15 опечаток, которые поддали жару в обычную СМС-переписку

Многие привыкли быстро набирать текст на телефоне и, не глядя на экран, отправлять сообщения. А между тем автозамена или опечатки способны настолько лихо поменять смысл фразы, что потом придется объясняться перед собеседником.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники:

ANEKSUN о анекдотах и переписках / Дзен

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У нас также есть подборка переписок, в которых люди выдали такой финал, что и сказать то больше нечего.

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