как на праздник. Но всем старым и новым знакомым, которые не очень близки, я говорю, что тружусь детским психологом. И люблю свою работу, и стесняюсь. © Подслушано / Ideer
Работа няней по сравнению, к примеру, с работой воспитателя в детском саду кажется более простой. Но и тут бывают исключения, потому что дети порой бывают очень темпераментными и найти к ним подход — это задачка со звездочкой.
AdMe/Народное творчество/15 женщин пошли смотреть за чужими детьми и даже не догадывались, какие качели-карусели их ждут
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