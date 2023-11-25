15 опечаток, которые поддали жару в обычную СМС-переписку
Многие привыкли быстро набирать текст на телефоне и, не глядя на экран, отправлять сообщения. А между тем автозамена или опечатки способны настолько лихо поменять смысл фразы, что потом придется объясняться перед собеседником.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники:
ANEKSUN о анекдотах и переписках / Дзен
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У нас также есть подборка переписок, в которых люди выдали такой финал, что и сказать то больше нечего.
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Иногда кто-нибудь как выдаст финт в переписке, что после такого даже не хочется телефон в руки брать. Но бывает, что и в реальной жизни люди как брякнут что-нибудь, так потом сидят и краской заливаются.
AdMe/Народное творчество/15 опечаток, которые поддали жару в обычную СМС-переписку
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