15+ пап, у которых от любви к своим малышам сердце тает, как пломбир
Если кому-то казалось, что это мамы чересчур чувствительны и сентиментальны, то папы всех с легкостью в этом разубедят. Они готовы умиляться буквально всему подряд: первой забитой шайбе, пойманной рыбе, нарисованной картине, да даже просто озорной улыбке своего карапуза.
Мы в ADME собрали доказательства того, что папы в своих малышах души не чают и гордятся любыми их поступками.
«Он делает такое надутое лицо с тех пор, как родился. Это самое милое, что я когда-либо видел»
- Я бы тоже надулся, если бы меня засунули в склизкую тыкву. © Crocolosipher / Reddit
- Он был там 1 минуту. © gsuITguy / Reddit
«Cын сам поймал рыбу»
«Это дешевле, чем конструктор, и может пропускать воду»
- Ждем фотку, как она хлещет из этой штуки. © JDMwannabee / Imgur
Пока мама готовит ужин
«Знаю, что это не самое крутое достижение, но я так горжусь своей дочерью за то, что она впервые сложила 3 кубика»
Он использовал для строительства абсолютно все блоки
«Мой десятилетка слепил эту свинку для своего 3-летнего брата»
«Он пытается помочь своему дедушке починить нашу посудомоечную машину»
«Сегодня за обедом сын сказал: „Та девушка очень красивая“. Я ответил, что ему стоит сказать ей об этом. В итоге они пообедали вместе»
«C каждым днем он становится все круче!»
Он построил свой первый форт из подушек
«Он ходил по беговой дорожке 45 минут, пока я занимался»
«Мой брат учит свою дочь сварке. Он гордый папа! А я гордый дядя и брат»
«Мой мальчик впервые рыбачит»
«Дочь решила подремонтировать свою машину, и мы соорудили для нее импровизированный подъемник»
«Моя младшенькая забила сегодня первый гол, играя в хоккей. Я переполнен гордостью»
«Мой помощник по работе во дворе»
«У меня выдался тяжелый день. Но я нашел в сумке рисунок сына и теперь улыбаюсь до ушей»
А какие теплые воспоминания из детства у вас связаны с папами?
Фото на превью gsuITguy / Reddit
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