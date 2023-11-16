15 пап убедились на собственной шкуре, что быть родителем — это вам не воблу сушить
Родительство — дело непростое. В этом убеждаются не только мамы, но и отцы. Многие из них набили кучу шишек, воспитывая своих чад. Но зато теперь им есть о чем вспомнить с улыбкой.
- Была беременна. Иду из магазина, в обеих руках по пакету. Навстречу идут отец с сыном лет 7. Вдруг этот малец бежит на меня с возгласом: «Щас как дам!» — и пытается попасть в живот. Руки заняты, я выставила перед собой ногу, малой падает на пятую точку и орет. Думаю, сейчас мужик начнет на меня гнать, а он подходит и тихо-о-онечко так вопрошает у сына: «Ну что, дал?» © Подслушано / Ideer
- У меня 2 дочки-близняшки, им по 6 лет. Проходили как-то в парке мимо одной мамаши с ее чадом. Мальчуган вскочил и дернул мою девочку за косу. Дочь от неожиданности, видимо, взяла и дала ответку. Что сказала мамаша пацана? Что я воспитал чудовище, ведь ее ребенок познакомиться хотел, а моя дочь его покалечила. © Подслушано / Ideer
- Сегодня в рестике с сыном я залип, уставившись в одну точку. А малыш (ему 6 лет), говорит: «Пап, ты то хочешь проводить со мной время, то не хочешь, да?» Я в шоке и весь вечер об этом думаю. Как он, должно быть, переживает, если такие мысли закрадываются ему в голову? Не чувствует ли он себя одиноким? Мы не живем вместе, а дома у него не все гладко. А я тогда просто устал и «завис». Теперь не знаю, как с ним поговорить об этом, чтобы не ранить его еще больше. © Подслушано / Ideer
- Зашел как-то в комнату матери и ребенка, чтобы сменить сыну подгузник. И тут же какая-то тетка побежала звать охрану. Ко мне начали ломиться. Выглядываю, а там охранница с самодовольным лицом заявляет: «Что вы тут делаете?! Мужской туалет вон там!» Я потихоньку понимаю, что к чему, и тупо спрашиваю: «Мой годовалый ребенок тоже должен туда идти?» Видели бы вы ее лицо. Надеюсь, они поймут, что отцы тоже могут менять подгузники. Но вряд ли. © Unknown Author / Reddit
- Как-то предложил сыну поиграть в одну игру, что-то типа бейсбола. И решил похвастаться своим четким ударом. Но пропустил мяч. Потом еще 3 раза пропустил. Взял биту побольше — снова мимо. Сделал вид, будто прикалываюсь и специально жду помощи от ребенка. Но я не прикалывался. © Red_Sox_5 / Reddit
- Когда учился в универе, очень любил гулять по местному парку, погрузившись в мысли. Впервые за последние 10 лет снова там прогулялся. Нахлынули воспоминания, и я, взяв за руку свою маленькую дочку, начал ей рассказывать, как я раньше здесь гулял. Мечтая о том, что у меня будет она. Надеюсь, когда-то она тоже будет здесь своим деткам рассказывать о наших прогулках. © Подслушано / Ideer
- Муж с сыном играли в мячик на площадке, тут подходит мальчик и забирает мяч: «Это мой мяч и я с ним буду играть!» Муж сначала ласково пытался объяснить, что тот не прав, но безрезультатно. Потом говорит: «Тогда я тебя заберу и будешь жить у меня с этим мячом!» Мяч мальчик, конечно, вернул, а через некоторое время я узнала от мамочек, что в районе завелся страшила, который детям говорит, что заберет их себе. © Подслушано / Ideer
- Я офигел, когда моя дочурка начала рисовать на своих ногах! Мои родители по-любому бы уже разорались, если бы я такое учудил в детстве. Но я решил, что у нее такой способ выражения. Поэтому просто спросил, что это она такое рисует. Она заявила: «Это картошка!» © oldtoolsrule / Reddit
- Я сторонник того, что какие-то навыки необходимы и мальчику, и девочке. Поэтому я учу обоих своих детей готовить, забивать гвозди, убирать дома и разбираться в устройстве автомобиля. Дочке и сыну одинаково интересно проводить время за совместными занятиями. Много раз приглашал жену пойти с нами покататься на роликах или заглянуть в ТЦ, но она очень консервативна. Постоянно делает замечания сыну, когда он готовит. Говорит, что мужчина не должен заниматься такими вещами. Дочке тоже достается. И время она хочет проводить только с дочкой, игнорируя нас с сыном. Я много раз пытался поговорить с женой — она сначала со мной соглашается, но потом все начинается сначала. Не понимаю, откуда это у нее, ведь мы делим все домашние дела и оба работаем. © Подслушано / Ideer
- Развелись с женой по обоюдному желанию и решили, что дочь останется со мной. Все хорошо. Кроме одного. Мне надоела жалость окружающих и восхваление моего «героизма»! Отец-одиночка! Они никак не поймут, что это и мой ребенок тоже. И бывшая жена не «негодяйка, которая бросила ребенка», а самая обычная мать. Жаль, что я только недавно научился их отшивать. © Подслушано / Ideer
- Моя трехлетка захотела в туалет. Я повел ее в уборную. Но тут подбежала какая-то тетка и заорала: «Вы что, собрались с ней в мужской?!» Будто я какой-то извращенец. Я так обалдел, что просто взял и вышел с ребенком на улицу. Там в машине ждала моя жена, она и отвела дочку в туалет. И прописала там всем люлей. В следующий раз буду просто игнорировать такие претензии, но я реально не понимаю, вот куда отцу вести дочку по таким делам, если мамы рядом нет? © 11Mspeed3 / Reddit
- Купил своей 12-летней дочери на день рождения смартфон. Не самый дорогой, но и не самый дешевый. Она с криками бросила его об стену и сказала, что хотела телефон покруче. Сейчас второй год ходит без телефона. © Подслушано / Ideer
- Я обклеил бутылку наклейками и весь день пью из нее водичку. И вот как-то утром делаю несколько глотков и чувствую — у воды очень странный вкус. Заглядываю в бутылку и понимаю, что мой сынок засунул туда целый кусман бекона. Спасибо, родной! © The_Dude_5049 / Reddit
- Я работаю и помогаю с детьми, но жена все время жалуется на усталость. Она может подремать, когда дети в школе, но это типа не в счет. Когда я прихожу домой, она сбрасывает на меня весь свой негатив. А я все терплю. Говорит, что делает больше, чем я. Я обижаюсь. Как выйти из этого круга? Сможет ли такая женщина хоть когда-нибудь воспринимать своего мужа как равного? © ****osi / Reddit
- Мой трехлетний сын обожает составлять мне компанию, когда я следую зову природы. Всю свою жизнь в туалете я размышлял о жизни и читал новости. А теперь у меня есть «напарник», который сидит на горшке лицом ко мне, занимается своими делами и любит поболтать. Нужно время, чтоб привыкнуть. © Andy Walker / Reddit
Некоторым папам приходится даже учить имена мультяшных героев, которых обожают их дочки. Все ради того, чтобы «сдать» отцовство на отлично. А у окружающих от такого почему-то глаза на лоб лезут.
AdMe/Народное творчество/15 пап убедились на собственной шкуре, что быть родителем — это вам не воблу сушить
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