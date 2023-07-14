15 учителей, от поступков которых пар из ушей валит
Школа вызывает у людей ностальгию, а еще интересно перемыть косточки своим учителям. Пользователи соцсетей рассказали, каких педагогов они запомнили на всю жизнь.
- 10-й класс. Отношения с одноклассниками и так были не очень, а тут еще и новая учительница истории подгадила. Мама сломала ногу, месяц лежала дома. И вот нужно было отвести ее к врачу. Отпросилась у той самой учительницы с последнего урока, объяснила, почему. Вроде бы, все поняла, отпустила. На следующее утро одноклассники устроили мне травлю, мол, я бессовестная, как мне не стыдно, если хотела прогулять уроки, могла бы что-то другое придумать, а не сочинять про мамину болезнь. Я пошла за объяснениями. Как оказалось, это та самая учительница пустила слух, что я все выдумала. Заявила: «Ты не плакала на переменах и передо мной, когда отпрашивалась». Столько лет прошло, но до сих пор всем сердцем ее ненавижу. © KeraTamara / Pikabu
- Меня классная невзлюбила. Я тогда в 4 классе была, читала книгу на перемене, после звонка убрала в парту. Учительница заметила книгу, когда по классу прошлась туда-сюда. Результат: двойка за поведение, с комментарием «Читала на уроке». Но я сидела на первой парте прямо перед ней, и она видела, что на столе нет ничего, кроме учебника. © Яна / ADME
- Писали сочинение, где я сравнила море с бескрайней водной пустыней. После проверки сочинений, учительница решила отметить лучшие и худшие работы. А я удостоилась отдельного внимания: «Вот от тебя я вообще такой глупости не ожидала! Пустыня — это когда воды нет!» Я сижу красная как рак. Говорю: «Это же сравнение!» Учительница гнусно хмыкнула: «Не показывай еще больше свою глупость». А потом эта же учительница отправляла меня впоследствии на научные конкурсы по литературе и русскому языку. © KpoLLI / Pikabu
- Никогда не пойму нашу учительницу английского, которая любила высмеять тех, у кого неправильное произношение. Да я до сих пор каждый раз преодолеваю себя, чтобы хоть слово на английском сказать (например, название фильма в оригинале). Я понимаю, что теперь это уже мои тараканы в голове. Но мой мозг, видимо, отключается, и включается страх той самой девочки, которую высмеивают перед всем классом. © Katerinushkinja / Pikabu
- Дали нам новую классную в 10-м классе. В первый же день у нее истерика, что мы украли нее кошелек. Вызывали всех — и директрису, и нашу прошлую классную. Такое разбирательство было! Но оказалось, что учительница забыла кошелек дома. Извинений, естественно, не было. После этого никакого уважения у нас к ней не было, если что-то надо было — шли к прежней классной. © Летающий пингвин / ADME
- У нас был очень серьезный тест по истории. Один вопрос был крайне странным: «Какое из следующих изображений является лодкой?» Варианты были такие: картинка коровы, гольфиста, викинга и, собственно, изображение лодки. Я думаю, что наш учитель скопировал этот тест из интернета. Должно быть, этот вопрос был проверкой от ботов. А учитель просто не заметил его. © Fatima Eman / Quora
- 10-11 класс. Да, подростком я была невыносимым, это факт. Одним своим видом бросала вызов, логично, что учительницы-подружки по истории и русскому меня гнобили. Но если по истории я умом не блистала, то уж по русскому языку и литературе заткнула бы препода за пояс, однако четверка в аттестате была выпрошена мамой. Зато как сладко было услышать в университете от преподавателя, которая принимала вступительные экзамены: «Ты что тут делаешь? Вали домой, ты вместо меня можешь тут встать и этим оболтусам преподавать!» © Эстер Шторк / ADME
- Мы с физиком ругались, потому что он своего предмета не знал, а я был дотошный и любознательный. В итоге у меня были тройки по физике, и из-за этого мне не дали медаль в школе. Но ЕГЭ по физике на 80 с лишним баллов и красный диплом технического вуза расставили все точки над i в этом вопросе. © Seregaalex / ADME
- В сочинении написал «помощник», а учитель исправила на «помоШник». Долго с ней спорил, что она не права, наорала на меня. На перемене подошел со словарем — даже не извинилась. © ermakovmu / Pikabu
- Помню историю, как завуч заперла старшеклассниц, у которых был макияж или накрашенные ногти в спортзале. Сказала, что не выпустит, пока они все это не уберут. Девчонки нашли какую-то фигню в спортзале и ей соскребали лак с ногтей. © Нянюшка Ягг / ADME
- В универе у нас был преподаватель философии. По этому предмету нужно было сдать экзамен. Все готовились, учили много теории. В день экзамена мозг у всех кипел. И вот, нам нужно написать эссе. Я смотрю на листок и вижу одно слово: «Почему?» Все мои однокурсники были в такой же растерянности, что и я. Мы не знали, что тут написать. С заданием справился один парень — и он получил сто баллов за эссе. Он написал: «Почему нет?» Мы все выпали в осадок. © Charlotte Zhao / Quora
- Пятый класс. Меня посадили с хулиганкой на заднюю парту. Она испортила парту с моей стороны, и тогда я не поняла, что она замышляла. Но на следующий день учитель стал меня ругать за порчу парты. А сказала, что это моя соседка. А он: «Я тебе не верю. Парта ведь испорчена с твоей стороны». Он продолжал давить на меня, это было так несправедливо, что я расплакалась. Никогда не забуду, что он сказал: «Если бы твоя совесть была чиста, ты бы не заплакала». Я не помню, какое он назначил наказание, но вся эта ситуация была очень травматична для меня. © Becky Rae / Quora
- В детстве меня с первым днем лета и до первого сентября отправляли к бабушке в деревню. Детей моего возраста было мало, общаться было не с кем, и от безделья я начала читать домашнюю библиотеку: Жюль Верн, Марк Твен, Мопассан и так далее. В четвертом классе я получила за сочинение двойку, потому что учительница не поверила, что я могла прочесть книгу «Король Матиуш Первый». © Подслушано / VK
- Низ ножек на партах был съемным. Мы с пацанами сняли их и крутили как волчки. Учитель физкультуры увидел, как я играю, и невзначай спросил, что это такое, где я взял «волчок», у кого из моих друзей они тоже были. Говорил он доброжелательно, а когда узнал, что хотел — нажаловался директору. Нас всех вызвали на ковер, обвиняли в вандализме и запугивали, что напишут заявление в полицию. Все закончилось тем, что «волчки» просто вернулись на законное место. Из этой ситуации я вынес ценный урок: не доверяй влиятельным людям, которые внезапно дружелюбны с тобой. © Derrick Miller / Quora
- Я хорошо понимала математику, но учительница ни разу не отправила меня на олимпиаду. Тут она однажды заболела, пришла на ее место временно другая, и на олимпиаду отобрала троих, в том числе меня. Я и еще одна девочка разделили 2 место. И вместо похвальбы наша старая учительница при всем классе заявила, что я, наверное, списала. Учитывая, что сидели мы по 1 человеку на целый ряд под бдительным надзором проверяющего — это было нечто. © FactChek / Pikabu
А есть учителя, которые на полном серьезе не знают, что есть такой музыкальный инструмент, как виола. У предлагают ученикам альтернативное определение этого слова.
AdMe/Народное творчество/15 учителей, от поступков которых пар из ушей валит
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