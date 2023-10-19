15+ пар ошеломляющей обуви, в которой и на званый прием не стыдно заявиться

Кто решил, что наши ноги не должны привлекать внимания? Фантазия дизайнеров бесконечна и включает блестящие ботфорты, яркие таби и уникальные расписные кеды. Все это прямо-таки кричит о яркой индивидуальности их владельца.

«Я всегда знала, что с правильным нарядом эти туфли будут выглядеть сногсшибательно»

«Расписал свои слипоны к Хэллоуину»

«Купила эти милые туфли за копейки. Оказалось, они стоят более $160»

«Мои друзья всегда говорят, что я одеваюсь как бабушка, лол»

«Образ для офисной вечеринки в стиле диско — рубашка и туфли 70-х годов»

Мечтаю встретить мужчину, который всегда так одевается! © se******orist / Reddit

«Превратил обычные кеды в кеды-пончики»

«Кеды школьного друга украшены фрагментами обложек книг о Гарри Поттере»

«Неделя выдалась тяжелая, но мои ботинки похожи на чизбургеры, и это круто»

«Купила и теперь не могу понять, что это»

Это традиционная японская обувь Таби. У меня есть несколько пар, их можно носить как повседневную обувь, а можно — как праздничную. © HistoricallyRekkles / Reddit

Ботинки, созданные на 3D-принтере

«Вот что я сделал на заказ»

«Стою в очереди. Мимо проходит девушка и шепчет мне на ухо: „Мне так нравится твоя обувь“»

«Наконец-то я надела ботинки, которые мне подарили на день рождения»

«Просто парень в очереди передо мной»

«Подруга обожает 2 вещи: туфли на платформе и игральные кости. Она зашла ко мне счастливая, потому что создала это комбо»

«Лучшая обувь, которую я когда-либо носил. Без шуток — они и правда чудо как хороши»

«Узор на подошве кед моей жены повторяет дизайн пульта от телевизора»

«Эти штиблеты рассорили всю семью. Жена и дочь говорят, что это позорище какое-то, но мы с сыном готовы пылинки с них сдувать»