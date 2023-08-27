15+ пар, которые когда-то плюнули на разницу в возрасте, рассказали о своих отношениях без прикрас

Раньше эксперты советовали разделить свой возраст надвое и прибавить цифру 7, чтобы получить минимально допустимый возраст партнера. Сейчас же они заявляют: эта формула морально устарела. Каждая отдельно взятая пара уникальна, потому разница в возрасте может быть любой, но с оглядкой на закон, конечно же. Мы разыскали истории людей, которые не понаслышке знают об отношениях, когда один из партнеров весомо старше другого.

У нас с мужем значительная разница в возрасте. Но в отношениях она почти не ощутима. Только есть один момент — я к нему обращаюсь на «вы». Это началось очень давно, но сколько бы он не бузил, что ему некомфортно, я никак не могу себя заставить говорить иначе. Порой это очень смешно выглядит: «Купите сегодня пельмени и туалетную бумагу», «Вы убрали кошачий лоток?», «Владимир, вы мне конкретно задурили голову». © Подслушано / Ideer

«Мне 31, и я люблю 66-летнего мужчину»

«Он явно богат!» © justagoff / Reddit

«Обожаю подобные замечания — тоже с бойфрендом их получаем. После них он всегда может приосаниться». © dogartbad / Reddit

Мы начали встречаться, когда мне было 29, а ему 42. Вместе мы уже 9 лет, из них 5 лет женаты, есть ребенок. Честно говоря, дело не в цифрах, а в том, чтобы находиться на одном уровне зрелости. Но кое-что меня все же беспокоит. В 57 он выйдет на пенсию досрочно. То есть через 6 лет. А мне еще минимум 19 ждать... © withbellson / Reddit

Мне 23, а моему бойфренду 31. 8-летняя разница ощущается тогда, когда я цитирую персонажей из мультика «Спанч Боб», а он не может понять, что за ерунду я несу. © indigohibiscus / Reddit

А я вспоминаю о нашей разнице в возрасте лишь в те дни, когда мне хочется лечь спать попозже, часа в 3 ночи. Он говорит в таких случаях: «Я уже не так молод, чтобы хорошо себя чувствовать после недосыпа». Мне 21, парню 34. © fishfingersncustard7 / Reddit

Я и моя невеста готовимся к свадьбе (мне 27, ей 41). В какой-то момент она выразила сомнение по поводу того, что сможет подарить мне ребенка. Спросила, не хочу ли я отменить помолвку по этой причине. Я ответил, что готов рискнуть, лишь бы быть с ней рядом. © NateHasReddit / Reddit

«Ему 35, а мне почти 53. Мы очень счастливы»

Мой папа старше мамы на 28 лет. Она очень любит вспоминать, как он повел ее на первое свидание в кино. А когда покупал билеты, спросил, есть ли скидка для пенсионеров. До этого она не знала, что спутник настолько взрослый, поскольку выглядел он очень моложаво. © victatiana / Reddit

А моя мама старше отца на 12 лет. Вместе они уже лет 30. Я никогда не замечала их разницы в возрасте. Мама любит танцевать, папа тоже... Она более спокойная и строгая, он же весельчак и балагур. © sel_darling / Reddit

Моя мама родила меня в свои 30, отцу же было за 50. И хотя папа очень следил за собой и поддерживал форму, со временем его здоровье стало значительно ухудшаться. А когда мне было 5, мама уже должна была ухаживать и за отцом. Она говорила, что несмотря на всю ее любовь к мужу, их разница в возрасте обошлась ей очень дорого. Потому что сиделкой ей довелось быть гораздо дольше, чем равноправным партнером. Но, справедливости ради, проблемы со здоровьем могут начаться у кого угодно и в любом возрасте, если не повезет. © HexonBogon / Reddit

Один мой бывший был старше меня на 25 лет, второй — на 26. Меня пугало то, что в любой момент они могли стать дедушками, поскольку даже их дети были старше меня. Я сама рожать не планирую, но и становиться кому-то бабушкой в свои 20 с хвостиком я не хочу. © emchocolat / Reddit

«Мне 30, ему 47. Проводим отпуск»

