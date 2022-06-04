15+ пап, у которых от любви к своим малышам сердце тает, как пломбир

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Если кому-то казалось, что это мамы чересчур чувствительны и сентиментальны, то папы всех с легкостью в этом разубедят. Они готовы умиляться буквально всему подряд: первой забитой шайбе, пойманной рыбе, нарисованной картине, да даже просто озорной улыбке своего карапуза.

Мы в ADME собрали доказательства того, что папы в своих малышах души не чают и гордятся любыми их поступками.

«Он делает такое надутое лицо с тех пор, как родился. Это самое милое, что я когда-либо видел»

Я бы тоже надулся, если бы меня засунули в склизкую тыкву. © Crocolosipher / Reddit

Он был там 1 минуту. © gsuITguy / Reddit

«Cын сам поймал рыбу»

«Это дешевле, чем конструктор, и может пропускать воду»

Ждем фотку, как она хлещет из этой штуки. © JDMwannabee / Imgur

Пока мама готовит ужин

«Знаю, что это не самое крутое достижение, но я так горжусь своей дочерью за то, что она впервые сложила 3 ​​кубика»

Он использовал для строительства абсолютно все блоки

«Мой десятилетка слепил эту свинку для своего 3-летнего брата»

«Он пытается помочь своему дедушке починить нашу посудомоечную машину»

«Сегодня за обедом сын сказал: „Та девушка очень красивая“. Я ответил, что ему стоит сказать ей об этом. В итоге они пообедали вместе»

«C каждым днем он становится все круче!»

Он построил свой первый форт из подушек

«Он ходил по беговой дорожке 45 минут, пока я занимался»

«Мой брат учит свою дочь сварке. Он гордый папа! А я гордый дядя и брат»

«Мой мальчик впервые рыбачит»

«Дочь решила подремонтировать свою машину, и мы соорудили для нее импровизированный подъемник»

«Моя младшенькая забила сегодня первый гол, играя в хоккей. Я переполнен гордостью»

«Мой помощник по работе во дворе»

«У меня выдался тяжелый день. Но я нашел в сумке рисунок сына и теперь улыбаюсь до ушей»