15 отличников рассказали, что в их жизни оказалось ценнее оценок и блестящей карьеры
В школе и в университете многим кажется, что главным в жизни является хорошая успеваемость. Отличникам порой приходится не сладко из-за давления со стороны родителей и завышенных требований к самим себе. В этой статье мы собрали истории людей, которые в один момент осознали, что хорошие оценки в аттестате — далеко не гарант счастья.
- Мы с мужем учились в одной школе, только я на два класса старше. Я комплексовала, что уже в девятом классе, а он в седьмом. Когда оканчивала школу, меня сфотографировали для стенда «наши отличники». Фотография была сделана на розовой картонке. Когда мы с мужем поженились, через несколько лет мы приехали в отпуск к нему домой. Я смотрела альбомы и оказалось, что он хранил у себя ту самую фотографию. Муж сказал: «Все учителя поняли, что это я твое фото украл, но ничего не сказали». © Подслушано / Ideer
- Я всегда была умницей и отличницей. Красный диплом и очень важная, ответственная, перспективная работа. Знала, как разрулить любой косяк. В моих сутках было столько часов, сколько мне нужно. А потом появилось объявление: «Требуется продавец в свадебный салон». С тех пор моя жизнь прекрасна. Я целый день провожу среди сказочной красоты. Ничего не решаю, никуда не спешу. Одеваю потрясающих девушек и делаю их счастливыми. «Вожусь с тряпками» и не хочу быть никаким перспективным специалистом. © Подслушано / Ideer
- Я был отличником. Теперь я домохозяин. Папа четверых замечательных детей и шестнадцать лет счастлив в браке. Моя жена — мой лучший друг. Возможно, я не полностью реализовал свой академический потенциал, но я счастлив. Очень счастлив. Я понял, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о чем-то другом, кроме как жить так, как я хочу, а не так, как от меня ожидают. © MielikkisChosen / Reddit
- Учеба в университете давалась мне морально тяжело. Мне было важно, чтобы у меня были хорошие оценки, и я делала все, чтобы добиться лучших результатов. Сколько же слез было пролито, когда порой преподаватели занижали баллы из-за своего плохого настроения или личной неприязни. Сейчас же, оборачиваясь назад, понимаю, какой глупенькой была. Успеваемость не имела никакого значения. А самое лучшее, что я обрела в университете, — это мои друзья. Самые счастливые воспоминания связаны с ними. Я никогда не забуду наши приключения. Благодаря им, хотелось приходить на учебу, даже когда опускались руки и ничего не получалось. И я рада, что даже спустя годы мы продолжаем общаться.
- Я хорошо учился. Закончил университет, но стал педагогом, а не юристом, как хотел мой отец. Сейчас я сижу дома и присматриваю за детьми. Я — папа на полную ставку. Моя жена зарабатывает достаточно, чтобы мы могли делать все, что захотим. Она любит свою работу, и мы оба счастливы. © Salad***King / Reddit
- Мой отчим был нормальным, но особо теплых чувств и любви не проявлял. Когда мама умерла, он полностью взял на себя мое воспитание.11 класс закончила с золотой медалью, выпускников-отличников награждал мэр города. Я тогда впервые назвала его папой, сказала, что это все благодаря ему. Он эту запись сохранил на кассету, спустя время перенес на диск. Недавно ходил в компьютерный салон, чтобы видео осталось на флешке. Сказал, что я главная гордость в его жизни. © Подслушано / Ideer
- Родители постоянно ругали из-за оценок. Запрещали общаться со сверстниками и вообще хоть как-то отвлекаться от учебы. В выпускном классе я рыдала ночами на полу из-за стресса. Поступила на бюджет по специальности, которую они хотели, но мне она не нравилась. В какой-то момент я решила, что с меня хватит. Я больше не хочу жить чужой жизнью. Съехала от родителей, ушла из университета и наконец-то почувствовала себя свободной. Родители долго злились, ругались, но потом смирились. Теперь я работаю там, где мне нравится. У меня хорошая зарплата и любящий муж. Лучше быть «позором» семьи, но счастливой.