Мне 47. Моей бывшей девушке было 19 лет, и общество нас не щадило. Меня называли хищником, а ее — либо жертвой, либо золотоискательницей. Ее семья также была против наших отношений, и мы расстались. А моей новой возлюбленной 61 год. Теперь все хвалят и ее, и меня. Какие-то двойные стандарты. Меня же в обоих случаях возраст не интересовал, я влюблялся в личность. © sutree1 / Reddit

В моем кругу есть одна пара, муж и жена. Ей на вид не больше 30, а ему под 50. Но когда спрашиваешь, какая у них разница в возрасте, они путаются, говоря, например: «205... Ой, 15». Или если в разговоре упоминается какая-то историческая личность, кто-то из них тихо говорит другому: «А, ну я его знал же, помнишь?» И начинают что-то шепотом друг другу рассказывать. Обожаю их! © Подслушано / Ideer

Мой свекор на 10 лет старше свекрови. И именно сейчас, когда ему 83, а ей 73, эта разница в возрасте кажется довольно-таки весомой. Она заботится о нем гораздо больше: всегда беспокоится, не мерзнет ли он, не устал ли, если вдруг что — сразу ведет его домой. Он уже старик, а она еще нет. © Unknown author / Reddit

Мой возлюбленный старше меня на 16 лет. Единственная загвоздка в таких отношениях — это разногласия по поводу детей. Я, конечно, не хочу, чтобы он стал отцом слишком поздно, но и сама не желаю становиться мамой раньше времени. Больше никаких проблем нет. © Kyomei-ju / Reddit

«Вышла замуж за своего человека. 27 и 59 лет»

С женой у меня солидная разница в возрасте — 18 лет. Как-то раз наша 19-летняя дочь пригласила на ужин своего парня, с которым все серьезно. А он старше ее на 13 лет. Вечер прошел неплохо, но потом жена рвала и метала по поводу возраста «зятя». Я ей напомнил, что она также выбрала парня постарше, зато как мы счастливы в итоге. В ответ жена злобно посмотрела на меня и выдала: «Вот поэтому я и не хочу, чтобы у нее получилось так же, как и у меня». Как ножом по сердцу... © Подслушано / Ideer

У меня с мужем 17 лет разницы. Мужа люблю, но нашим детям я посоветую избегать такой разницы в возрасте. © Yadviga Günther

Мне 34 года, а моему мужчине — 25. Сначала очень смущала разница в возрасте. Я переживала, так как читала в интернете разные статьи по психологии о том, что когда мужчина сильно младше, он ищет маму в отношениях и так далее. Но он ворчал, если я не надевала шапку, следил, чтобы я не забыла взять на работу обед, каждый вечер покупал мне конфеты, мороженое или цветы. А вчера он потерял свой мобильник и попросил меня позвонить ему. В итоге телефон я нашла первой и была в шоке, что записана у него в контактах как... Малышка. © Подслушано / Ideer

«Мне 29, а ей 41. Это любовь»

Сейчас я во втором браке. Первый муж был старше меня на 5 лет, а нынешний муж младше меня на 8 лет. На днях его сестра рассказала, как подростками они с братом однажды увидели меня в магазине. Я стояла с первым мужем, и мой нынешний муж, будучи еще школьником, шепнул сестре, глядя на нас: «Смотри, какая девушка красивая, а с таким своеобразным мужиком. Я бы на ней женился!» И сейчас они вспомнили эту историю. Судьба. © Подслушано / Ideer

Зависаю на сайте знакомств. Тетенька в возрасте за 40. Поставила лайк мужчине 42 лет, хотя было видно, что на фото молодой парень. Потом мы разговорились. Попросил у меня фотку в полный рост, а у меня ничего приличного нет. Роюсь в снимках, выбираю. Шлю ему: «Это я 10 лет назад, на 10 кило меньше, чем сейчас. А вот — 20 лет назад. На 20 кило меньше, чем сейчас». И тут это милое создание присылает мне свое детское фото с погремушкой в руках и выдает: «Зацени теперь, как я был горяч 20 лет назад». Просто уделал меня. Сказал, мол, не парься насчет возраста. Окей, у каждого свои причуды. Вот мой типаж — обаяшка с чувством юмора. Посмотрим, что из этого выйдет. © WWW.LENINGRAD / Pikabu