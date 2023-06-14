15 объявлений, которые оказались даже более захватывающими, чем остросюжетный фильм

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На просторах интернета можно найти немало остроумных и потешных объявлений. Некоторые из них могут рассмешить или озадачить. Например, захватывающим сюжетом или неуемным креативом автора.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: RomaZmey / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Presenrpresent / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: KotBezSapogov / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: mems.baker / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: 77ru / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: siniypenoplast / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: bowietiee / Twitter

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Однажды видел в одном провинциальном городе на ларьке объявление. До сих пор жалею, что не сфотографировал. Текст привожу дословно. «В этот ларек требуется продавец. Знать ничего не нужно. Уметь ничего не нужно. Зарплата соответствующая». © Kaa1980 / Pikabu