- Была отличницей, и в школе со мной никто не дружил. К 9 классу поняла, что не хочу так больше. Начала ломать себя, менять характер и поведение. В 10 классе поняла, что в старом окружении это не проканает, все равно меня всерьез не воспринимают. Наплевала на золотую медаль и помощь с поступлением в лучший вуз города, перешла в другую школу. Сейчас иногда жалею, но потом вспоминаю свои ощущения от того, что в новой школе со мной общались абсолютно нормально и именно из-за искреннего интереса ко мне, а не только затем, чтобы списывать. И думаю, что все было правильно. Из зашуганного интроверта я превратилась в человека. © CatKate / ADME
- Мой знакомый отличник бросил колледж, чтобы жениться и содержать девушку, которая забеременела от него. Спустя 30 лет он владеет магазином настольных игр с игровой комнатой для детей. Он буквально стал вторым отцом для многих детишек города. С женой они все еще вместе. Может, он не добился огромных высот в жизни, но имеет важное значение для очень многих людей. © Yinnesha / Reddit
- Школьная подруга, отличница, мечтала стать ветеринаром. Родители встали в позу: «Не будет интеллигентная девочка, гордость всея и всего, медалистка, копаться в грязи собак». В итоге выучилась на океанолога, попутно сбежала из дома замуж. Брак тоже не вписывался в программу родителей: «До 30 будет карьеру делать, в Финляндию уедет». Недавно виделись, она, светясь от радости, сообщила, что идет учиться на кинолога и наконец-то бросает осточертевшее преподавание. © Vares / ADME
- До 6 класса была круглой отличницей. Ничего для этого особенно не делала, просто учеба давалась очень легко. В старших классах, когда уже приходилось кое-где напрячься, получала пятерки и четверки. Универ закончила с красным дипломом, тоже не особо напрягаясь. Просто учеба давалась мне легко и без зубрежки. Помогли ли мне где-то в жизни эти оценки? Абсолютно нигде. Если бы училась на тройки, жизнь моя от этого кардинально бы не поменялась. Отдельное спасибо могу сказать родителям, которые всегда говорили, что оценки — это не главное, и переживать из-за них не стоит. © Мама дорогая / ADME
- Я — старшая дочь в многодетной семье. Усердно зубрила все уроки, ведь знала, что платное обучение в университете мои родители не потянут. Поступила в престижный вуз. Родители безумно мной гордились, но я себя счастливой не ощущала. Учеба не приносила удовольствия. Устала от погони за хорошими оценками. Все изменилось, когда мы поехали отдыхать в Египет. Мне так нравилось танцевать, участвовать во всех развлекательных программах, что в итоге мне предложили работу аниматора. И я осталась. Вы можете осуждать меня, но мне нравится заниматься творчеством и жить на берегу моря.
- Моя лучшая школьная подруга — отличница и медалистка, но с самой бурной личной жизнью с класса седьмого. На третьем курсе она снова встретила своего парня, с которым встречалась в школе. Почти сразу забеременела, теперь у них пятеро детей, подруга абсолютно счастлива. Он байкер, кстати. © Ангел с едой / ADME
- Я вообще не напрягался нигде. Хорошие оценки мне легко доставались, но все вокруг твердили, что потом это облегчит взрослую жизнь. Врали. Лучше бы я социальные навыки прокачивал. Возможно, из-за того, что учеба давалась мне легко, я не привык бороться и легко сдавался, как только сталкивался с первыми трудностями. © Honigdachs / Pikabu
- Я была отличницей. Родители очень сильно давили, я не дотягивала до их идеалов. Никто меня не поддерживал, и я чувствовала себя одинокой и ненужной. Меня спас мой парень. Наверное, это первый человек, который любил меня за мой характер, мои шутки, ум. Был рядом, даже когда мы ругались. В нем я нашла опору, ту семью, которая примет меня любой. И я начала потихоньку верить в себя. Он отстаивал мои интересы перед моими же родителями. Когда кто-то всегда «за» тебя — это и есть фундамент, то гнездо, в котором ты чувствуешь себя спокойно и комфортно. © FoxNoDead / Pikabu
Наша жизнь полна непредсказуемых сюрпризов. В этой статье мы собрали 15 историй о том, как повернулась жизнь у людей, на которых школьные учителя в свое время махнули рукой.
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