15 отличников рассказали, что в их жизни оказалось ценнее оценок и блестящей карьеры

В школе и в университете многим кажется, что главным в жизни является хорошая успеваемость. Отличникам порой приходится не сладко из-за давления со стороны родителей и завышенных требований к самим себе. В этой статье мы собрали истории людей, которые в один момент осознали, что хорошие оценки в аттестате — далеко не гарант счастья.