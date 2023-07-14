15 учителей, от поступков которых пар из ушей валит

Школа вызывает у людей ностальгию, а еще интересно перемыть косточки своим учителям. Пользователи соцсетей рассказали, каких педагогов они запомнили на всю жизнь.

А есть учителя, которые на полном серьезе не знают, что есть такой музыкальный инструмент, как виола. У предлагают ученикам альтернативное определение этого слова.