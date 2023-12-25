15 учителей, которых ученики запомнили навсегда, а так хотелось их забыть

Многие из нас слышали в школе такое мнение: «Учитель всегда прав». Но и учителя иногда ошибаются, и мы считаем, что настоящий профессионал не боится признать свою неправоту перед целым классом. Героям сегодяшней подборки повезло меньше: им встретились такие педагоги, что хоть за голову хватайся.

В детском саду делали аппликацию, ножницы были одни на два стола. Предложила соседу рвать руками — так красивее. Мы сделали дерево, траву, кору, получилось здорово. Как же нас после ругали, что мы неаккуратные! Спустя некоторое время в школе задание: в Paint из геометрических фигур сделать рисунок. Я нарисовала человека, идущего по городу, в стиле Пикассо. Поставили двойку — «не поняла задание». Мама до сих пор смеется и просит прощения за привитый вкус к живописи. А я дизайнер. © Подслушано / VK

Моя первая учительница очень сильно напоминала мисс Эндрю из «Мэри Поппинс» — что внешне, что характером. Она не прикапывалась по поводу и без только к одной зашуганной пай-девочке — отличнице и к компании подружаек-ябед во главе с дочкой школьной секретарши. Мы с этой дочкой постоянно враждовали на уроках окружающего мира. Так, она пыталась втирать всему классу, что акулы не имеют жабр и дышат как киты, а я протестовала и притаскивала любимые энциклопедии в качестве доказательств. © Katarzuna / ADME

Для меня плохой учитель — это тот, который губит любознательность и заставляет вас поверить, что учеба заключается в зарабатывании хороших оценок. © Sameer Parashar / Quora

Моей дочери учительница физики за несколько дней до окончания школы нарисовала «забор» из четверок в журнале, причем задним числом. А дочь 11 лет шла на золото, ни одной четверки. Учительница сказала: «Золото должно блестеть, а ваше не блестит». Никакие разборки не помогли, мучить дочь переаттестациями в комиссиях я не захотела. Ушли с серебром. Но мое золото заблестело в престижном вузе: два диплома с отличием, две золотых медали. © Светлана Долгих

Схлопотала в начальной школе двойку по изо. А в этот день я болела и на уроках меня не было. Спрашиваю потом робко у училки: за что? Она говорит: весь класс баловался на уроке, все и получили двойки. Возражаю ей, что меня-то в школе не было! А она как выдаст: «Ну ты ж не будешь отрываться от коллектива — как все, так и ты. Ничего, потом исправишь. Ещe много уроков впереди». Думаю, она поняла, что была неправа, но ее скверный характер не позволил признать ошибку. А для меня это был поворотный момент, когда я начала осознавать две вещи: взрослые ошибаются, даже учителя. И второе: мои родители всегда примут сторону учителя. Потому что, когда я, рыдая от несправедливости, дома это все рассказала, мои родители не пошли разбираться в школу и даже, мне кажется, не до конца мне поверили. © Neutrina / Pikabu

80-е, 1-й класс, первая двойка за то, что «нет конструктора». Я эту проклятую желтую коробку «Конструктор № 1» до сих пор помню! А не было его потому, что не могли купить из-за отсутствия в продаже. И учительница знала об этом. © Наталья Лазарева

Математика стала настоящим испытанием. Учительница объясняла непонятно, поэтому родителям приходилось все разжевывать мне дома. В итоге она орала на меня, что я все решаю неправильно. К концу 7-го класса я возненавидела школу. © Kristin Anzelc / Quora

Мне нравился немецкий язык, и решил я поступать в лингвистический вуз. Участвовал в олимпиадах, ходил на курсы при универе. К урокам по немецкому не готовился, а отвечал на пять. И вот нам раздали аттестаты, а там четверка по немецкому! В шоке подхожу к училке: за что? Ответ поразил: «Ты, конечно, для школы знаешь на пять, но, учитывая, куда ты поступаешь, твой уровень объективно — это только 4». Вот как так-то?! Закончилось, правда, все хорошо, я выбил свою пятерку. Была переаттестация и специально собранная для этого комиссия. © SchalomLeHaim79 / Pikabu

Я из небогатой семьи. Мне не светило стать выдающимся спортсменом или музыкантом, но я изо всех сил старался на уроках. Просиживал штаны в библиотеке, делал все домашки сам. И что я заметил? Учителя благоволили любимчикам, и те могли просто попросить поставить им оценку повыше. В какой-то момент мне стало на все наплевать. Я читал книжки на задней парте или просто спал, пока все в мыле готовились к экзаменам. И знаете что? Я все равно поступил в один из самых престижных вузов страны. © Khong And / Quora

Еще больше историй об учителях, которых, кажется, случайно занесло в педагогику, здесь.

После диктанта учительница диктовала оценки на весь класс. Даже отличники выше четверки за то задание на получили. Когда же она огласила мою фамилию и оценку «пять», класс загудел от удивления, так как эта училка меня недолюбливала. И на фоне всеобщего изумления она как выдаст: «Так, нет, четыре» — и зачеркивает мою оценку. Я спросила, за что снизила. Ответ: «Почерк неразборчивый». © Unknown author / Pikabu

Пошла во 2-й класс в новой школе. 1 сентября. Учитель спрашивает, кто где провел лето. Тяну руку изо всех сил — так хочется рассказать всем, где же я была... Прошу: «Ну спросите меня!» А учитель мне заявляет: «Cиди. Ты вообще не в нашем классе должна была учиться». Мне 38. Почему я это помню так, как будто это было вчера? Учитель оказался хороший в итоге. Но с учебой у меня не задалось. © koshkaYa / Pikabu

Помню, как расплакался в 3-м классе, когда впервые получил двойку за невыполненное домашнее задание. А ведь накануне я плохо себя чувствовал и спал весь день. И это были лишь мои заморочки, потому что я привык делать все идеально. Но потом родители уверили меня, что здоровье важнее оценок. Отец, увидев первую двойку, сказал, что это очень красивый «лебедь». © alien_while / Twitter

Учительница рисования при всех отругала дочку за то, что надо было море рисовать, а она, видите ли, океан нарисовала. И не с книги срисовала, а сама. Тут я уже вмешалась. Все претензии к ребенку были исчерпаны. © Виктория Горкун

Была у нас в школе учительница химии и биологии, и почему-то меня она долюбливала: больше трояка я у нее не получала. Мама пошла в школу и заявила ей: «Хоть двойки ставьте — главное, чтобы она выросла хорошим человеком». Ну я и скатилась до двоек. И только через несколько лет я узнала, что мой папа крутил с этой учительницей когда-то роман, но бросил ее из-за того, что она была истеричкой, по его словам. © catinhat / Pikabu

У меня была учительница, которая постоянно занижала мне оценки за сочинения на 1 балл. Я очень комплексовала. А на выпускном она мне призналась, что ей просто было неудобно читать мои сочинения, потому что я писала в каждом ряду — тетрадь была в клетку. Почему было мне об этом не сказать раньше? © ГенераловаОксана / ADME