15 остряков, которые ходят в комментарии оттачивать чувство юмора
Чувство юмора — это ценный дар, который зачастую дается от рождения. Люди, которые способны рассмешить окружающих в самых обыденных жизненных ситуациях, не идут на попятную даже в интернете, оставляя смешные комментарии под постами в соцсетях.
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Люди, которые не лезут за словом в карман, определенно достойны отдельной звездочки на голливудской Аллее славы.
AdMe/Народное творчество/15 остряков, которые ходят в комментарии оттачивать чувство юмора
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