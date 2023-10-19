15+ пар ошеломляющей обуви, в которой и на званый прием не стыдно заявиться
Кто решил, что наши ноги не должны привлекать внимания? Фантазия дизайнеров бесконечна и включает блестящие ботфорты, яркие таби и уникальные расписные кеды. Все это прямо-таки кричит о яркой индивидуальности их владельца.
«Я всегда знала, что с правильным нарядом эти туфли будут выглядеть сногсшибательно»
«Расписал свои слипоны к Хэллоуину»
«Купила эти милые туфли за копейки. Оказалось, они стоят более $160»
«Мои друзья всегда говорят, что я одеваюсь как бабушка, лол»
«Образ для офисной вечеринки в стиле диско — рубашка и туфли 70-х годов»
- Мечтаю встретить мужчину, который всегда так одевается! © se******orist / Reddit
«Превратил обычные кеды в кеды-пончики»
«Кеды школьного друга украшены фрагментами обложек книг о Гарри Поттере»
«Неделя выдалась тяжелая, но мои ботинки похожи на чизбургеры, и это круто»
«Купила и теперь не могу понять, что это»
- Это традиционная японская обувь Таби. У меня есть несколько пар, их можно носить как повседневную обувь, а можно — как праздничную. © HistoricallyRekkles / Reddit
Ботинки, созданные на 3D-принтере
«Вот что я сделал на заказ»
«Стою в очереди. Мимо проходит девушка и шепчет мне на ухо: „Мне так нравится твоя обувь“»
«Наконец-то я надела ботинки, которые мне подарили на день рождения»
«Просто парень в очереди передо мной»
«Подруга обожает 2 вещи: туфли на платформе и игральные кости. Она зашла ко мне счастливая, потому что создала это комбо»
«Лучшая обувь, которую я когда-либо носил. Без шуток — они и правда чудо как хороши»
«Узор на подошве кед моей жены повторяет дизайн пульта от телевизора»
«Эти штиблеты рассорили всю семью. Жена и дочь говорят, что это позорище какое-то, но мы с сыном готовы пылинки с них сдувать»
Чтобы выделиться на красной дорожке, не обязательно надевать роскошные наряды. Мы решили вспомнить случаи, когда знаменитости привлекли внимание нестандартными выбором обуви. А иногда туфли — это настоящие произведения искусства, которым даже Золушка позавидовала бы. А чтобы не оплошать с выбором обуви и идеально вписать ее в образ, вот советы, как подобрать обувку к юбке, чтобы ноги были, как у лани.
Фото на превью RiZzbott / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ пар ошеломляющей обуви, в которой и на званый прием не стыдно заявиться
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